Poikkeustilassa

Toisena pääsiäispäivänä Helsinkiin tuli kesä. Kävelyllä hanskat piti riisua ensimmäisessä kadunkulmassa ja päällystakki toisessa. Tuulettomissa paikoissa tuli silti kuuma.

Kaivopuiston ranta oli täynnä ulkoilijoita. Kalastajat heittelivät virveliä, bongarit tähyilivät muuttolintuja, musiikki soi kovaäänisistä, Uunisaaren grillipaikalla käristettiin makkaraa. Ihmiset olivat rennon ja tyytyväisen oloisia.

Suomessa ei ole onneksi jouduttu säätämään ulkonaliikkumiskieltoa. Ulkoilua jopa suositellaan, kunhan ulkoillaan mahdollisimman kaukana toisista. Kesän lähestyessä tunnelma suosituilla kävelyreiteillä alkaa kuitenkin käydä aika tiiviiksi.

Kun terassit ovat kiinni, tilalle on tullut pussikalja. Ensimmäiset pussikaljaporukat ilmestyivät Helsingin puistoihin jo viime viikolla.

Seuraavaksi liikkeelle saattavat lähteä skumppakorin kantajat. Jos ravintolat pysyvät kesään asti kiinni, moni alkaa taatusti pakkailla piknik-korejaan ja viritellä grillejään.

Poikkeustila on nyt kestänyt kuukauden, joten ensimmäinen paniikki on hellittänyt ja tarkkaavaisuus alkaa lipsua. Vaara ei ole kuitenkaan ohi. Toivotaan siis, että ainakin vappuaatoksi saadaan niin kutsuttu perinteinen suomalainen vappusää.

Pääministeri Sanna Marin on lupaillut, että Uudenmaan eristys päättyy ensi sunnuntaina. Sen jälkeen moni lähtee varmasti viettämään mökkiviikonloppua.

Mökkiviikonlopun aikana ihmiskontakteja tulee luultavasti vähemmän kuin Helsingissä – ainakin vähemmän kuin Kaivopuiston rannassa. Mökille menemiseen tarvitaan kuitenkin auto, josta onkin tullut koronakriisin ”guilty pleasure”, syyllisyyttä aiheuttava ilo.

Koronan aikana bussit, raitiovaunut ja junat ovat vaarallisia paikkoja. Käveleminen tai pyöräily eivät nekään ole täysin riskiä vailla. Omassa autossa on kuitenkin aika hyvin turvassa.

Siksi yksi ystäväni vain ajelee ympäriinsä, kun haluaa päästä pois kotoa. Toinen on vuokrannut kesäauton jo nyt.

Tällaisista ei tietenkään puhuta kuin kuiskaillen, koska autoilusta on tullut ilmastonmuutoksen aikana kuin itsetyydytys: yleinen harrastus, jota kukaan ei myönnä tekevänsä.

Kainostelu koskee jopa viranomaisia. Työterveyslaitoksen koronaohjeissa kehotetaan käyttämään julkista liikennettä ruuhka-aikojen ulkopuolella ja pyöräilemään tai kävelemään välimatkat ”mahdollisuuksien mukaan”. Sen sijaan koronan kannalta turvallisimmasta liikkumisvaihtoehdosta ei sanota mitään.

Moottori-lehdessä asiaa ihmetteli Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen:

”Lienee selvää, kun yli 10 henkilön kokoontumiset yleisillä paikoilla on kielletty ja liikuttaessa tulisi pitää riittävä suojaetäisyys toisiin ihmisiin, niin kaikkien joiden on liikuttava, kannattaa käyttää omaa autoa, jos sellainen on käytettävissä. Se vähentää ihmisten välisiä kontakteja, mikä on juuri nyt keskeisin keino koronaviruksen torjunnassa.”

Kirjoitin viikko sitten Britannian pääministeristä Boris Johnsonista, joka oli juuri joutunut koronan takia teho-osastolle.

Nyt Johnson on päässyt sairaalasta ja myös kiittänyt sairaalaa henkensä pelastamisesta.

Johnson kannusti kaikkia suojelemaan itseään ja läheisiään samalla, kun hän tunnusti:

”Kun aurinko paistaa ja lapset ovat kotona, ja ulkona on mitä ihanin ilma, ei ole helppoa pitää tarvittavaa välimatkaa muihin.”

Se kuitenkin kannattaa. Muuten voi käydä niin kuin Boris Johnsonille.