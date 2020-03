Saska Saarikoski Kuva: Mitro Härkönen / HS

Tokion olympialaisista on tulossa ensimmäiset rauhan aikana siirretyt olympiakisat. Japani on harannut sitkeästi olympiakisojen siirtämistä vastaan, mutta on nyt taipumassa.

Kansainvälinen olympiakomitea on ilmoittanut päättävänsä olympiakisojen kohtalosta lopullisesti kuukauden sisällä. Näyttää siltä, että kisat siirretään kesään 2021.

Viivästys käy Japanille kalliiksi. Maa on budjetoinut kisajärjestelyihin noin 12 miljardia euroa, mutta tosiasiassa rahaa uskotaan palaneen ainakin tuplasti sen verran.

Suomalaiset tietävät, miltä japanilaisista tuntuu. Tasan 80 vuotta sitten Helsinki oli samassa tilanteessa.

Huhtikuussa 1940 talvisota oli juuri päättynyt. Helsingin olympialaisten alkuun oli kolme kuukautta. Ihan niin kuin nytkin, urheilupäättäjät miettivät, mitä pitäisi tehdä.

Kisojen järjestäminen oli jo talvella 1940 alkanut näyttää epätodennäköiseltä, vaikka suomalaiset olivat hoitaneet oman osuutensa hyvin lähes mahdottomassa tilanteessa.

Tokio oli sekaantunut siihenkin sotkuun. Vuoden 1940 olympiakisat oli alun perin myönnetty Tokiolle, mutta maa joutui luopumaan isännyydestä Kiinan-sodan takia.

Helsingille kisaisännyys siirtyi heinäkuussa 1938. Se jätti suomalaisille vain kaksi vuotta aikaa saada kaikki valmiiksi olympialaisia varten. Urheiluhullu kansakunta oli kuitenkin valmis tekemään ihan mitä tahansa olympialaisten takia.

Suomalaisten urakkaa helpotti se, että Helsinkiin oli juuri valmistunut upea, valkoisena hohteleva Olympiastadion. Pikavauhtia jouduttiin rakentamaan Uimastadion, Velodrom, Soutustadion, Käpylän kisakylä ja paljon muuta.

Rakennustyöt olivat sujuneet ripeästi, eivätkä suorituspaikat olleet juuri kärsineet talvisodassa. Urheilijat sen sijaan olivat.

Berliinin olympiakisoissa 5000 metrillä kultaa voittanut Gunnart Höckert kaatui Kannaksella 11. helmikuuta 1940.

Reumasairas Höckert ei tosin kuulunut enää vuoden 1940 olympiakisojen suuriin ennakkosuosikkeihin.

Kansainvälisen Olympiakomitean jäsenet puheenjohtaja kreivi Henri de Baillet-Latour (vas.) ja Theodor Lewald (4. oikealta) tutustumassa kesäkuussa 1936 Helsingin mahdollisuuksiin järjestää kesäolympialaiset 1940. Kuva: Helsingin Kaupunginmuseo

Taisto Mäki sen sijaan kuului. Rekolan paimenpojaksi kutsuttu Mäki oli syyskuussa 1939 rikkonut 10 000 metrillä puolen tunnin rajan. Hänen ajallaan olisi muuten voitettu ylivoimainen Suomen mestaruus vielä vuoden 2019 Kalevan kisoissa.

Vuoden 1940 olympiakisoissa Mäki olisi voittanut melko varmasti ainakin kaksi kultamitalia. Urheilijatähti kuitenkin haavoittui talvisodassa. Hän ei palannut huippukuntoon eikä päässyt koskaan olympiakisoihin.

Melko varman kultamitalin menetti myös Yrjö Nikkanen, joka oli vuoden 1940 olympiakisojen lähestyessä keihäänheiton ylivoimainen ME-mies.

Pettyneitä oli paljon muitakin, sillä Suomi oli tuolloin urheilun suurvalta, joka oli voittanut Berliinin 1936 olympiakisoissa peräti 19 mitalia.

Ne olivat kuitenkin pieniä asioita keväällä 1940, kun Helsingin Sanomien palstat täyttyivät kuolinilmoituksista ja sotauutisista.

Kiivaimmat taistelut olivat käynnissä Norjassa, jonne saksalaiset olivat hyökänneet 9. huhtikuuta. Viimeistään se hyökkäys varmisti sen, ettei olympialaisia voitu järjestää.

Kisajärjestäjät löivät lopulta hanskat tiskiin 23. huhtikuuta 1940. Suomi ilmoitti luopuvansa kisoista, mutta toivoi samalla voivansa järjestää olympiakisat vuonna 1944 tai viimeistään vuonna 1948.

Maailman melskeissä urheiluväki joutui kohdistamaan toiveensa kotimaahan. Sovittiin, että jalkapallon SM-sarjaa yritettäisiin jatkaa syksyllä 1940. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin Messukentän viheriöillä olikin jo nähty ensimmäiset pallon potkijat.

”Pääasiassa siellä on huomattu Helsingin jalkapalloklubin ja Helsingin Toverien pelaajia ja tietenkin myös pikkupoikia, joitten mieliä ei ajan vakavuus paina samalla lailla kuin täysikasvuisia jalkapalloilun harrastajia.”

Lopulta sota esti olympiakisojen järjestämisen myös vuonna 1944. Vuoden 1948 olympiakisat pidettiin Lontoossa. Helsinki sai vuoronsa vihdoin vuonna 1952.

Japanilaisia käy sääliksi, sillä heillä ei ole ollut olympialaisten suhteen onnea. Kisat on myönnetty maalle jo kolme kertaa, mutta vain kerran, vuonna 1964, kisat on saatu järjestettyä normaalisti.

Kisoja on odotettu Japanissa todella innokkaasti. Kun olympiasoihtu saapui Japaniin viime perjantaina, liekkiä jonotti katsomaan todellinen väenpaljous, yli 50 000 ihmistä. Toivottavasti he muistivat pitää turvavälejä.

