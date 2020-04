Poikkeustilassa

”Voiko COVID-19:ään katsoa suoraan vai pitääkö ensin nähdä COVID-18?”

Verkko on nyt täynnä koronahuumoria, eikä se kaikki ole ihan huonoa. Äskeisen vitsin kertoi israelilaiskoomikko Benjo Lovitt The Times of Israel -lehdessä.

Korona on koomikon kannalta miinoitettu kultakaivos: se tarjoaa loputtomasti hyviä vitsin aiheita, mutta kovalla riskillä. Hyvä vitsi helpottaa ihmisten ahdistusta, mutta huonon vitsin kertoja saa kansan kimppuunsa.

Koronassa on vakava, mutta myös humoristinen puoli. Ihmisten kuolemassa ja sairastumisessa ei ole mitään hauskaa, mutta suurimmalle osalle ihmisistä koronakriisi on merkinnyt sisätiloissa kököttämistä, vessapaperin hamstraamista, pätkiviä etäyhteyksiä, Netflixin tuijottamista ja lohturuokaa – eli loputtomia vitsin aiheita.

Moni tavallinen asia on kääntynyt koronan vuoksi päälaelleen. Siksi nyt on helppo vääntää vitsejä vaikkapa lapsista, jotka huutavat vanhemmilleen, koska nämä notkuvat liikaa ulkona, eivätkä pese tarpeeksi hyvin käsiään.

Vanhatkin vitsit voidaan kirjoittaa korona-aikaan uusiksi:

”Isä, miksi siskoni nimi on Loviisa?”

”Koska me teimme hänet Loviisassa.”

”Kiitos, isä.”

”Eipä kestä, Korona.”

Suomalaiskoomikko André Wickström joutuu miettimään koronahuumorin rajoja koko ajan, sillä hän vääntää vitsiä Detta on detta -showssa, joka lähetetään torstaisin YleFemillä. Ohjelmassa kommentoidaan suomenruotsalaista mediaa, jossa ei siinäkään ole viime viikkoina puhuttu paljon muusta kuin koronasta.

”Korona on hankala asia. Eihän siitä voi olla puhumatta, mutta ei siitä haluaisi koko ajan puhua”, Wickström sanoo.

”Ja sitten on aikaongelma. Asiat tapahtuvat niin nopeasti, että se mikä tuntui maanantaina hauskalta, ei torstaina välttämättä ole yhtään hauskaa.”

Wickström muistelee, että he väänsivät aluksi vitsejä Italian karanteenista. Siis siitä, kuinka italialaiset eivät varsinaisesti ole kuuluisia lainkuuliaisuudestaan, ja mahtavatko mafiosotkin nyt pysyä kotona.

”Nyt siellä on nyt jotain 7 000 kuollutta. Tänään ei voisi vitsailla sellaista.”

Riskeistä huolimatta koomikot eivät saa Wickströmin mukaan heittää pyyhettä kehään.

”Mitä meille silloin jää? Lamaantuminen ja depressio.”

Ja nyt tullaan siihen koronakomiikan kultakaivospuoleen. Wickström muistuttaa, ettei ole koskaan nähnyt yhtä paljon verkkomeemejä kuin viime viikkoina, sillä koko ihmiskunta istuu nyt neljän seinän sisällä ja yrittää olla hauska.

Kunhan pahin pelko asettuu, korona tarjoaa koomikoille loputtoman määrän aiheita vitseille, jotka ymmärretään Samoalta Suomeen.

”Meemit, videot, huumori ja ihmisistä kriisin aikana tulviva lämpö ovat yhdistäneet ihmiskuntaa aivan uudella tavalla”, Wickström sanoo – eikä se taida olla vitsi.

”Komedian ensimmäinen sääntö on, että se on tragedia plus aika”, israelilaiskoomikko Jonathan Barak sanoi 24. maaliskuuta The Times of Israelissa.

Israel on oikea osoite, kun etsii mustaa huumoria, sillä hirveä historia on opettanut juutalaiset nauramaan kaikelle. Huumori on heikomman ase vahvempaa vastaan ja keino ottaa haltuun tilanne, jolle ei voi mitään. Myös keskitysleirivangit keksivät tilanteestaan vitsejä.

Perinteinen juutalainen huumori on härskiä, terävää ja synkkää, mutta israelilainen huumori on vielä astetta kovempaa. Israelilaiset koomikot ajattelevat, ettei elämän karmeudesta selviä kuin nauramalla. Esimerkiksi holokaustista ei sovi vitsailla muualla, mutta Israel on täynnä holokausti-vitsejä.

The Times of Israelissa koomikko Yisrael Campbell kertoi uusimpansa:

”Hitler ja Eichmann kävelevät kadulla, ja Hitler sanoo: ”Katsopas tätä!” Sitten Hitler ottaa aseen esiin ja ampuu juutalaisen. Eichmann huokaisee ja sanoo: ”Kuudetta miljoonaa kertaa! Minähän sanoin, ettei tuo ole hauskaa!”

”Hirsipuuhuumorista” alettiin puhua keskiajan Englannissa, kun pubi-isännät ryhtyivät vääntämään vitsejä julkisten hirttäjäisten uhreista. Hirsipuuvitsejä kertoessa kannattaa kuitenkin olla varma, ettei ole itse kohta köyden päässä.

Näyttelijä Jonathan Barak muistuttaa, ettei kukaan halua tulla muistetuksi idioottina, joka vitsaili koronaviruksella kaksi viikkoa ennen kuin se tappoi hänet.

”Lyön vetoa, että Titanicin kannellakin joku väänsi vitsejä jäävuoresta, eikä kukaan enää pidä sitä kaveria hauskana. Kannattaa siis odottaa, että istuu pelastusveneessä ennen kuin alkaa heittää vitsejä.”

Sanomalehti Haaretzissa israelilainen kirjailija David Grossman pohti huumorin merkitystä kriisin aikana:

”Siunattu olkoon huumori, paras keino selvitä tästä kaikesta. Kun pystymme nauramaan koronavirukselle, me muistutamme, ettei se ole lamaannuttanut meitä. Että olemme säilyttäneet liikkumavapautemme siinä, miten sen kohtaamme. Että me jatkamme taistelua sitä vastaan, emmekä ole sen avuttomia uhreja (tarkemmin sanottuna: me tosiasiassa olemme sen avuttomia uhreja, mutta olemme keksineet tavan sivuuttaa siitä aiheutuva kauhu ja vieläpä huvittaa itseämme sillä).”