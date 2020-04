Poikkeustilassa

Tuntuu siltä, että Suomi kääntyi tällä viikolla koronakriisissä ison kulman ympäri. Sairastuneiden ja kuolleiden tilastosarakkeet kyllä koko ajan paisuvat, mutta niiden kasvuvauhti on hidastunut niin, että pelko hoitopaikkojen loppumisesta on ainakin toistaiseksi väistynyt.

Rajoitusten kiristämisestä siirryttiin niiden purkamiseen, kun Uudenmaan sulku lopetettiin tiistaina.

Yli 80-vuotiaiden Martti ja Eeva Ahtisaaren toipuminen vähensi sekin pelkoa. Korona on tappanut lähinnä vanhoja ja sairaita, mutta nyt tiedetään, että heilläkin on hyvä mahdollisuus selvitä taudista. Parantuneiden joukkoon kuuluu myös 95-vuotias kauppaneuvos Satu Tiivola.

Torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tarkensi arviotaan koronakuolleisuudesta. Sen mukaan tautiin kuolee kaksi tuhannesta tartunnan saaneesta.

Samaan aikaan huolet talouden romahduksesta kuitenkin kasvoivat. Torstaina valtiovarainministeriö julkisti ennusteen, jonka mukaan talous supistuu tänä vuonna 5,5 prosenttia.

Koronakriisin aikana suomalaisia on lohduttanut yksi ajatus: suomalaiset ovat toimineet kriisissä viisaammin kuin ruotsalaiset. Tällä viikolla sitäkin alettiin epäillä. ”Onko Ruotsin koronastrategia sittenkin parempi?”, Ilta-Sanomat kysyi torstaina kansijutussaan.

Ilta-Sanomien jutun taustalla oli entisen vihreän poliitikon ja nykyisen vapaan ajattelijan Osmo Soininvaaran maanantaina julkaisema pitkä blogikirjoitus, jossa tämä analysoi tilannetta tilastotieteilijän koulutuksensa avulla.

Soininvaaran mukaan koronan kaltainen pandemia ei lopu kuin yhdellä tavalla: laumasuojaan eli laumaimmuniteettiin. Se saadaan, kun tarpeeksi monella on viruksen vasta-aineita veressään joko sairastamisen tai rokotuksen jäljiltä.

Rokotuksen kehittämiseen menee näillä näkymin ainakin vuosi, joten sitä suojaa voidaan odottaa syksyllä 2021. Yhteiskuntaa ei voi pitää niin kauan suljettuna. Siksi Soininvaaran mukaan olisi parasta, jos tartunnat leviäisivät sopivaa tahtia: eivät liian nopeasti, mutta eivät myöskään liian hitaasti.

Hidastaminen aiheuttaa sekin kuolemia. Koteihinsa suljettujen vanhusten kunto romahtaa. Kun kansantalous sortuu, ei pystytä pitämään yllä nykyisenlaista sairaanhoitoa, jolloin sydänpotilaita ja syöpäpotilaita alkaa kuolla ylimääräisesti.

Soininvaaran mukaan Suomen ja Ruotsin valintoja voidaan arvioida vasta jälkeenpäin.

Voi olla, että kun kahden vuoden päästä tehdään tilinpäätöstä, Suomessa ja Ruotsissa on kuollut suhteessa yhtä moni, Ruotsissa ne ovat vain tulleet nopeammin, mutta meidän taloutemme on raunioina kuin sodan jäljiltä ja Ruotsin talous on Euroopan vahvin.

Soininvaaran kirjoitus osui oikeaan saumaan: parissa päivässä sen luki 100 000 ihmistä. Keskustelua on syntynyt, kritiikkiäkin, mutta ei mitään sellaista, joka olisi saanut Soininvaaran muuttamaan mieltään.

Yksi asia on kuitenkin ihan selvä:

”En olisi ikinä voinut julkaista tällaista kirjoitusta, jos yrittäisin seuraavissa vaaleissa eduskuntaan”, Osmo Soininvaara sanoo puhelimessa.

Osmo Soininvaaran mukaan poliitikot ovat säätäneet erilaisia rajoituksia sanomatta selvästi, mihin niillä pyritään: hidastamaan vai tukahduttamaan epidemiaa.

”Mulla on se käsitys, ettei hallituksella ole tästä asiasta käsitystä”, Soininvaara sanoo.

Soininvaara tietää, miten ahtaassa raossa poliitikot ovat, sillä hän toimi 2000-luvun alussa kaksi vuotta peruspalveluministerinä.

Yksi nykyisen keskustelun ongelmista on se, että ”laumasuojasta” tuli kirosana, kun sitä käytettiin Britanniassa perusteluna toimettomuudelle. Siksi suomalaispoliitikot yrittävät välttää sanan käyttöä – ja samalla syvempää keskustelua siitä, mihin eri rajoituksilla pyritään.

”Tiedän, että THL:ssa uskotaan laumasuojaan”, Soininvaara sanoo. ”Viranomaiset sanovat suoraan, ettei epidemiaa pystytä pysäyttämään millään hyväksyttävällä keinolla.”

Soininvaaran mukaan parasta olisi, jos tartunnat leviäisivät sellaista vauhtia, että laumasuoja saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti, mutta kaikki sairastuneet pystyttäisiin hoitamaan.

”Asiantuntijapäättäjistä moni on todellisuudessa sitä mieltä, että meillä sairastetaan tällä hetkellä liian vähän”, Soininvaara sanoo.

Poliitikot eivät voi puhua ääneen esimerkiksi sellaisista asioista kuin ihmishengen hinnasta, vaikka se on keskeinen asia, kun rajoitusten hyötyjä ja haittoja mietitään.

Viime tiistaina Helsingin Sanomissa aiheesta haastateltiin THL:n tutkimusprofessoria Pekka Jousilahtea, jonka mukaan uusien hoitomuotojen kohdalla otetaan huomioon se, kuinka paljon laatupainotettuja elinvuosia sillä voitetaan.

Vauraissa länsimaissa maksimaalinen hintalappu yhdelle laatupainotteiselle elinvuodelle on 40 000–50 000 euroa.

Soininvaara muistuttaa, ettei sairauden vuoksi ole menetetty kovin paljon elinvuosia, ei varsinkaan laatupainotettuja.

”Kaksi kolmasosaa kuolleista on ollut vanhankodeissa. Raa’asti sanottuna vanhainkoti on nykyään paikka, jossa odotetaan kuolemaa keskimäärin kaksi vuotta. Ja kuten usein sanotaan: keuhkokuume on vanhuksen paras ystävä.”

Soininvaara muistuttaa, että hyvin heikossa tilassa olevan vanhuksen kuolinsyy on usein tulkintakysymys. Monella heistä on myös hoitotahto, joka kieltää tehohoidon.

Tilastotieteilijä voi kuulostaa tunteettomalta, mutta hänellä on asiasta henkilökohtaista kokemusta: Soininvaaran lähiomainen makaa tiedottomana hoitokodissa.

”Häneen ei ole pitkään aikaan saanut mitään yhteyttä. Minun silmissäni hän on jo kuollut.”

Poliitikot ovat joutuneet tekemään päätöksiä kovassa paineessa ja sen hetkisen tiedon varassa. Suomessa yleinen mielipide on tukenut rajoituksia, eikä oppositiokaan ole niitä arvostellut – paitsi liiasta löysyydestä.

Soininvaaran mukaan nyt on kuitenkin tullut aika arvioida joidenkin rajoitusten hyötyjä ja haittoja.

”Uudenmaan sulkemisella toivottiin hidastettavan tartuntojen leviämistä noin yhdellä viikolla, millä ajateltiin olevan merkitystä tehohoitopaikkojen riittämiseen.”

”Suomalaiset osoittautuivat kuitenkin niin sääntöuskovaisiksi, että epidemia hidastui selvästi odotettua nopeammin. Siksi nyt voidaan todeta, ettei Uudenmaan sulusta ollut minkäänlaista hyötyä.”

Soininvaara hymähtää niille keskustalaisille, jotka vastustivat sulun purkamista.

”Jos maan tartuntakarttaa katsotaan, johdonmukainen teko olisi eristää Etelä- ja Pohjois-Karjala siellä asuvien suojelemiseksi. Löytyyköhän sille kannatusta?”

Seuraavaksi hallitus joutuu pohtimaan koulujen avaamista. Maailmalta tulleiden tietojen mukaan korona tarttuu yllättävän heikosti lapsiin, eivätkä nämä myöskään tunnu levittävän tautia samalla tavalla kuin esimerkiksi influenssaa.

”Ainakin alakoulut kannattaisi avata. Koululaisille on paljon suurempi riski kuolla auton alle kuin koronaan. Italiassa on tietääkseni kuollut yksi kouluikäinen”, Soininvaara sanoo.

”Ja typeryyden huippu on tietysti ollut sulkea koulut jossain Pohjois-Karjalassa, jossa koko tautia ei ole edes ollut!”

Puhelinkeskustelu Soininvaaran kanssa saa minut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että paniikki on nyt vaihtumassa rauhalliseen harkintaan – ja ehkäpä pian johonkin vielä parempaan.

Soininvaara kertoo nimittäin odottavansa jännittyneenä tietoja THL:n vasta-ainetesteistä, jotka kertovat, kuinka moni suomalainen on jo sairastanut koronaviruksen.

Tanskassa tehdyissä testeissä vasta-aineita löytyi noin 60 kertaa useammalta kuin oli ilmoitettuja tautitapauksia. Jos niin olisi myös Suomessa, täällä olisi jo noin 200 000 koronalle immuunia.

THL on luvannut testituloksia 1–2 viikon kuluttua eli vielä huhtikuun aikana.

”Jos Suomen luku on esimerkiksi 1/50, tämä juttu on heinäkuussa ohi”, Soininvaara sanoo. ”Silloin vapun juhlakielto voitaisiin perua!”