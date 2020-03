Olen pyytänyt lukijoilta ideoita ja vinkkejä koronajuttuihin. Niitä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen saska.saarikoski@hs.fi. Vastaukset ovat jo nyt ylittäneet kaikki toiveeni.

Eräs lukija paljasti kirjeessään sen, kuka on tosiasiassa syyllinen koronan leviämiseen. Suojatakseni asianomaisten avioliiton jatkumista lainaan tekstiä ilman kirjoittajan nimeä.

Minua huolestuttaa ja raivostuttaa se, miten vanhemmat miehet aivastelevat, pärskivät ja levittävät tauteja itsekkäällä käytöksellään. Likaisella avokämmenellä kosketaan jokaiseen mahdolliseen nuppiin ja kahvaan ruokaa laittaessa, kodin ulkopuolella otetaan paljaalla kädellä kiinni liukuportaiden kaiteesta, pyyhitään nenää kämmenen reunaan ja paiskataan käsi sen jälkeen autonrattiin, kauppakärryn kahvaan ja jokaiseen näkyvillä olevaan ulokkeeseen. Mitä hittoa näille äijille voi tehdä?

Tässä vaiheessa tarkistin, ettei vaimoni ollut päättänyt lähestyä minua sähköpostin välityksellä, mutta helpotuksekseni kirjoittaja osoittautui aivan toiseksi henkilöksi. Näin viesti jatkuu:

Elän itse 66-vuotiaan mieheni kanssa, joka on aina ollut huoleton hunsvotti. Tavarat jätetään mihin sattuu, ruokalautanen jää pöydälle ja kahvikuppi tiskialtaaseen, ruuvit, nenäliinat ja muut paperitollot tyhjennetään ruokapöydälle taskuista, parittomia käytettyjä sukkia ja muita vaatteita on ympäri taloa yleensä lattialla, jopa saunan lasiovessa on rasvaisen kämmenen jälkiä. Aiemmin sen kaiken vielä jotenkin kesti, mutta nyt alkaa paitsi mennä hermo, myös pelottaa.

No, ei mikään ihme, jos pelottaa. Korona ei käsittääkseni tartu ainakaan ensisijaisesti ruuvien ja parittomien sukkien välityksellä, joten kyseessä saattaa olla laajempi tuskastuminen aviopuolison ja koko miessukupuolen pinttyneisiin toimintatapoihin.

Itse tulkitsen kirjoittajan viestiä niin, että hän saattaa kokea miehet syypäinä paitsi koronaan myös useaan muuhun ihmiskuntaa vaivaavaan vitsaukseen. Etsimättä mieleen tulevat esimerkiksi rikollisuus, sodat ja ympäristön tuhoutuminen. Ja nyt miehet ovat siis antaneet maailmalle vielä koronankin.

Nyt kun pitäisi olla erityisen tarkkana käsihygienian kanssa, kädet pestään niin, että sormenpäihin hierotaan saippuaa hetki ja kastellaan sormenpäät hanan alla. Käsihuuhteet hierotaan miten sattuu, jos ylipäänsä niitä käytetään, tippa riittää kuulemma. Tietokonetta, puhelinta ja tv:n kaukosäädintä näplätään ruoanlaiton välissä ja palataan pokkana keittiöön makkaraa paistamaan ja sotkemaan, koska ’minähän pesin jo kädet, kun tulin ulkoa´. Viimeksi tänään mies aivasti suoraan puhelimeeni, kun juttelimme kaiuttimen välityksellä tyttäremme kanssa. Eilen aivastus meni kyynärvarren yli huonetilaan, ei hihaan.

Kaikki me tunnemme tällaisia miehiä – ja jotkut meistä saattavat jopa olla tällaisia miehiä. Ja mikä pahinta, huolettomat hunsvottimiehet ovat kirjoittajan mukaan päässeet levittäytymään yhteiskunnassamme kaikkein merkittävimpiinkin asemiin.

Ei mieheni ainoa ole laatuaan. Noita tuholaisia on bussit, kauppakeskukset, kahvilat ja ruokakaupat täynnä. Ne ei pysy pelkästään motoneteissään vaan levittävät mikrobejaan kotona ja kaikkialla. Kauhistuttavia esimerkkejä on tv:stäkin ne kaksi koronaexperttiä, joista toinen pyyhki nenää ja hikeä samaan paperinenäliinaan ja heitti sen läppärin viereen pöydälle, toinen talousnero yskäisi haastattelun päätteeksi kämmeneen.

Ankaria sanoja, mutta ainakin minulle jäi lukijana sellainen tunne, että kirjoittajan tuskanhuudon takana oli paitsi raivo ja turhautuminen yleiseen asiaintilaan myös sinnikäs kiintymys omaan epäsiistiin aviomieheen. Sekä ehkä myös toivo siitä, että miehet voisivat kuin voisivatkin vielä muuttua. Juuri siihen viittaa viestin loppuvetoomuskin:

Kirjoita pliis tästä. Meillä naisilla menee hermo näiden kanssa. Voi mennä henkikin, riskiryhmää kun ollaan aika moni. Kyseessä ei ole inhimilliset erheet vaan miesten vakiintuneet toimintatavat. Niihin on pakko tulla muutos.

Kiitos kirjoittajalle koskettavasta ja kirjallisestikin korkeatasoisesta viestistä. Poikkeustilassa ei ole luonteeltaan neuvontapalsta, eikä sen kirjoittajalla olisi sellaisen pitämiseen mitään edellytyksiäkään, mutta jos itse tunnistaisin vaimoni kirjoitustyylin ja tunnustaisin hänen tilannekuvauksensa edes pääosin oikeaksi, opettelisin pikaisesti pesemään käteni.

Ja käy nyt hyvä mies pyyhkimässä äkkiä se saunan ovi!