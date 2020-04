”Täällä on todella kuollutta. Naapurit ovat linnoittautuneet koteihinsa. Pojat pelaavat vielä koripalloa ulkona, mutta aika vähän…”

Entiseltä naapuriltani Craig Smithiltä tulee nyt viesti: korona on iskenyt lujaa Del Ray Avenuelle. Asuin kadun varrella sijaitsevassa talossa 4,5 vuotta, ja palasin Suomeen runsas vuosi sitten.

Smithin mukaan amerikkalaiset istuvat nyt kotona vessapaperivuoren ja pesuainekukkulan välissä.

”Vessapaperi, paperipyyhkeet, käsidesi, kaikenlaiset desinfiointiliinat, desinfiointisuihkeet ja jopa tiski- ja pyykkiaineet ovat nyt kortilla. Kaikki ovat kotona ja kuluttavat suunnattomia määriä näitä asioita.”

Smith tietää, mistä hän puhuu, sillä hän omistaa rautakaupan, jossa pesuaineita myydään. Siksi naapurit kyselevät Smitheiltä päivittäin, saisiko näiltä pesuaineita tiskin alta.

Smithin rautakauppa on vielä auki, koska se on määritelty ”elintärkeäksi alaksi”. Craigin virkamiehenä työskentelevä puoliso tekee etätyötä kotoa. Perheen kaksi lasta, 13-vuotias poika ja 9-vuotias tytär, ovat käyneet kaksi viikkoa koulua kotona.

Yhdysvalloissa koronataisteluun havahduttiin hiukan hitaammin kuin Suomessa, mutta keinot ovat olleet samanlaisia: koulujen sulkeminen, urheilusarjojen keskeyttäminen, yli kymmenen hengen kokoontumisten kieltäminen ja kehotus pysyä kotona.

Liittovaltiolla on omat määräyksensä, mutta eri puolilla maata tartuntatilanne ja rajoitukset vaihtelevat paljon. Marylandissa on kriisin aikana tuettu ravintoloita antamalla niille oikeus myydä viiniä take away -annosten mukana.

Del Ray Avenue on ylemmän keskiluokan pieni katu Bethesdan asuinalueella Washingtonin lähellä. Siellä ihmisillä on hyvät työpaikat, joihin kuuluu kunnon sairausvakuutus. He ovat tottuneet nauttimaan huippuluokan terveydenhoidosta, tiedän sen omasta kokemuksesta.

Kaikki amerikkalaiset eivät ole yhtä onnekkaita. Noin 30 miljoonalla amerikkalaisella ei ole lainkaan sairausvakuutusta, ja lopuistakin monella on vakuutuksessa 1 500–2 000 dollarin omavastuu.

Se tarkoittaa sitä, että lääkäriin mennään vasta hengenhädässä, eikä esimerkiksi koronatestiä ottamaan. Epidemian leviämistä olisi näin ollut mahdoton estää.

Pakon edessä kongressi joutui maaliskuun alussa säätämään lain, joka teki koronan testit ja hoidon potilaalle maksuttomiksi. Pikavauhtia tehty päätös oli nolo juttu republikaaneille, jotka ovat viimeiseen asti vastustaneet kaikkia yrityksiä laajentaa julkista terveydenhoitoa.

Amerikkalainen terveydenhoitosysteemi on rakennettu yksilöitä, eikä yhteiskuntaa varten, joten se on mahdollisimman huonosti varautunut tilanteeseen, jossa jokaisen turvallisuus riippuu kaikkien turvallisuudesta.

Yhdysvalloissa on nyt noin 250 000 todettua koronatartuntaa ja runsaat 6 000 kuolonuhria. Suunta molemmissa on jyrkästi ylöspäin.

Tiistaina julkaistiin ensimmäinen virallinen ennuste, jonka mukaan kuolonuhreja tulee 100 000–240 000 – jos kaikki menee hyvin. Se tarkoittaa, etteivät tehohoitopaikat riitä kaikille tarvitseville vaan edessä voi olla samanlaisia paniikkitilanteita kuin Italiassa. Varsinkin New Yorkissa lähestytään jo kaaosta.

Tässä tullaan taas amerikkalaisen terveydenhoidon vääristymiin. Maassa on valtavasti erikoislääkäreitä ja vaativia hoitoja tarjoavia klinikoita, koska rikkaat ihmiset ovat valmiita maksamaan hoidoistaan paljon.

Sen sijaan puutetta on juuri siitä, mitä koronakriisin hoitamiseen tarvitaan: yleislääkäreistä, sairaalapaikoista, tehohoitopaikoista ja jopa hengityskoneista.

On varmaa, että terveydenhoidosta keskustellaan koronan jälkeen Yhdysvalloissa paljon ja aivan uudella tavalla.

Niin keskustellaan muistakin asioista. Toinen koronaviruksen leviämistä auttanut asia on se, että 30 prosentilla amerikkalaisista ei ole lainkaan palkallista sairauslomaa. Siksi moni heistä on mennyt työhön sairaana.

Huonoimmin palkattujen joukossa palkallinen sairausloma puuttuu kahdella kolmesta. Heitä ovat esimerkiksi useimmat tarjoilijat, kaupan kassat, bussinkuljettajat ja taksikuskit – ihmiset, jotka joutuvat olemaan paljon tekemisissä muiden ihmisten kanssa.

Ongelmia lisää päivähoidon ja koulujen sulkeminen. Yhdysvalloissa maksettu lastenhoito on niin kallista, että monilla äideillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan, mikä voi tarkoittaa työpaikan menettämistä.

Työpaikat katoavat muutenkin nyt nopeasti. Kahdessa viikossa työttömiksi on ilmoittautunut kymmenen miljoonaa ihmistä. Yhdysvallat on siis hetkessä siirtynyt täystyöllisyydestä suurtyöttömyyteen.

Samaan aikaan pörssiromahdus on leikannut amerikkalaisten eläkesäästöjä. Kolme viikkoa sitten Reuters laski keskivertoamerikkalaisen menettäneet kriisissä jo 16 000 dollaria, ja lasku kasvaa.

Vielä helmikuussa presidentti Donald Trump hehkutti maan ennennäkemätöntä vaurautta ja menestystä, mutta nyt ääni on vaihtunut kellossa.

”Haluan jokaisen amerikkalaisen olevan varautuneita edessä oleviin vaikeisiin aikoihin”, Trump sanoi tällä viikolla. ”Edessä ovat todella kovat viikot.”

Amerikkalaiset varautuvat uhkaan omilla tavoillaan. Pari viikkoa sitten aseiden ja ammusten verkkokauppa Ammo.com kertoi myyntinsä kasvaneen maaliskuussa 222 prosenttia.

Aseuutinen levisi maailmalla, koska se sopi stereotypioihin hulluista amerikkalaisista.

Bethesdassa ahdistus ei kuitenkaan purkaudu tuliaseisiin vaan vessapaperiin, desinfiointiaineisiin – ja puutarhatuotteisiin.

Craig Smith lähettää kuvan kauppansa tyhjästä siementelineestä.

”Siemenet on loppuunmyyty syksyyn asti.”