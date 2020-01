Kylmyys saa ihon kananlihalle, mikä muistuttaa meitä ihmislajin pohjimmaisesta olemuksesta

Kuukausiliite

Karvoja nostattava sydäntalvi

Tammikuun

hyisessä pimeydessä saattaa joskus ajatella, ettei Suomen leveysasteita ole luotu ihmisen asuttavaksi.Mutta täällä sitä vain ollaan. Jotta elämä olisi pohjoisessakin siedettävää, ihmisen on pitänyt hieroa kohmeisten sormien lisäksi aivonystyröitään ja keksiä koko joukko ratkaisuja: tuulenpitävät toppatakit, pitkät kalsarit, nastakengät, termospullot, lämmön­eristeet, teiden suolaus, auraus­kalusto, jäänmurtajat, autojen moottorinlämmittimet ja talvirenkaat. Ääriolot pusertavat ihmisestä esiin neuvokkaimman puolen.Järjen valon ohella kylmyys nostaa esiin myös jotain äärimmäisen alkukantaista: kananlihan. Reaktio on täysin hyödytön, mutta se periytyykin karvaisilta esi-isiltä, joille pörhistyvä turkki toi lämmittävän ilmakerroksen tai uhittelevan olemuksen.Samalla lailla ihon saavat nypyille voimakkaat tunne-elämykset, kuten pakahduttava vihkiseremonia, urheilukisoissa kajahtava kansallishymni tai kauhuelokuvan karmivin kohtaus. Syy on se, että aivot tulkitsevat kylmyyden ja tunnekuohut potentiaaliseksi uhaksi. Verenkiertoon vapautuu stressihormoni adrenaliinia, joka saa pikkuruiset karvankohottajalihakset supistumaan ja ihokarvat nousemaan pystyyn.Kananliha on siis kehon valmistautumista primitiiviseen taistele tai pakene -reaktioon. Ajatelkaa vaikka koiran säikäyttämää kissaa.Miten kauniisti hytinä muistuttaakaan ihmislajin pohjimmaisesta olemuksesta: olemme vasta hiljattain metsistä keskuslämmitteisiin taloihin kömpineitä eläimiä.