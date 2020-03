Mustiin pukeutunut pääministeri Sanna Marin lukee vakavalla äänellä määräyksiä paperista – siinä kuva, jonka me tulemme tästä koronakeväästä varmasti muistamaan.

Sama kaava toistui taas maanantai-iltana: ensin pääministeri luetteli hallituksen määräykset, sitten muut ministerit säestivät. Sellainen on nyt vallan kuva Suomessa.

Pääministerin esiintyminen on koko ajan ollut korostetun asiallista. Pääministeri on halunnut kaikin tavoin korostaa, että maa on hallituksen ja hallitus hänen komennossaan.

Marinin esiintymisessä on ollut myös häivähdys lämpöä. Moni on ajatellut mielessään tuohon tilanteeseen Antti Rinteen, Juha Sipilän, Alexander Stubbin tai Jyrki Kataisen – ja ollut ihan tyytyväinen, että pääministerinä sattuu nyt olemaan juuri Marin.

Valittu linja on myös toiminut. Kriisin aikana tehdyissä kyselyissä suuri osa suomalaisista on ollut tyytyväisiä hallitukseen ja sen kriisitoimiin.

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö yritti ehdottaa hallitukselle asiantuntijanyrkin perustamista, pääministeri antoi presidentille kohteliaat pakit.

Maanantai-illan tiedotustilaisuuden jälkeen jopa hallitusta jatkuvasti höykyttänyt Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Timo Haapala eli Setä Arkadia ilmoittautui Twitterissä pääministerin ihailijaksi: ”Olipa sisäpiiriskismoja tai ei, pääministeri @MarinSanna kertoo todella uskottavasti, missä Suomi menee. Se on elintärkeää näinä aikoina. Avoimuus ja rehellisyys on kaiken a ja o. Kaikilta se ei onnistu, mutta Marinilta onnistuu. Voimaa pääministerille.”

Mihin tässä ihminen enää voi luottaa? Seuraavaksi Jussi Halla-aho (ps) kertoo varmaan liittyneensä Sdp:hen!

Myrskyn silmän sisältä on vaikeaa arvioida asioita objektiivisesti. En minäkään ole pelkästään toimittaja vaan 56-vuotias suomalainen mies, jolla on perhe, vanha äiti ja omat pelkoni – siis mitä suurimassa määrin asianosainen.

Mutta miltä asiat näyttäisivät, jos niitä katsoisi ulkoapäin: maailman toiselta puolelta?

Olen pyytänyt Poikkeustilassa-teksteihini ideoita ja vinkkejä lukijoilta. Niitä voi lähettää osoitteeseen saska.saarikoski@hs.fi.

Viime viikolla sain kiinnostavan meilin Uudesta-Seelannista. Aucklandin yliopistossa johtamistaidon professorina toimiva suomalainen Kaj Storbacka kertoi, että hänen tutkimusryhmänsä oli vertaillut yritysten strategioita Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Suomessa ja Ruotsissa.

Eri maissa asioita lähestytään hyvin eri tavoin, ja se on näkynyt hänen mukaansa nyt myös koronakriisin johtamisessa.

Suomi ja Uusi-Seelanti ovat molemmat noin viiden miljoonan asukkaan syrjäisiä maita, joita johtaa työväenpuoluetta edustava nuori naispääministeri. Uutta-Seelantia on vuodesta 2017 lähtien hallinnut nyt 39-vuotias Jacinda Ardern.

Uudessa-Seelannissa on viime vuosina koettu pahoja järkytyksiä, kuten Christchurchin vuoden 2011 maanjäristys ja viime vuoden muslimivastaiset terrori-iskut. Niiden ansiosta maan kriisijärjestelmät olivat koronan iskiessä hyvin öljytyt.

Uuden-Seelannin tautitilanne on parempi kuin Suomessa. Toistaiseksi maassa on tilastoitu 647 koronatapausta ja vain yksi kuolemantapaus.

Iso ero maiden välillä on Storbackan mukaan ollut siinä, että Suomessa on puhuttu paljon perustuslaista, kun taas Uudella-Seelannilla ei ole perustuslakia. Siellä ei jouduta murehtimaan, kenen varpaille tallataan.

”Tämä mahdollistaa paljon nopeamman päätöksenteon verrattuna Suomeen. Eli ei tarvitse hioa etenemistä ’täydelliseksi’ ja ’perustuslain kirjaimen mukaiseksi’ ennen kuin painetaan kaasupoljinta”, Storbacka kirjoitti.

Tällä hetkellä Uusi-Seelanti on neliportaisen kriisijärjestelmänsä korkeimmalla tasolla eli maassa on käytössä ulkonaliikkumiskielto. Uudessa-Seelannissa myös toimii Niinistön toivoma nyrkki: ”Covid-19 lockdown taskforce”.

Ripeän toiminnan kääntöpuolena on Storbackan mukaan se, että päätöksiä joudutaan usein myöhemmin muuttamaan. Tällaiset rautalankaviritykset kuuluvat kuitenkin uusiseelantilaiseen kulttuuriin niin vahvasti, että niillä on oma nimikin: ”Rautalanka numero 8”.

Hallituksen tiedottamisesta on Uudessa-Seelannissa vastannut pääosin pääministeri Ardern. Hänen tyylinsä on ollut Storbackan mukaan melko erilainen kuin Sanna Marinin.

Ardern ei käytä viranomaiskieltä vaan pyrkii selittämään yksinkertaisesti ja omin sanoin, miten kansalaisten tulee toimia. Pääministerin kehotuksesta ”stay in your bubble” eli ”pysy omassa kuplassasi” on tullut uusiseelantilaisille kriisin motto.

Ardern on järjestänyt Facebook Live -esityksiä kotisohvaltaan ja esiintynyt paljon television ajankohtaisohjelmissa, joissa hänen sanomansa on ollut: ”Be kind” eli ”olkaa kiltisti”.

Erot ovat siis selviä, ainakin kulttuurierot. Suomessa kriisijohtamisessa on korostunut asiallisuus ja laillisuus, Uudessa-Seelannissa tunteet ja tehokkuus.

Suomen ja Uuden-Seelannin pääministereitä yhdistää muuten vielä sekin, että molemmille syntyi tytär vuonna 2018.

Jacinda Ardern on keventänyt kriisitiedotusta kertomalla välillä hauskoja tarinoita Neve-tyttärensä pottakoulutuksesta.

Myös Sanna Marin on kertonut hauskan tarinan tyttärestään: pääministerin mukaan Emma leikkii pitämällä kotona tiedotustilaisuuksia.