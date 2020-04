Poikkeustilassa

Joulu on joulu ja vappu on vappu, mutta pääsiäinen merkitsee ihmisille erilaisia asioita. Yhdelle se on vakavoitumista ja klassista musiikkia, toiselle hilpeä lastenjuhla ja kolmansille aika aloittaa kevättyöt pihalla tai kesämökillä.

Tänä vuonna koronakriisi tekee kaikesta erilaista. Matkustaa ei voi. Jumalanpalveluksia ei ole. Ravintolaan ei pääse. Iäkkäitä sukulaisia ei voi kutsua yhteiseen pöytään eikä oikeastaan ketään muutakaan. Parempi olisi, kun söisimme kaikki yksin.

Ja kaikki tämä juuri nyt, kun yhdessäololle olisi erityinen tarve.

Kun kyselin sosiaalisessa mediassa pääsiäisen vietosta korona-aikana, moni kertoi nykyisten kieltojen tuoneen heille mieleen oman lapsuuden, jolloin Suomi meni pääsiäisenä kiinni ja iloitseminen oli lailla kielletty.

Veteraanilehtimies Martti Huhtamäki kertoo, että urheilukilpailut, elokuvat ja muu huvittelu oli kielletty kiirastorstain klo 18:n ja toisen pääsiäispäivän klo 18:n välillä. ”Tänä pääsiäisenä palataan entiseen aikaan”, Huhtamäki kirjoittaa.

”Omassa lapsuudessani inhosin pitkääperjantaita. Ei saanut tehdä mitään, tavata ketään, kaikki oli suljettu. Vuoden pisin päivä....”, säestää eläkkeelle jäänyt Hanasaaren ohjelmajohtaja Maria Romantschuk.

Joidenkin muistoissa pääsiäispyhien huvikielto oli helpotus. ”Pääsiäinen oli lapsuuteni lempijuhla, koska isä ei päässyt kapakkaan moneen päivään, ja oli kotona!”, toimittaja Marianne Holmén sanoo.

Ex-päätoimittaja Reetta Meriläinen muistuttaa, että hiljaista viikkoa kutsuttiin ennen piinaviikoksi.

”Pitkäperjantai oli piinaavin, kun ei saanut leikkiä eikä metelöidä. Vanhempi väki oli mustissaan. Täytyi vain odottaa ja luottaa, että tulee pääsiäisaamu, suklaamunat ja sitten juhlitaan.”

Pyhä tarkoittaa vastakohtaa arjelle, siis jotain erityistä. Tänä vuonna sekin asia on toisin, sillä koronaerityksessä kaikki päivät ovat helposti samanlaisia, pääsiäinenkin – samaa pashaa.

Kustannuspäällikkö Nina Karjalaiselta koronakriisi vei odotetun Italian-matkan.

”Yritän keksiä jotain spesiaalia, mutta luultavasti meillä on samanlaista kuin muina viikonloppuina. Ulkoilemme. Teemme ruokaa. Toivomme, että joku tulisi vastaan kadulla.”

Myyntitiimin esimiehellä Emmi Bachlerilla on ollut laskettelun ja mämmin ympärille muodostunut pääsiäisenviettoperinne, johon ystäväporukka on valmistautunut jakamalla pitkin vuotta mämmitriviaa, mämmivalokuvia ja muuta mämmiasiaa.

”Tänä vuonna olen kuulemma saamassa kutsun virtuaalimämmille, ettei jää välistä”, Bachler kirjoittaa.

Luterilaisille pääsiäisen tärkeä päivä on jo kiirastorstai, jolloin messussa muistellaan Jeesuksen ja opetuslasten viimeistä yhteistä ateriaa – siis sitä, jonka aikana Jeesus pesi opetuslasten jalat ja vihjaili Juudaksen petoksesta.

Tänä vuonna ehtoollista ei ollut tarjolla ja jumalanpalvelustakin saattoi seurata vain striiminä Facebookissa tai YouTubessa.

”En saa ehtoollista. Oikeastaan kukaan ei saa. Ja pääsiäisessä se on aika keskiössä”, harmittelee Kotimaanavun tuottaja Annmari Salmela.

Kirkot ovat kiinni jopa Yhdysvaltain raamattuvyöhykkeellä, josta indianalainen opettaja Peggy Baldwin Schroeder seuraa keskustelua Google Translatorin avulla. Peggy oli ”pikkusiskoni” AFS-vaihto-oppilasperheessäni vuosina 1980–81.

”Tämä on meille valtava menetys”, Baldwin Schroeder kirjoittaa. ”Huomataan, miten tärkeitä ja arvokkaita traditiot yhteisölle ovat.”

Aivan erityinen merkitys pääsiäisellä on ortodokseille. Heillä pitkä paasto ja suuri viikko päättyvät lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ristisaattoon ja koko yön kestävään jumalanpalvelukseen, joka huipentuu pääsiäisaamuna uudestisyntymisen riemuun: kuolemalla kuoleman voitti!

Toimittaja Mari Vainio suree sitä, ettei pääse pääsiäisyön palvelukseen.

”Valon riemu on löydettävä kaksin miehen kanssa. Suuren perjantain odotus tulee huomioitua erityisellä tavalla. Tänään teen työt loppuun, siivoan ja sen jälkeen asetun kuulemaan – en tiedä vielä mitä, mutta pääsiäinen on.”

Pääsiäistä vietetään tänä vuonna vakavissa tunnelmissa. Edessä olevista vaikeista päivistä muistuttavat kylmäkontit, joita on jo tuotu ruumishuoneiksi sairaaloiden pihalle.

Mutta samalla ympärillämme on puhjennut kevät, toivo ja uusi elämä.

Kuvittaja Erika Kallasmaa toivoo, että koronakriisi merkitsisi elämäntapamme uudestisyntymistä: yhteiskunnan tavoitteiden ja ihanteiden muutosta.

”Toiveajatteluna ahne hyväksikäyttäjä-ihminen kuolee kärsimysnäytelmän myötä ja tilalle tulee ihminen, joka ymmärtää itsensä osana kokonaisuutta.”