Markus Maulavirran ­koro­na-ajan kotivara on sekalainen seurakunta säilykepurkkeja, joita keit­tiön komeroon on kertynyt vuosien saatossa. Parasta ennen -päivämäärät ovat ehkä sinne päin, mutta toistaiseksi purkkien sisältö on maistunut syöjille.

Maulavirta muistetaan tv-kokkina ja keit­tiö­mestarina, jonka ansiosta helsinkiläiset ravintolat George ja Lord merkittiin 1990-luvun alussa Michelin-tähdellä — ainoina kaupungissa koko vuosikymmenenä.

Vuodesta 2005 lähtien Maulavirta toimi hotelli Klaus K:n ravintolan Ilmattaren keittiöpäällikkönä. Mutta viisikymppiä täytettyään hän jätti ravintolamaailman ja palasi luontoon.

”Elän nyt elämäni viimeistä kolmannesta ja halusin tehdä sillä jotain muuta. Tunsin, että vielä on virtaa”, hän sanoo.

Irtisanouduttuaan vuonna 2007 Maulavirta matkusti ensi töikseen Lapin Sallaan. Siellä hän työskenteli poroerotuksissa ja leikkasi ruhoja. Sittemmin Maulavirta on perus­tanut luontomatkailuyrityksen, joka tekee opastettuja reissuja pääkaupunki­seu­dun luontokohteisiin, kuten Sipoonkorven kansallispuistoon.

Siellä onkin hyvä sienestää ja poimia marjoja asiakkaiden kanssa. Yleensä retken koho­kohta on ilman tulitikkuja viritetty nuotio, jolla valmistetaan yhdessä ateria.

Eräopaskoulutuksensa ansiosta Maula­virta pystyisi näin kriisiaikaan elämään­ aina­kin viikon metsässä, kalastamalla ja syömällä juuria ja jäkälöitä. Mutta pitemmän päälle sellainen olisi turhan laiha eväs, hän sanoo.

Niinpä tänäkin aamuna Maulavirtojen keittiössä on jyryt­tänyt oma mylly, joka jauhaa­ jyvät aamupuuroon. Sen kaverina tarjoillaan marjoja pakkasesta. Lounaaksi Michelin-kokki valmistaa yleensä tavallista kotiruokaa, eilen­ siskonmakkarakeittoa.

Klaus K:n keittiömestari vuonna 2005. Kuva: Sirpa Räihä / HS

Markus Maulavirta on syntyjään Järvenpäästä. Koti sijaitsi järven rannalla, ja luonnossa oleskelu oli luonteva osa arkea. Välillä talvella metsään otettiin mukaan paksu huopa, jonka turvin saattoi nukkua laavulla nuotion lämmössä.

Alun perin Maulavirrasta piti tulla puutarhuri tai rajavartija. Ruoka ei häntä mitenkään erityisesti kiinnostanut. Mutta nuorena miehenä Maulavirta oli töissä lihatiskillä, ja hän halusi saada hommaan lisäkoulutusta. Se tie veikin mukanaan. Ravintolakoulua seurasivat vuodet Helsingin parhaissa keit­tiöissä, Palacessa, Intercontinentalissa ja Valtioneuvoston juhlahuoneiston kokkina.

Vaikka hän ei ole erityisesti pyrkinyt minnekään, niin elämä on vienyt.

”Ei nuori ihminen voi kovin varhain tietää, mitä hän haluaa elämällään tehdä. Mulla ei ole koskaan ollut urapaineita, vaan yksi asia on johtanut toiseen.”

Ulkona syömässä Maulavirta käy melko ahkerasti edelleen, joskus hampurilaisella ja joskus viiden ruokalajin illallisella vaimonsa kanssa. Aterian päätteeksi hän käy usein keittiön ovella huikkaamassa ja kiittämässä.

1990-luvun lopussa Maulavirta ajeli polkupyörällä Presidentinlinnan edestä, kun tv-tuottaja Saku Tuominen soitti ja kysyi uuteen Kokkisota-ohjelmaan. Maulavirta ajatteli ensin, että ei missään tapauksessa, mutta meni sitten kuitenkin.

Julkisuutta hän ei kaipaa, sillä se tuntui pelkästään kamalalta. ”Se on jotenkin härskiä”, hän sanoo.

Maulavirta kertoo, miten aikanaan hänen asuessaan Käpylässä tietty mies samasta piha­piiristä ei edes päiväätä sanonut, mutta kun tämä näki Maulavirran telkkarissa, ääni muuttui täysin kellossa.

”Yhtäkkiä hänestä tuli minun sydänystäväni. Ajattelin, että voiko tämä olla totta.”

Sen sijaan ammatillinen tunnustus tuntuu edelleen hyvältä. Maulavirta muistaa elä­västi, miten ravintola Georgen perustaja Yrjö­ Saarela 1980-luvun puolivälissä pyysi häntä töihin. Se kaikki johti myöhemmin Michelin-tähteen.

Työsopimus kirjoitettiin Intercontinen­talin baarissa. Maulavirta oli tuolloin nuori eikä­ vielä mikään nimi, ja näin jälkeenpäin ajatellen Saarela otti ison riskin.

”Mulla oli jatsarit jalassa ja vakosamettihousut. Kyllähän mä aika maalaisen näköinen olin.”