Koronaviruskriisi Suomessa alkoi torstaina 12. maa­liskuuta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti katkaisevansa lentoliikenteen Euroopasta Yhdysvaltoihin ja hallitus julkisti tiedotustilaisuudessa ensimmäisen kieltopakettinsa.

Siitä tuntuu olevan pieni ikuisuus, mutta oikeasti siitä on kulunut vain runsaat kolme viikkoa. Jo nyt kiellot ja rajoitukset ovat hidastaneet tartuntojen leviämistä selvästi.

Loppu tämä ei ole, mutta onko tämä alun loppu vai lopun alku?

Me ihmiset hahmotamme maailman tarinoina, joilla on alku, keskikohta ja loppu. Niin Aristoteles Runous­opissaan opetti.

Koronaviruskriisi näyttää seuraavan draaman lakeja: aluksi virus ilmestyi, nyt sitä vastaan taistellaan ja lopuksi se toivottavasti voitetaan.

Henkilöitä kriisissä on ollut paljon, sillä draamaa on esitetty koko maailmassa mutta myös joka maassa erikseen.

Kaikki maailman ihmiset ovat seuranneet esimerkiksi kiinalaista sankarilääkäriä Li Wenliangia tai koronaviruksen vuoksi sairastuneita tunnettuja ihmisiä, kuten Britannian pääministeriä Boris Johnsonia.

Suomessa valokeilassa ovat olleet hallituksen ministerit, asiantuntijalääkärit ja jotkut sairastuneet, kuten Eeva ja Martti Ahtisaari.

Draaman päähenkilö on kuitenkin ollut punakruunuinen virus, jonka monimutkainen luonne on paljastunut meille vasta vähä vähältä.

Draaman alkuun liittyy pelko ja epävarmuus. Meidät on temmattu normaalista olotilastamme johonkin uuteen ja tuntemattomaan. Mihin olemme joutuneet, mitä meille tapahtuu?

Epävarmuus alkaa hälvetä, kun tilanteesta saadaan lisää tietoa. Tarinan huipennuksen eli kliimaksin lähestyessä ymmärrämme jo, mitä on pelissä: tragediassa panoksena on tuho. Koronaviruksen kohdalla tuhon kuva on ollut italialainen inferno.

Hyviä käsikirjoittajia opetetaan panemaan pommi pöydän alle: tikitys luo tarinaan jännitteen. Ehtiikö pelastus ajoissa?

Koronaviruksen kohdalla aikapommi on tikittänyt alusta asti: tartuntojen määrä kasvaa päivä päivältä. Ylittääkö sairaiden määrä tehohoitopaikkojen ja hengitys­koneiden määrän?

Suomessa me lähestymme lähi­aikoina käännekohtaa. Juuri nyt näyttää siltä, että hyvä voittaa pahan, ainakin Suomessa. Tartuntahuippu saadaan tasoitettua, sairaanhoidon kapasiteetti riittää. Palleassa tuntunut jännitys laukeaa.

Paitsi että ei laukea. Suurissa draamoissa on monta kerrosta. Juuri kun kuvittelit vaaran olevan ohi, ilmaantuu uusi uhka. Niin taitaa käydä nytkin. Kun pahin on Suomessa ohi, jännitetään Ruotsin puolesta, ja Yhdysvaltojen.

Ja sitten huomataan, että tartuntojen laskeminen olikin pelkkää hämäystä. Luulimme päässeemme turvaan, mutta joudumme huomaamaan, että piina on vasta alussa.

Todellinen katastrofi onkin vielä edessä. Se on talouden romahdus. Ehkä myös demokratian vihollisten vahvistuminen. Niin kuin Kiinassa, Venäjällä ja Unkarissa.

Moni käsikirjoittaja voi nyt katsoa mustasukkaisena, mihin pystyy todellinen mestari: todellisuus.

Koronadraaman pääosassa on virus, mutta keitä ovat sen sankarit?

Kirjassaan Sankarin monet kasvot professori Joseph Campbell kirjoitti eri kulttuureille yhteisistä ”monomyyteistä”. Niissä sankari tekee matkan, jonka kulku muistuttaa Aristoteleen draaman vaiheita.

Suuressa kriisissä luontevin sankari on kansakunnan johtaja. Suomessa pääministeri Sanna Marin on toteuttanut klassisen kasvutarinan: nuori ja kokematon johtaja pannaan mahdottomaan tilanteeseen, mutta hän selviää haasteesta ja voittaa ihmisten arvostuksen.

Tämän tarinan todellinen sankari on kuitenkin muualla. Rasittavan hoilotuksen sanat ovat kerrankin totta: me ollaan sankareita jokainen. Koronavirusta ei voi voittaa yksi sankari, me voitamme sen yhdessä.

Mutta miten koronaviruskriisi loppuu? Draaman lakien mukaan tarinan pitäisi päättyä siihen, että paha on voitettu ja rauha palautettu. Kriisi taitaa kuitenkin loppua niin kuin maailma runoilija T. S. Elliotin mukaan loppuu: ei paukahtaen vaan kitisten.

Joskus me vain katsomme ympärillemme, ja se on ohi.