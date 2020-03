Saska Saarikoski on Kuukausiliitteen toimittaja. Kuva: Mitro Härkönen

Kaupungin on väitetty autioi­tuneen, mutta kyllä ainakin Helsingin keskus­tassa ihmisiä liikkuu yhä ja kaup­pojen ovet ovat auki.

Päätin siis pestä kädet huolel­lisesti ja lähteä katsomaan, mitä paikal­lisille yrittäjille kuuluu. He ovat koronan uhreja hekin.

Pieni astia­kauppa on suloinen kauppa­liike Bulevardin ja Fredrikinkadun kulmassa. Sieltä saa puolalaista kivikeramiikkaa, jonka kuviointi vei ainakin minun ajatukseni ensin jonnekin arabimaiden suuntaan. Liikettä pitää 57-vuotias Teija Tuohimaa, joka siirtyi Bulevardille viime kesänä Hietaniemen hallista.

Tuohimaa kertoo, että minä olen päivän ensimmäinen asiakas. Tiistaina asiakkaita kävi kolme. Tällä tavalla ei voi jatkua.

”Ehkä ensi viikolla panen liikkeen osaksi viikkoa kiinni. Jos hallitus käskee kaikkia pysymään kodeissaan, se on sitten siinä.”

Pidämme Tuohimaan kanssa reilun turvavälin. Kauppias sanoo myös pyyhkivänsä astiat ja ovenkahvan aina, kun joku on niihin koskenut.

Pienen astiakaupan asiakkaista kolmannes on tavallisesti turisteja. Varsinkin kiinalaiset olivat kasvava ryhmä. He lähtivät ensin, sitten muut.

Tuohimaan ongelma on siinä, että hän teki tiloihin viime kesänä kalliit remontit, eikä taloudellista puskuria ole ehtinyt kertyä.

”Olen jo pyytänyt taloyhtiöltä vastaantuloa vuokrassa. Seuraavaksi pitää varmaan hakea pankista lainaa.”

Ostan Pienestä astiakaupasta kauniin mustavalkoisen kermanekan, jota voi käyttää myös kastikkeiden kaatimena.

Jatkan matkaa Hagelstamin antikvariaattiin, mutta ovessa oleva lappu kertoo kaupan olevan covid-19:n vuoksi suljettuna 16.–28.3. Asiakkaita pyydetään soittamaan, lähettämään sähköpostia tai koputtamaan lujaa.

Yritän paukuttaa ovea, mutta se ei tuota tulosta, joten näyteikkunassa oleva Jaan Krossin Uppiniskaisuuden kronikka jää tällä kertaa hankkimatta.

Iso Roobertinkadun kävelykadulla on hiljaista, mutta ei täysin kuollutta kuitenkaan. Kukkakauppa Living Roomin edessä on myyntilaatikoissa tulppaaneja, narsisseja ja lumikelloja. Kevät on aikaisessa, joten kohta alkaa olla oikea hetki istuttaa parvekekukat. Aikaakin luulisi ihmisillä nyt olevan.

Siinä onkin kukkakauppias Paula Schaffterin toivo, sillä suurimmat asiakkaat eli yritykset ovat kadonneet kokonaan. Syntymäpäivät, kunniamerkkijuhlat – kaikki sellaiset peruutettiin jo viime viikolla.

Schaffterin onni on se, että hän saattoi vähentää tilauksia heti eikä hänellä ole palkattua työvoimaa. Vuokra olisi kuitenkin maksettava.

”Mutta ei tämä minua pelota”, 58-vuotias Schaffter sanoo. ”Jos kauppa menee nurin, se menee. Aina sitä jotenkin selvitään. Nämä on kuitenkin vain kukkia.”

Niinhän ne ovat, mutta kauniita kukkia. Pöydälläni on nyt komea kimppu loimuavan oransseja tulppaaneja. Jos pitää pienistä kaupoista, nyt on aika ostaa niistä.

Lopuksi päätän vielä käydä katsomassa, mitä kuuluu Rööperin legendalle Tom Sjöbergille, joka pitää Iso Roballa pornokauppa King’s Sexiä.

Kaupan ulko-ovi on auki niin kuin melkein aina, mutta sisäovi on lukossa. Aikamoisen ryskytyksen ja pienen odotuksen jälkeen kauppias Sjöberg ilmestyy takahuoneesta.

Sjöbergin mukaan pornokaupan pitäminen ei kannata enää hyvinäkään aikoina, saati nyt. Kokonaiseen viikkoon kaupassa ei ole käynyt ainoatakaan asiakasta.

”Tää ala on sellainen, että ne on vähän vanhemmat ihmiset, jotka näitä ostaa, ja nehän ei liiku nyt mihinkään.”

Sjöbergillä on myynnissä videokasetteja, pornolehtiä ja seksileluja, mutta nuoret hankkivat pornonsa nykyään verkosta.

”Se on satunnaista, jos joku näitä ostaa. Jos mä olisin vähän nuorempi, niin en mä enää tässä viitsisi seistä.”

Nuorempana Sjöbergillä riitti muitakin kiireitä, sillä hän kuului Rööperin rosvoihin tai hienommin sanottuna alamaailmaan. Vankilassa hän istui kaksi vuotta salakuljetuksesta.

”Kun eivät muusta saaneet kiinni”, Sjöberg sanoo ja hymähtää.

Sjöberg on kirjoittanut yhdessä Harri Nykäsen kanssa elämästään kirjan, jonka pohjalta tehtiin vuonna 2009 elokuva Rööperi. Elokuvassa Sjöbergiä näytteli Samuli Edelmann. Kirja siirtyy haltuuni parilla kympillä.

Asiakasryntäykseni jälkeen Sjöberg siirtyy takaisin nojatuoliinsa takahuoneeseen. Hän on toiminut nyrkkeilypromoottorinakin, ja takahuoneen seinillä on lööppejä tähtihetkistä. Tony Halmeen kanssa meni kovaa, ja jopa Mike Tyson saatiin melkein Suomeen.

Kaiken koetun jälkeen korona ei 74-vuotiasta Sjöbergiä kauheasti pelota. Hän on sentään selvinnyt niin poliisin luodista kuin eturauhasyövästä.

”Millä siltä virukselta suojautuu, kun se voi tulla mistä vain, vaikka ovenkahvasta tai kaupan kahvipaketista?”, Sjöberg pohtii.

”Ja jos niin huono tuuri käy, että tämä siihen loppuun, niin jollain tavallahan täältä täytyy kuitenkin lähteä.”