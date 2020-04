Poikkeustilassa

Eiköhän se ollut siinä. Eiköhän kätteleminen ole nyt loppunut koko maailmasta.

”Minun mielestäni meidän ei rehellisesti sanottuna enää koskaan pitäisi kätellä toisiamme. Se ei estäisi ainoastaan koronan leviämistä vaan myös vähentäisi dramaattisesti influenssaa”, Yhdysvaltain koronataistelua johtava Anthony Fauci sanoi tällä viikolla.

Samaa mieltä on kulttuurihistorioitsija Annakaisa Suominen.

”Kyllä minä toivon, että se loppuu nyt. Mutta samalla toivon, että tilalle tulisi toinen tapa, jolla tervehdimme ja osoitamme vielä enemmän ystävällisyyttä ja toisen kunnioittamista”, Suominen sanoo. ”Tärkeää on aina hymy ja silmiin katsominen.”

Jos kätteleminen loppuu, se on valtava asia ihmiskunnalle, mutta vielä suurempi Annakaisa Suomiselle, sillä samalla hän menettää tutkimuskohteensa.

Suominen väitteli kättelemisestä vuonna 2014 Turun yliopistossa. Väitöskirjan nimi oli Kättelyn merkitys suomalaisessa tapakulttuurissa 1800-luvulta 2000-luvulle. Tuolloin väitöstyön taustalla oli mikrobien siirtymiseen liittyvä kansanterveydellinen intressi. Tarkoitus oli ymmärtää kättelemistä paremmin, jotta sen lopettamista ja korvaamista voitaisiin suositella.

Suomisen väitöskirja on monitieteinen. Hän väitteli kulttuurien tutkimuksen laitokselta, mutta sai työhön ohjausta myös lääketieteellisestä mikrobiologiasta. Monipuolinen tutkimusote oli välttämätön, sillä kättelyyn liittyy vaikka mitä.

Ei tiedetä, milloin ihmiset ryhtyivät kättelemään toisiaan, mutta se tiedetään, että siitä on kauan. Kirjallisia ja myös kuvallisia lähteitä on antiikin ajalta. Kättely mainitaan myös Kantelettaressa.

Jos mun tuttuni tulisi, ennen nähtyni näkyisi, sille kättä käppäjäisin, vaikk ois käärme kämmenpäässä, sille suuta suikkajaisin, vaikk ois suu suen veressä

Runo kuulostaa nyt hyvin ajankohtaiselta.

Erilaista määräysten rikkojaa nimittäin riittää. Kantelettaren kuuluisaa runoa muistuttavan lausunnon antoi vähän ennen sairastumistaan Britannian pääministeri Boris Johnson, kun hän kertoi uhmakkaasti kätelleensä sairaalassa korona-potilaita. Muutama viikko myöhemmin hän oli itse tehohoidossa sairaalassa.

Ennen vanhaan kätteleminen ei kuitenkaan ollut samanlaista kuin meidän aikanamme. Se oli harvinaista. Kättely oli yläluokan juhlava teko, joka liittyi sopimuksiin ja oikeuslaitokseen. Kun asiasta oli päätetty, lyötiin kättä päälle.

Vuosisatojen ajan se oli niitä yläluokan kotkotuksia.

Suomessa kätteleminen yleistyi tavallisen kansan keskuudessa vasta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.

”Ja maaseudulla paikoin vasta joskus 1940-luvulla”, Annnakaisa Suominen sanoo.

Kun kätteleminen yleistyi, se tarkoitti, että yhteiskunta oli muuttumassa tasa-arvoisemmaksi.

”Niiaaminen ja kumartaminen merkitsivät itsensä alentamista toisen edessä. Kättely on eleenä tasavertainen, koska kumpikaan osapuoli ei ylennä eikä alenna itseään.”

”Tämä näkyy kauniisti nykyään Linnan juhlissa. Sinne on kutsuttu myös tavallisen kansan edustajia, ja presidenttipari kättelee heitä kaikkia.”

Kättely tuntui sopivan suomalaisille. Täällä ollaan sosiaalisesti jähmeitä. Ei ole perinteisesti halailtu eikä vaihdettu poskisuukkoja. Ne tavat ovat tulleet Suomeen vasta aivan viime vuosikymmeninä, ja nyt nekin ehkä katoavat.

”Kätellessä pidetään riittävä etäisyys, mutta se on silti henkilökohtainen ja tasa-arvoinen ele”, Suominen sanoo.

Eläimetkin kättelevät. Tai turpailevat.

”Simpanssit tarttuvat toisiaan käsiin. Ja myös hevoset laittavat turpansa vastakkain”, Suominen sanoo. ”Eläinten keskinäinen koskettelu on selvästikin viestinnällistä, ja se muistuttaa tervehtimistä.”

Vaikka kätteleminen nyt ehkä lopetetaankin, siinä on ollut paljon hyvää, myös biologisella tasolla.

”Jonkin verran on spekuloitu sillä, saammeko kätellessä toisilta ihmisiltä myös ’hyviä mikrobeja’”, Suominen sanoo.

Jos kättely katoaa, itse en jää sitä pahemmin kaipaamaan, sillä se on aina tuntunut jotenkin kylmältä ja muodolliselta.

Kättely on liian läheinen tervehdys, kun törmää puolituttuun kadulla, mutta se on liian viileä oikeille ystäville. Ensin mainituille riittää nyökkäys, läheisille tarvitaan jo halausta. Tai on ainakin tähän asti tarvittu.

Mutta jos kätteleminen siis lopetetaan, mitä tilalle? Kysyin sitä sosiaalisessa mediassa ja sain paljon hyviä vastauksia:

”Oikea käsi sydämen kohdalle ja pieni pään nyökkäys”, ehdotti toimittaja Kirsi Virtanen. ”On kaunis ja hygieeninen ele.”

”Singaporessa työmatkalla helmikuun lopulla käytettiin aika usein namaste-tervehdystä, joka on kohtelias ja sopisi varsin hyvin laajempaankin käyttöön”, kirjoitti Yhdysvalloista Maailmanpankin virkamies Toni Eliasz.

”Roomalainen tervehdys olisi hyvä sikäli, että siinä ei ole kosketusta – kelvottomaksi meni siksi, että natsit omaksuivat sen”, sanoi historiantutkija Juha Arvid Mikael Manninen.

Tutkija Annnakaisa Suomisen mukaan ilmeisimpiä ehdokkaita on kuusi. Tässä ne ovat:

1) Käden heilautus. ”Myös se on hyvin vanha tapa. Siinä toteutuisi myös se vanha kättelyyn liitetty selitys, että ojentaessaan kätensä todistaa, ettei kanna asetta – symbolisesti tai konkreettisesti.”

2) Kumarrus. ”Lyhyt nyökkäys tai kumarrus säilyttää molemminpuolisen kunnioituksen tasa-arvoisella tavalla. Suuret eleet ovat myös hieman epäkäytännöllisiä.”

3) Käsi sydämelle ja nyökkäys. ”Tätä on nyt ehdotettu. Käden asettaminen sydämelle lisää eleen ystävällismielisyyttä.”

4) Nyrkkitervehdys. ”Tätä on tutkittukin – ja kyllä siinä paljon vähemmän mikrobeja siirtyy. Obamahan on sitä käyttänyt paljon. Nyrkkitervehdykseen liitetään erilaisia sisäpiirimerkityksiä.”

5) Namaste-tervehdys, jossa kämmenet painetaan vastakkain ja kumarretaan, on käytössä esimerkiksi Intiassa ja Thaimaassa. ”Monissa aasialaisiin kulttuureihin liittyvät eleet voivat olla vähäeleisiä, mutta silti sydämellisiä. Näitä eleitä kannattaisi tutkia, kun kättelylle etsitään korvaajaa etätervehdyksistä.”

6) Kyynärpäätervehdys, jossa painetaan kyynärpäät vastakkain. ”Se oli käytössä jo sikainfluenssan aikaan ja tuli tunnetuksi ebolan aikaan. Sitä kutsuttiinkin ebola-tervehdykseksi. Voi kyllä olla vähän kömpelö.”

Ehdokkaat ovat lavalla. Voittajan ratkaisette te, hyvät tervehtijät!