Poikkeustilassa

Viestin otsikkokentässä luki: ”Amatöörit karanteenissa”.

Ja näin teksti alkoi: Leukemian korkkaamiseksi jouduin kantasolun vaihtoon 2015. Käänteishyljinnän estolääke heikentää vastustuskykyä roimasti. Lääkkeen sivuvaikutuksiin kuuluu myös parikymmentä syöpää, esim. ihosyöpä. Tästä syystä nyt viitisen vuotta ”karanteenissa” ja varjossa viettäneenä nousee suupieliin vieno hymy näinä päivinä.

Korona on mullistanut meidän niin kutsuttua normaalielämää eläneiden ihmisten elämän. Äkkiä me emme lähdekään aamulla työpaikalle. Jos menee ulos, pitää muistaa, että ihmisten kohtaamisesta on tullut vaarallista.

Jotkut ovat kuitenkin eläneet tällaista elämää aikaisemminkin. Työttömillä ei ole työpaikkaa, minne mennä. Vammaisille liikkuminen ei ole itsestään selvää. Alentuneesta vastustuskyvystä kärsineiden on aina varottava ihmiskontakteja.

Nyt me vierailemme heidän elämässään.

Kutsutaan viestin lähettäjää Juhaniksi. Niin hän toivoo. Juhani on pääkaupunkiseudulla asuva keski-ikäinen mies, joka sairastui akuuttiin myelooiseen leukemiaan. Sairautta hoidetaan solunsalpaajilla sekä kantasolusiirroilla.

Solusiirrot voivat kuitenkin aiheuttaa hylkimistä. Hylkimistä voidaan vähentää lääkkeillä, mutta lääkkeet vähentävät ihmisen vastustuskykyä myös erilaisille bakteereille ja viruksille. Siksi Juhanin elämä on ollut jo viisi vuotta jatkuvaa tartunnan pelkoa.

”Olen oppinut tekemään jatkuvia väistöliikkeitä. Heti, jos kuulen läheltäni niiskutusta, otan pari askelta kauemmas”, Juhani kertoo puhelimessa.

Sen sijaan hengityssuojaimia Juhani ei nykyään käytä.

”Kun on käyttänyt oikeaa hengityssuojainta, tietää kuinka työlästä sellaisen läpi on vetää ilmaa. Jos hengittäminen ei ole työlästä, maski ei suojaa.”

Juhanin mielestä hänen tilanteensa eroaa koronakriisistä niin kuin yksilölaji eroaa joukkuelajista.

”Minulla on ollut pitkään tähtäin otsassani, mutta nyt kaikilla on tähtäin otsassa. Se tarkoittaa, ettei tästä selvitä tartuntaa väistelemällä vaan niin, että jokainen on vastuussa itsestään, mutta myös kaikista muista.”

Juhani varoittaa tartuntaa pelkääviä erilaisista hokkuspokkus-tempuista, koska niitä on hänellekin tarjottu.

”Jos kirjoittaisin verkossa, että lasillinen etikkaa auttaa koronaan, viikon kuluttua minulla olisi satoja seuraajia. Itse en siedä sellaista yhtään, sillä tiedän saaneeni sairauteeni maailman parasta lääketieteellistä hoitoa.”

Psykologisesti raskaana Juhani pitää sitä, etteivät lääkärit osaa kertoa, kuinka kauan hänen täytyy lääkkeitään syödä: vielä yhden vuoden vai loppuiän?

”Ihminen on tottunut siihen, että kaikilla asioilla on deadline. Minulle kaikkein vaikeinta ja kaikkein tärkeintä on ollut hyväksyä, ettei sellaista aikarajaa nyt ole. Ja kuka tietää, voihan niin käydä koronassakin.”

Vähän myöhemmin Juhanilta tulee meiliä. Hän haluaa lähettää kiitoksen. Totta kai lääkäreille, hoitajille ja sairaalahenkilökunnalle, mutta erikseen vielä niille nimettömille ihmisille, jotka ovat pelastaneet hänen ja monen muun ihmisen hengen.

Tämä tuntematon on verenluovuttaja. Myös kantasolun ja elimenluovuttajat pelastavat henkiä suuremmin asiasta numeroa tekemättä. Veritankkauksia ja kantasoluja tuntemattomilta saaneena lämmittää kovasti mieltä, että kaupungilla vastaan tulevassa joukossa tallustelee huomaamatta mahdollisia henkeni pelastajia. Haluaisin liittyä heihin (jos se olisi mahdollista). Verta ja kantasoluja siirretään, oli koronaa tai ei. Henkiä pelastetaan. Tässä arkista askaretta niille, ketkä kaipaa.

Lopuksi vielä hyviä uutisia. Kirjoitin viime viikolla kirjailija ja käsikirjoittaja Annina Holmbergista, joka oli luultavasti saanut koronatartuntansa kolme viikkoa sitten pidetyssä naistenpäivän konsertissa.

Maanantaina Holmberg sai terveen paperit ja lähti ensi töikseen kauppaan ostamaan jäätelöä.

Kun Holmberg astui ulos, hän huomasi maailman muuttuneen: ”Oon tietysti katsonut uutisia silmät kivistäen niin kun kaikki muutkin, mutta kaupungin autioitumisen kokeminen on eri asia kuin näkeminen tv-ruudusta. Ihan kun oisin ollu jonkin aikaa avaruusaluksessa, ja maa johon laskeuduin, olis muuttunut Apinoiden planeetaksi.”

