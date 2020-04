Poikkeustilassa

Sain kirjeen lukijalta, jonka poikkeustila oli saanut miettimään vanhempien ja lasten välejä.

Nainen oli lähtenyt tekemään luovaa työtä maaseudulle, ja hänen mukaansa oli tarjoutunut naisen aikuinen poika. Aluksi se olikin tuntunut naisesta kivalta idealta, mutta ei kauan. Näin kirjeen lähettäjä kertoo:

”Lukiolaisesta yksin asunut poikani taantui sekunnissa esikoululaisen tasolle. Hän on parikymppinen, mutta päivät alkoivat siten, että herätin hänet, tein aamiaisen, sen jälkeen kaksi lämmintä ruokaa päivässä. Kiskoin ulkoilemaan. Ruuanlaitto hallitsi ajatuksiani. Näin kolme ensimmäistä viikkoa. En enää pystynyt nukkumaan.”

Tapaus sai kuitenkin naisen miettimään, kuinka paljon tällaisia konflikteja on, varsinkin näinä korona-aikoina.

”Kiinnostaisi lukea, millä tavalla omat lapset ahdistavat äitejä ja isiä”, nainen kirjoitti. ”Etenkin teinit vievät valtavasti tilaa, vaikka neliöitä olisi. Heidän lötköytensä, puhdin puute, itseohjautuvuuden puute, egot.”

Kuten olen tainnut joskus aikaisemminkin huomauttaa, tämä ei ole mikään neuvontapalsta. Varsinkaan tämä ei pyri jakamaan neuvoja ihmissuhdeasioissa, koska palstan pitäjällä on kyräilevän epäilevä suhde sekä ihmissuhdeneuvojen hyödyllisyyteen että niiden jakajiin.

Tällä kertaa olen kuitenkin valmis tekemään poikkeuksen, koska aihepiiri tuntuu melko tutulta. Ensin on kuitenkin syytä painottaa, etten tietenkään tarkoita omia lapsiani, joita minulla on neljä: kaksi aikuista tytärtä ja kaksi poikaa, joista vanhempi lähestyy teini-ikää.

Omilla lapsillani on tämän aihepiirin käsittelyn kannalta kolme olennaista ominaisuutta: he ovat kauniita ja älykkäitä – ja lukevat verrattain ahkerasti näitä kolumneja.

En siis puhu omista lapsistani. On vain ollut näistä jutuista Teamsissa tuopin äärellä puhetta.

Korona-aikana lapset ja vanhemmat ovat monessa perheessä tutustuneet toisiinsa ihan uudella tavalla.

Normaalisti vanhempien ja lasten yhdessä viettämä intensiiviaika voi olla hämmästyttävän lyhyt: muutama minuutti päivässä.

Vanhemmat tulevat kotiin ehkä viiden, kuuden maissa. Lapset ovat silloin kotona, jos ovat. Erilaisia harrastuksia ja harjoituksia riittää.

Jotkut perheet yrittävät syödä yhdessä, toisissa kaikki nappaavat jotain lautaselle, kun ehtivät. Vaikka oltaisiin saman pöydän ääressä, ei välttämättä olla yhdessä, sillä ajatukset ovat muualla. Sen näkee tyhjistä silmistä, niin lasten kuin vanhempien.

Korona-aikaan kaikki on toisin. Lasten etäkoulu alkaa kyllä aamulla, mutta sitä varten ei tarvitse pukea päälle, kammata tukkaa eikä pestä hampaita, joten arjesta tulee helposti aikamoista peikkoelämää (niin sinä, tiedät kyllä kenestä puhun, siivoa ne kokislasit huoneestasi ja heti!).

Mutta muuttuvat ne rutiinit meillä etätöitä tekevillä vanhemmillakin. Lapset saavat tutustua isän ja äidin työpersoonaan, joka voi joskus olla aika ekstreemi ihmisolento.

Normaaliaikana vanhemmat voivat yrittää pitää roolia yllä, mutta nyt, kun ollaan samassa tilassa aamusta iltaan, se on paljon vaikeampaa. Ollaan ihmisiä ”syylineen kaikkineen”, kuten englantilaiset asian ilmaisevat.

Meidän perheessä tämä ei tosin ole mikään uusi asia, sillä Yhdysvalloissa asuessamme teimme työtä kotona, joten äidin pitkät työpäivät ja isän deadline-raivarit olivat pojille jo ennestään tuttuja.

Kirjeen kirjoittaja oli suunnilleen minun ikäiseni luovaa työtä tekevä ihminen. Kuvittelisin siis tietäväni jotain siitä, mistä hän on tulossa.

Monesta meistä on tullut sellaisia vanhempia kuin olisimme itse lapsina toivoneet. Se tarkoittaa, että perinteisistä perherooleista on luovuttu ja lapsista ja vanhemmista on tullut keskenään ”kavereita”.

Nykyään vanhemmat voivat viinitellä aikuisten lastensa kanssa, käydä yhdessä samalla kampaajalla tai kosmetologilla, vaihdella tyylivinkkejä tai – sellaisestakin olen kuullut – tytär saattaa muokata äitinsä kanssa tälle viehätysvoimaista Tinder-profiilia.

Tällaisissa perheissä vanhempien auktoriteetti on pelkkä haikea muisto. Tilalla on loputon tinkiminen ja sopiminen.

Sanotaan, että jos vaikka isä yrittäisi jossain sellaisessa perheessä kieltää 12-vuotiasta poikaansa syömästä pääsiäisestä jäänyttä mignon-munaa, tämä saattaisi vastata, että isä haluaa vain syödä munan itse, mikä johtaisi luultavasti siihen, että muna jaettaisiin puoliksi, eikä äidille puhuttaisi asiasta mitään.

Nyt kaikille onkin varmaan kirkastunut, miksi Poikkeustilassa ei ole neuvontapalsta. Lukijalta tullut kirje pani kuitenkin palstanpitäjän ajatushyytymiä mukavasti liikkeelle.

Tasavertaisuuteen, toisen kunnioitukseen, jopa ystävyyteen perustuva vanhemmuus toimii parhaimmillaan oikein miellyttävästi, joskus liiankin hyvin.

Lapsella ei ole välttämättä ollenkaan samanlaista kiirettä pois sellaisista kodeista kuin oli perinteisissä kuriin ja kapinointiin perustuvissa perheissä. Lapset saattavat myös livahtaa takaisin kotiin heti, jos niille vähänkin raottaa ovea.

Vanhempien ja lasten välit voivat muistuttaa ystävyyssuhteita, mutta eivät ne sellaisia ole, sillä ystävänsä voi valita, mutta vanhempiaan tai lapsiaan ei voi. Siitä huolimatta vanhempiaan ja lapsiaan haluaa rakastaa – silloinkin, kun se tuntuu vaikealta.

Vanhempien ja lasten välisistä konflikteista ei siis ole päästy, eikä koskaan päästäkään. Ne ovat vain erilaisia kuin ennen.

Miten kirjeen kirjoittaja siis lopulta ratkaisi työmahdollisuudet tuhoavan lötkön pojan ongelman? Kolme viikkoa tuskailtuaan hän päätti toimia. Se ei ollut kuitenkaan helppoa.

”Tästä oli todella vaikea puhua, koska tuli syyllinen olo. Sepitin mielessäni tekosyitä, mutta päätin olla rohkea 50-vuotias ja puhua totta. Sain siis suuni auki, eikä poika edes suuttunut, alkoi nauraa.”

Sovittiin, että nainen jää maalle jatkamaan työtään ja poika palaa kaupunkiin, jossa hänellä oikeastaan olikin jo yhtä ja toista tärkeää tekemistä.