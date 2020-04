Kerrankin on syytä aloittaa: jo antiikin Kreikassa. Sillä todellakin, jo antiikin Kreikassa oli take away -aterioita.

Yleisesti ajatellaan, että ruuan kotiinkuljettaminen on nykypäivän hömpötyksiä, mutta se on aivan väärä käsitys.

Noutoruokaa on syöty jo tuhansien vuosien ajan. Hyvin pitkään se oli enemmän koko kansan juttu kuin ravintoloissa syöminen. Muinaisen Pompeijin raunioista on löydetty yli 200 thermopoliumia eli tiskiä, joista myytiin kaikille kansalaisille ruokaa kotiin vietäväksi.