Ruokabravuuri-palstalla menestyskirjailija Sofi Oksanen kokkaa lammaspataa ja limettipiirakkaa. Ne sopivat niin pääsiäiseen kuin kotikaranteeniin.

Alussa olivat savupaprika ja jeera.

Oikeastaan innostus jeera-mausteeseen alias juustokuminaan alias roomankuminaan oli herännyt jo aikoja sitten kirjailija Sofi Oksasen runsaan goottifrisyyrin alla. Mutta savupaprika, se oli aivan uusi ihastus.

Oksanen huomasi, että savupaprikan parittaminen jeeran kanssa saa aikaan kerrassaan mainion makuyhdistelmän. Sellaisen, että siitä syntyy jykevä perusta tuhdille pataruualle, jollainen kirjailijalla oli mielessään.

Paprikan ilmaantuminen Oksasen raaka-ainelistalle ei ollut mikään pikkujuttu, niin pahat traumat hänelle oli jäänyt kouluaikojen salaateista, joissa kyseinen koisokasvi esiintyi raakoina siivuina.

Muutama vuosi sitten Oksanen huomasi, että oikeassa ympäristössä ja oikein käsiteltynä paprika on suorastaan herkullinen vihannes. Niinpä tähänkin pataan päätyi varsinainen paprikakimara. Oksanen lisäsi sitä jauheena, paahdettuna, grillattuna ja letšo-säilykkeenä. Letšo on unkarilaisperäinen tomaatti-paprikasäilyke, jota käytetään paljon Virossa.

Raaka-ainelistalle ilmaantui paljon muutakin, kuten sipulia, valkosipulia, tomaattimurskaa ja punaviiniä. Nimiroolin valtasi Oksasen suosikkiliha, karitsa, vaikka muitakin lihoja hän kokeili.

Ja siinä se nyt muhii, lammaspata, Oksasen työhuoneen liedellä, ja levittää ympärilleen sietämättömän herkullista tuoksua.

Padan valmistus on alkanut jo edellisenä päivänä lihan marinoimisella. Ja kuten padan ideaan kuuluu, sitä haudutetaan matalassa lämmössä kauan, jopa yön yli. Niin syntyy mureaa lihaa ja muheva liemi.

”Lammaspadassa on myös se hyvä puoli, että sitä voi tehdä ison satsin, mikä helpottaa korona-aikanakin ateriointia”, Oksanen huomauttaa seosta hämmentäessään.

Tosiaan, tekeillä on mitä ajankohtaisin ruokalaji. Pääsiäinenhän on se kristikansan juhla, jolloin suomalaiset kokoontuvat sankoin joukoin karitsan äärelle. Sivumennen sanottuna se on hieman hassu tapa, koska karitsat teurastetaan perinteisesti syksyllä, jolloin liha on tuoreimmillaan.

Kirjailijan päivällispöydässä lammasta esiintyy ympäri vuoden ja tuhkatiheään.

Oksasen pata on passeleista passelein ruoka juuri nyt myös siitä mainitusta ajankohtaisesta syystä: siinä käytetään paljon säilykkeitä sekä kuiva-aineita, ja liha löytyy pakastimesta. Karanteeniruokaa siis.

”Valmistus kestää kauan, mutta nythän ihmisillä on aikaa”, Oksanen sanoo.

Vaikeina aikoina ihmiset kaipaavat myös lohtua, ja sitähän hyvä ruoka tietysti suo. Oksanen on ottanut tämän ajatuksen tosissaan, sillä hänellä on sosiaalisessa mediassa Corona Kitchen -live, jossa hän kokkailee ajankohtaan sopivia aterioita.

Oksasellekin koronavirusepidemia on tuonut kosolti aikaa. Hänen piti tammi- ja helmikuun piukean kirjoitusjakson jälkeen olla parhaillaan markkinoimassa maailmalle Koirapuisto-romaaninsa käännöksiä. Sen jälkeen suunnitteilla oli kirjoitusmatka Las Vegasiin, mutta toisin kävi.

Sofi Oksasen kokkailuinto ei ole peräisin ainakaan kotoa. Hänen neuvosto-insinööriäitinsä kasvatusperiaatteisiin kuului muun muassa perinteisten sukupuoliroolien kumoaminen.

”Äiti sanoi, että naisen paikka ei ole keit­tiössä”, hän kertoo.

Ruuanlaitto alkoi, kun Oksanen muutti Jyväskylästä Helsinkiin teatterikoululaiseksi. Hän ei tahtonut saada muitten tekemänä ruokaa, josta hänen virolaisittain virittyneet makuhermonsa olisivat pitäneet. Niinpä ruokaa piti tehdä itse.

Oksanen on mieltynyt itäeurooppalaisiin happamiin makuihin. Hapankerma on monessa mukana, ja erilaiset kaalit ovat hänen suosikkiraaka-aineitaan.

Myöhemmin ruokiin ovat hiipineet myös muun maailman vaikutteet, intialaiset ja pohjoisafrikkalaiset.

”Pidän vahvoista mauista”, Oksanen sanoo ja ropsauttaa padan joukkoon vielä hieman lisää chiliä.

Mutta jälkiruoka, hyvänen aika, emme ole puhuneet jälkiruuasta mitään, vaikka padan ääressä päivystämisen sivussa Oksanen on väsäillyt keväistä limettipiirasta.

Sehän ei edusta millään muotoa itäistä ruokaperinnettä vaan tulee Amerikasta, mutta Oksasen reseptissä on kuitenkin loraus itäistä makumaailmaa.

”Hapankermaa”, Oksanen huomauttaa. ”Se myös leikkaa liiallista makeutta.”

Limettipiiras on monissa juhlissa koeteltu ja hyväksi havaittu jälkiruoka.

”Kivaa on, että sitä ei jää koskaan tähteeksi. Joskus jopa kokki itse jää ilman.”