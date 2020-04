Poikkeustilassa

Pääsiäisaamu on harmaa ja sateinen ainakin täällä Helsingissä. Kadut ovat tyhjät, kaupunki hiljainen. Ainoa ääni on sateen ropina peltikattoihin.

Pääsiäismunat odottavat piiloissaan löytäjiään. Muna on ikivanhan elämän ja uudestisyntymisen symboli: kuin kivi, jonka sisällä sykkii elämä.

Vaikka en ole uskova ihminen, pääsiäisessä on minusta aina ollut jotain toiveikasta, varsinkin Suomessa. Pitkä pimeys on kestetty, valo on voittanut. Senkin takia odotin, että pääsiäisen sanoma olisi kuulunut tänä vuonna erityisen vahvasti.

Löytäisikö kirkko vihdoin äänensä?

Ei ole löytänyt. En ole kuullut piispoista enkä papeista pihaustakaan.

Voi se tietysti johtua minusta. Ehkä en ole osannut etsiä heitä oikeasta paikasta.

Jospa piispoilla ja muilla kirkon edustajilla olisi hyvinkin paljon tärkeää sanottavaa, mutta me toimittajat – julkisuuden vartijat – emme vain ole antaneet heille puheenvuoroa?

Toisaalta nykyään jokainen saa sosiaalisessa mediassa puheenvuoron. Jos kirkon edustajilla olisi painavaa sanottavaa, kyllä kai niitä sanoja jaettaisiin sosiaalisessa mediassa, jopa minun kuplassani. Mutta ei ole näkynyt.

Kun kyselin sunnuntaiaamuna sosiaalisessa mediassa kansakunnan henkisestä johtajuudesta, monet muutkin ihmettelivät kirkon hiljaisuutta.

”Vaikka en kuulukaan ev.lut-liittoon, olen kovasti ihmetellyt, että piispat, papit ja muut jumaliinsa uskovat, eivät ole esitelleet lohdun sanomaa”, kirjoitti toimittaja Tutta Särkkä. ”Monet, etenkin ikäihmiset, lienevät aina luottaneet armoon, toivoon, joita uskonto on heille tuonut. Monet eivät jaksa enää faktoja ja kuolinkäyriä, vaan tarvitsevat ehkä välillä hiljaisuutta ja tarrautumista uskoon, toivoon ja rakkauteen – tietoa siitä, että tulevaisuutta on, ja jossakin on koronavapaa paratiisi. Emotionaalista johtajaa ei ole ollut.”

Verkosta etsimällä löysin arkkipiispa Tapio Luoman haastattelut Marja Sannikan tv-ohjelmassa ja Helsingin Sanomissa, kumpikin julkaistiin kolmisen viikkoa sitten. Haastatteluissa Luoma puhui viileän tutkijamaisesti niin kuin hänen tapansa on.

”Tällaisessa tilanteessa suuret kysymykset elämän mielekkyydestä ja tulevaisuudesta nousevat esiin. Kirkon sanomaan sisältyy jääräpäinen toivo, että elämää jatketaan ja uudelta pohjalta, kun vaikeudet ovat väistyneet”, Luoma sanoi Helsingin Sanomissa.

Luoma tuntuu älykkäältä ihmiseltä, mutta hänessä ei selvästikään ole sellaista karismaa tai lämpöä kuin esimerkiksi John Vikströmissä, Irja Askolassa tai Eero Huovisessa.

Thaimaassa vuoden 2004 tsunamin aikana ollut piispa Huovinen oli suomalaisille hädän hetkellä tärkeä lohduttaja. Koronakriisin aikana kirkosta ei ole sellaista noussut.

Joskus tärkeitä yhteiskunnallisia ja moraalisia puheenvuoroja on kuultu myös kirjailijoilta tai filosofeilta, mutta sen sortin ajattelijat ovat käymässä vähiin.

Viime kesänä heistä lähti Claes Andersson, tänä keväänä Jörn Donner ja Pentti Linkola. Mutta on heitä sentään vielä, esimerkiksi Pirkko Saisio ja Juha Hurme.

Taide ei ole kuitenkaan kolumnin kirjoittamista; se vaatii aikaa. Nopeasti koronakriisiin on reagoitu verkossa toteutetuilla yhteishankkeilla, joita ovat käynnistäneet esimerkiksi käsikirjoittaja Juha Jokela ja muusikko Lauri Tähkä.

Avaamassani keskustelussa taideneuvoston puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen puolusti taiteilijoita:

”Tosi nopeastihan tuolta on kaikenlaista luovaa, olohuoneliveä ja karanteeniteatteria pukannut – ihan uusia käsikirjoituksia ja biisejä myös. Toki mitään romaaneja ei kuukaudessa synny. Ja sitten on sekin pointti ettei taide ole mitään journalismia, ei sen ensisijainen tehtävä ole reagoida aikaan juuri sillä nimenomaisella hetkellä.”

Mutta entä kaikkein ilmeisin vaihtoehto: tasavallan presidentti Sauli Niinistö?

Presidentti Niinistö on erittäin suosittu ja laajasti arvostettu, joten hänen olisi ollut helppoa asettua kokoavaksi hahmoksi, kansakunnan tueksi ja turvaksi. Juuri sellaista asemaa presidentille ajateltiin, kun hänen poliittista valtaansa riisuttiin.

Niinistö itse sanoi vaalikeskustelussa, että presidentin pitäisi olla ”unilukkari”.

Niinistö on myös elänyt sellaisen elämän, jolla arvojohtajaksi tullaan. Hänen elämänsä vaiheet ja vastoinkäymiset olisivat antaneet sellaiseen rooliin vahvan pohjan.

Jostain syystä Niinistö ei ole kuitenkaan kriisin aikana tyytynyt arvojohtajan rooliin vaan on pyrkinyt osallistumaan käytännön johtotyöhön. Se ei ole onnistunut, ja niin Niinistö on jäänyt ratkaisevilla hetkillä sivuraiteelle.

Omassa kyselyssäni yksi nimi toistui ja toistui: Sanna Marin. Mielipiteet jakautuivat kuitenkin siitä, onko pääministeri Marin lähinnä asiajohtaja vai myös tunnejohtaja.

”Marinin hallitus esiintyy kylmän rauhallisesti, eikä siitä ole emotionaaliseksi johtajaksi. Kylmyyttä lisää se, että päätösten taustalla ovat asiantuntijalääkärit, joiden neuvoilla yhteiskunta on kuin saattohoidossa”, sanoi kirjoittajakouluttaja Timo Montonen.

”Minulle emotionaalinen johtaja on ollut Sanna Marin. Hänen rauhallisuutensa, selkeytensä ja määrätietoisuutensa ovat luoneet turvallisuutta”, arvioi professori Matti Rimpelä.

Itse ajattelen, että Marinin rooli on muuttunut kriisin mittaan. Aluksi Marin oli selvä asiajohtaja, joka luki televisiossa määräyslistoja. Vähitellen hän on kuitenkin laajentanut rekisteriään.

Tunnejohtajalle tärkeää on se, että hän on kokenut itsekin kovia ja voi siksi väittää tietävänsä, miltä pelko ja suru tuntuvat. Marinille kaikupohjaa antavat alkoholisti-isä ja kouluvuodet 1990-luvun laman aikana.

Aikaisemmin suomalaiset päättäjät lohduttivat kansaa muistelemalla vanhoja koettelemuksia, kuten sotaa tai pula-aikoja. Uuden sukupolven hallituksen aikana niukkuuden symbolit ovat muuttuneet. Nyt niitä ovat 1990-luvun laman aikana kierrätetyt koulukirjat ja puolitetut koulukumit.

Koronakriisin aikana on tapahtunut yllättävä käänne: sen sijaan, että Niinistö olisi laventanut rooliaan asiajohtamisen puolelle, Marin onkin laventanut rooliaan Niinistön vapaaksi jättämälle arvojohtajan alueelle.

Ilta-Sanomien pääsiäislehdessä Marin nieleskeli kyyneleitä miettiessään vastuutaan siitä, ettei uuteen lamaan jouduttaisi.

”Olen kantanut syvää huolta monista perheistä ja ihmisistä. Olemme tietenkin vastuussa niistä ratkaisuista, joita olemme tehneet.”

Niin puhuu tunnejohtaja.