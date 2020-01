Kuukausiliite

”Halveksin pukeutumista”

”Minulla

on keskimittainen pohjalainen ruumis. Siinä ei ole siroja yksityiskohtia. Rakenteeni sopisi ojankaivajalle.Šakki oli elämäni tärkein asia vuosikausien ajan. Peli opetti äärimmäistä keskittymistä ja loogista ajattelua. En ole hankkinut työhuonetta, vaan kirjoitan kirjastoissa. Ihmisjoukko ympärillä luo sopivasti painetta keskittyä. Tapa juontuu šakkiturnauksista, joissa pelataan muiden ympäröimänä.Halveksin pukeutumista, kaunistautumista ja puhdistautumisen ympärille kehitettyjä riittejä. En tiedä, johtuuko se historioitsijan koulutuksesta vai vihamielisestä suhtautumisesta nykyisyyteen. En ymmärrä, miksi ihmisarvo riippuu siitä, millaisiin tekstiileihin kehonsa verhoaa. Kymmenen sukupolvea sitten ihmisellä oli yksi, korkeintaan kaksi vaatekertaa. Saunassa käytiin kerran viikossa polttopuutilanteen mukaan.Puhe- ja matkaopaskeikkoja on yli sata vuodessa. Ruumiini on kestänyt pitkiä matkoja, valvomista ja päällekkäisiä töitä yllättävän hyvin. En ole koskaan peruuttanut työkeikkaa sairastumisen takia. Yli viisitoista vuotta olen pelannut ystävien kanssa nelinpelinä sulkapalloa joka keskiviikko ja sunnuntai. Se on varmaan työkykyni suurin salaisuus.”