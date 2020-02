Kuukausiliite

Jeesus tuli, valmiita ollaan

Jeesuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

toinen tuleminen tapahtui Helsingissä. Tässä joitakin reaktioita:”Tämä on upea tunnustus Helsingin metropolipolitiikalle ja kertoo ilman muuta kaupunkibrändin vetovoimasta.”—Jan Vapaavuori”Minä olen Arto Nyberg. Miten toipua raskaasta erosta? Siitä kertoo sunnuntaina tähtivieras Emilia Bottas. Hänen kanssaan studiossa niinikään eron läpikäynyt kiekkotähti Sami Kapanen. Mukana myös toisen tulemisensa tehnyt Jeesus Nasaretilainen.”—Arto Nyberg”Shlomo, aydarbo-hat! Ëshmi Janne yo! Toivon, että muutkin puhuvat Jeesuksen kanssa arameaa ja välttävät englanninkieltä.”—kielitieteen professori Janne Saarikivi”Vaadimme huojennuksia ns. kameli & neulansilmä -leikkurin ylikireisiin tulo- ja varallisuusrajoihin. Monet pitävät kohtuuttomana sitä, että viimeisellä tuomiolla rangaistaan omaisuudesta, josta on verot jo kertaalleen maksettu.”—Suomen perheyritysten liitto”Tervetuloa seuraamaan Jeesuksen voitelua! Stockmann Beauty Studio kutsuu Messiaan tutustumaan miesten ylellisiin kosmetiikkatuotteisiin, joukossa mm. Shiseron Total Revitalizer -miesten kosteusvoide, Kiehl’sin aromaattinen partaöljy ja Calvin Kleinin Eternity for Men -miestentuoksu.”—Stockmann”Neuvotteluissa Jeesuksen kanssa tulemme lähtemään siitä, että ruotsinkielisen västönosan taivaskiintiö olisi vähintään väestöosuuden suuruinen.”—Anna-Maja Henriksson”Keskustelu Jeesuksesta on hiukan naiivia. Lähi-idän maista tulevan puusepän mahdollisuus työllistyä täällä on samaa tasoa kuin sikäläisten lammaspaimenten.”—Jussi Halla-aho”Juristina haluan muistuttaa, että kaikki kansainväliset sitoumuksemme kuten ihmisoikeussopimukset ovat voimassa yhä, vaikka taivaan valtakunta on tullut maan päälle.”—Tarja Halonen”Taivaspaikkojen jakaminen pelkästään armosta on vastuutonta politiikkaa. Me haluamme rehdisti kannustaa ihmisiä ansaitsemaan taivaspaikkansa itse omalla työllään.”—kokoomus”Tervetuloa juhlistamaan kanssamme Ison Kirjan Iltaa Kansallisteatterin suurelle näyttämölle. Tilaisuudessa Veskua ja LOIRI.-kirjan kirjoittanutta Jari Tervoa haastattelee Jeesus Nasaretilainen.”—Otava”Jeesus on puheissaan yllättäen toistellut vanhentunutta avioliittokäsitystä, jossa mies ja nainen tulevat yhdeksi lihaksi. Olenkin nyt tilannut hänelle Kirkko ja Kaupunki -lehden.”—päätoimittaja Jaakko Heinimäki”Yle on mukana lopunajan juhlinnassa ja järjestää Jeesuksen huikean paluujuhlan Kansalaistorilla sunnuntaina klo 10. Juhlaa tähdittävät huippuartistit Pyhimys, Lauri Tähkä, Elastinen, Vesala, Gasellit, Alma, Juha Tapio sekä DJ Windows95man.”—YLE”Kevään työmarkkinakierroksella pitää ottaa lähtökohdaksi se, että Suomen taloudessa on turha odottaa ihmettä.”—Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollménkuukautinen@hs.fi