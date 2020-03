Kuva: Mitro Härkönen

Viime sunnuntaina meillä vietettiin tyttäreni syntymäpäiviä. Viime hetkellä aloimme miettiä, kannattaako 78-vuotiaan äitini osallistua juhliin vai ei. Siihen ei ollutkaan ihan helppoa vastata.

Me ihmiset olemme nimittäin toivottoman huonoja juuri siinä asiassa, jota meiltä on viime aikoina vaadittu: riskien arvioinnissa.

Itse olen käyttänyt paljon aikaa peläten hain hyökkäystä, vaikka esimerkiksi viime vuonna hain hampaisiin kuoli koko maailmassa kaksi ihmistä. Sen sijaan ajelen usein polkupyörällä ilman kypärää. Olen tehnyt sitä jopa humalassa.

Ihmisillä on taipumus yliarvioida tuntemattomia riskejä, mutta aliarvioida tuttujen asioiden vaarallisuutta. Joulun alla ortopedeillä on kiirettä, kun ihmiset ottavat joulukoristeita yläkomerosta ja putoavat jakkaralta. Tämä on ihan totta.

Ihmiset myös pettävät itseään minkä voivat: itsekin luen tarkasti jokaisen artikkelin, jossa väitetään kahvin olevan terveellistä.

Moniin vaaroihin me olemme vain alistuneet. Valtioneuvoston tiistaina julkaiseman riskiarvion pahimmassakin vaihtoehdossa koronaan kuolisi 3 240 suomalaista. Samaan aikaan tupakoinnin arvioidaan tappavan joka vuosi noin 5 000 ihmistä. Silti tupakkaa ei kielletä vaan verotetaan.

Korona saattaa hyvinkin jäädä kiertämään väestössä pysyvästi. Silloin se tuskin aiheuttaa paniikkeja tai poikkeustiloja, vaan siitä on vain tullut yksi terveysriski monien muiden joukossa.

Mutta entä se äitini vierailu? Ryhdyin etsimään verkosta tietoja rationaalisen päätöksenteon pohjaksi. Niin tuntuu tehneen moni muukin, sillä sosiaalisen median perusteella todella moni suomalainen tuntuu viime aikoina tutustuneen omaan sisäiseen virologiinsa.

Hakusanoilla ”corona”, ”risk” ja ”death” löysin verkosta vaikka kuinka paljon artikkeleita. Ne vaihtelivat uskottavan tuntuisista täyteen roskaan. Päätin luottaa Harvardin yliopiston epidemiologian professorin Mark Lipstichin artikkeliin The Washington Postissa.

Jutussa selitettiin, miksi julkisuudessa on niin monenlaista ja ristiriitaista tietoa koronan riskeistä. Lipstichin mukaan se on ihan normaalia ja johtuu siitä, että epidemia on kesken ja tiedot siksi epävarmoja.

Korkeimmat julkisuudessa olleet kuolleisuusluvut johtuvat professorin mukaan siitä, että ne on laskettu oireita saaneista tai jopa sairaalaan tulleista.

Oireilevista on arvioitu kuolevan 1–2 prosenttia, mutta kaikista tartunnan saaneista luku on luultavasti paljon pienempi, koska monet eivät edes huomaa saaneensa tartuntaa.

Samalla Lipstich varoitti käyttämästä laskelmissa nykyisiä kuolemalukuja. Oireiden ilmaantumisesta mahdolliseen kuolemaan kuluu keskimäärin 18–19 päivää, joten osa sairastuneista ei ole ehtinyt vielä vielä kuolla.

Valtioneuvoston riskiarviossa kuolemanriskiksi oli arvioitu 0,05–0,1 prosenttia eli yksi tuhannesta tai kahdesta tuhannesta. Se ei kuulosta pahemmalta kuin normaali influenssa.

Koronan suurin ongelma on siinä, että se on uusi sairaus, jonka kulkua tai riskejä ei vielä varmasti tiedetä. Taudin todellinen vaarallisuus tiedetään vasta epidemian päättymisen jälkeen. Silloin vasta-ainetutkimukset paljastavat, kuinka iso osa väestöstä tartunnan lopulta sai.

Mutta tilastot ovat laiha lohtu, kun puhutaan ihmishengistä – ja erityisesti, jos se ihmishenki sattuu kuulumaan omalle äidille.

Aikani numeroita pyöriteltyäni päädyin lopulta ehdottamaan äidilleni, että hän jäisi kotiin ja osallistuisi juhlaan etäyhteyden eli puhelimen välityksellä.

Pelkäsin hiukan etukäteen, miten äiti suhtautuisi ehdotukseen. Monet keski-ikäiset tuttuni ovat kannelleet sosiaalisessa mediassa kapinallisista eläkeläisvanhemmistaan, jotka eivät suostu millään pysymään neljän seinän sisällä vaan pakenevat lukupiiriin, sporttipubiin tai taidenäyttelyyn heti, kun silmä vähän välttää.

Jos on syntynyt pommitusten keskelle, selvinnyt hengissä 1950-luvun kansakoulusta ja elänyt nuoruutensa seksin, huumeiden ja rock’n’rollin vuosikymmenellä, haluaako sitä vanhana alkaa kyyristellä pelosta jonkin typerän kiinalaisen viruksen takia?

Mutta kysymys ei ole sinusta, minä huomautin äidilleni. Kysymys on lapsenlapsistasi. He eivät halua viettää loppuikäänsä muistellen sitä, kuinka tappoivat koronaviruksella isoäitinsä. Säästäkäämme heidät siltä pelolta.

Päätimme siis ihan hyvässä sovussa, että tehdään tästä surkeasta taudista ensin selvää ja juhlitaan sitten oikein kunnolla, vaikka juhannuksena!

Olen kirjoittamassa lähipäivinä ja -viikkoina säännöllisesti elämästä koronaviruksen ajassa tämän Poikkeustilassa-vinjetin alla. Kerro omista ajatuksistasi ja kokemuksistasi kommenteissa jutun alla. Seuraan ja kommentoin elämää ja keskustelua.

Voit myös lähettää minulle sähköpostissa saska.saarikoski@hs.fi ideoita ja vinkkejä siitä, mistä minun kannattaisi kirjoittaa tai mihin kiinnittää huomiota.