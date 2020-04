Sielu ja ruumis

’Olen tällainen tillinvarsi, 178 senttiä pitkä ja hoikka. Olen aina pitänyt ruumiistani huolta liikkumalla. Nuorempana harrastin yleisurheilua, nykyään lenkkeilen ja käyn kuntosalilla. Kaksikymmentä täytettyäni treenasin hyvin kurinalaisesti, kunnes kolmikymppisenä selkä petti. Liikkumisen kanssa pitää nykyään olla tarkkana. Selkä saattaa pamahtaa vain siitä, että nousen tuolista väärällä tavalla. Kolmikymppisenä tullut pysähdys oli hyvä asia. Ymmärsin, että urheilu antaa paljon vain silloin, kun se ei ole pakonomaista.

Olen saanut läpi työurani palautetta ulkonäöstä. Ennen tuotantoyhtiöt suojelivat juontajia törkyviesteiltä, mutta somen myötä palautteet tulevat suoraan juontajille. Radiossa vuorovaikutus yleisön kanssa on ensisijaista, ja siksi kuuntelijat voivat ottaa yhteyttä. Siinä kyllä kuulee kaiken mahdollisen. Vuosien myötä ulkonäköä koskevaan kommentointiin turtuu ja oppii ymmärtämään, että ilkeä palaute kertoo jotain vain sanojasta.

Yksi asia, josta tulee paljon sanomista, on nauruni. Se jakaa mielipiteitä. Joidenkin mielestä se on hirvittävää rääkymistä. Muistan teini-ikäisenä hävenneeni äitini naurua, ja nyt minulla on samanlainen.”