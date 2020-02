Ennen harrastettiin yöjuoksua ja vispilänkauppaa, nyt syvätykkäyksiä ja ilotulittamista – rakkauden sanasto kertoo aikansa lemmenelämän oikuista

Kuukausiliite

Rakkauden kieli elää

Rakkauden kieli elää Ennen vanhaan oli käytössä häveliäs tuppikosinta, nykymaailmassa härski koirakalastus. Lemmensanastosta näkee, miten rakkauselämä on aikojen saatossa muuttunut. Anni Pasanen HS

Älyteknologia on viime vuosina mullistanut kaiken, myös lemmenelämän.



Samalla maailmaan on putkahtanut uusia mobiilideittailuun liittyviä termejä, joista kaikilla ei ole vielä vakiintunutta suomennosta. Sanastoa sopii opetella nyt ystävänpäivän kynnyksellä.



Monet uudet deittailutermit liittyvät ikäviin tilanteisiin, kuten huijatuksi tai jätetyksi tulemiseen. Tällaistahan parinvalinta Tinder-sovelluksen aikakaudella toisinaan on: hienovaraista mutta myös härskiä strategiapeliä.



Vanhassa talonpoikaiskulttuurissa pariutuminen vasta mutkikasta olikin. Avioliitot olivat sukujen välisiä sopimuksia. Tiukan siveysvaatimuksen takia nuorilla ei juuri ollut mahdollisuuksia tavata vastakkaista sukupuolta. Kosimaankin saatettiin lähteä kuulopuheiden perusteella.



Häikäilemätön ghostaaminen ja häveliäs tuppikosinnan torjuminen. Mitä yhteistä niillä on?



Kipeää on tehnyt aina.



Rakkaus ennen Vispilänkauppa: Monen rakkaustarinan alku: olipa kerran tyttö ja poika, mahlannousuaika ja tehtävänä mennä metsään kuorimaan koivunoksia ja sitoa niistä vispilöitä. Siitä se sitten alkoi.



Yöjuoksu: Nuoret miehet vierailivat aitoissa, joissa tytöt nukkuivat kesäisin. Nukuttiin samassa sängyssäkin, mutta vaatteet täytyi pitää visusti yllä. Veruke oli se, että pojat tarkastivat aitoissa tyttöjen käsitöitä.



Kyläkeinu: Suuri keinu, jonka luona nuorilla oli tapana kokoontua, laulaa ja solmia suhteita kauan ennen yökerhoja ja karaokebaareja.



Tuppikosinta: Eräänlainen esikosinta, jolla saattoi osoittaa kiinnostusta vähän kuin pyyhkäisemällä Tinder-kuvaa oikealle. Naimaikäiset tytöt kokoontuivat kirkolle. Vyöltä roikkui tyhjä tuppi, ja poika sujautti puukon mieleisensä tytön tuppeen. Jos puukko löytyi viikon kuluttua tytön kodin peräseinästä, oli vastaus myöntävä.



Kosioväki: Joukko suvun edustajia saapui näyttävästi, jopa pyssyjä paukutellen, morsiamen kotiin. Kosinta oli julkinen neuvottelu, jossa keskusteltiin tunteja muun muassa myötäjäisistä.



Puhemies: Naimakauppojen välittäjä eli yleensä iäkäs ja arvostettu henkilö. Hän saattoi kiertää laajallakin alueella etsimässä sopivia puolisoehdokkaita.



Vuoteeseenvienti: Hääpäivän juhlallinen päätösseremonia. Vieraat saattoivat vihityn parin morsiusvuoteeseen. Veisattiin virsiä, tai pelimanni soitti. Pari peiteltiin sänkyyn mutta jätettiin rauhaan hääyöksi.



Konservointiavioliitto: Aikansa sosiaaliturvaa. Vielä 1700-luvulla papinviran saamisen ehtona saattoi olla edeltäjän lesken naiminen. Se turvasi lesken toimeentulon.



Rakkaus nyt Deep like (syvätykkäys): Olet salaa ihastunut toiseen ja selaat lemmenhuumassa hänen sosiaalisen median tiliään jopa vuosien taakse. Sitten käy vahinko: tökkäät tykkäyspainiketta ikivanhaan päivitykseen. Paljastuit nolosti!



Side-barring (sivupalkittaminen): Kumppani ei pysty olemaan täysin läsnä, koska tuijottaa jatkuvasti puhelintaan. Jos hänen elämänsä olisi kuvaruutu, olisit sen reunassa kyhjöttävä huomaamaton valintapalkki.



Fireworking (ilotulitus): Seurustelussa keskeistä on se, miltä kaikki näyttää ulospäin: sosiaalinen media pursuaa hunajaisia yhteiskuvia, joissa rakkaus räiskyy kuin uudenvuodenraketti, mutta todellisuudessa tunne on aitoa kuin synteettinen makeutusaine.



Catfishing (kissakalastus): Seuranhakupalveluun luodaan valeprofiili, joka sisältää esimerkiksi vääriä kuvia ja harrastustietoja. Tarkoitus on kalastella mieluisia kumppaniehdokkaita. Lievempi muoto on kittenfishing: räikeän valehtelun sijaan totuutta vain hiukkasen venytetään. Eihän vuosia vanha valokuva, josta puuttuu nykyinen kaksoisleuka, ole suurikaan synti?



Dogfishing (koirakalastus): Ovela keino virvelöidä etenkin naisten huomiota: söpö koira kainaloon profiilikuvassa! Tosin lemmikki on vain puhdas syötti. Oma se ei ole.



Stashing (jemmailu): Deittikumppani kätkee sinut ystäviltään kuin tyhjät oluttölkit keittiön allaskaappiin. Suhteessa on pakko olla jotain vikaa: hän ei suostu esimerkiksi yhteiskuviin sosiaalisessa mediassa.



Ghosting (ghostaaminen): Aavemainen katoamistemppu juuri, kun suhde alkaa orastaa: deittikumppani lopettaa selittämättömästi kaikkiin viesteihin vastaamisen.



Zombieing (zombeilu): Ghostaajan ihmeellinen ylösnousemus. Kadonnut kysäisee pikaviestillä kuulumisia kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.