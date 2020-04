Poikkeustilassa

”Mitä koronaviruksesta parhaiten selvinneillä mailla on yhteistä?”, amerikkalainen talouslehti Forbes kysyi 13. huhtikuuta. Vastaus: niitä kaikkia johtaa nainen.

Forbes nosti esiin seitsemän naisen johtamaa maata. Ne olivat Saksa, Uusi-Seelanti, Taiwan sekä neljä pohjoismaata eli Tanska, Norja, Islanti ja Suomi. Ne kaikki ovat selvinneet koronakriisistä melko hyvin, naapurimaitaan paremmin.

Kirjoittaja Avivah Wittenberg-Cox listasi neljä keinoa, joilla naisjohtajat ovat hänen mukaansa kriisiä lähestyneet: rehellisyys, päättäväisyys, uusi tekniikka ja rakkaus.

Liittokansleri Angela Merkel sai erityispisteet rehellisyydestään ja Taiwanin pääministeri Tsai ing-wen sekä Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern päättäväisyydestään.

Norjan pääministeri Erna Sohlberg ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ovat osoittaneet kirjoittajan mielestä rakkautta, kun he ovat puhuneet suoraan koronasta huolestuneille lapsille.

Islannin pääministeriä Katrín Jakobsdottiria kiitettiin maan aloittamasta laajasta testaus- ja tutkimushankkeesta.

Eikä Sanna Mariniakaan unohdettu. Marin sai kiitosta uuden tekniikan käytöstä. Kirjoittaja mainitsi valtioneuvoston ja PING Helsingin yhteishankkeen koronatiedon jakamisesta sosiaalisen median vaikuttajien kautta.

”Yleisesti ottaen näiden naisjohtajien välittämä empatia ja huolenpito tuntuu tulevan vaihtoehtoisesta universumista verrattuna siihen, mihin me olemme tottuneet”, Wittenberg-Cox kirjoitti.

”Vertaapa näitä johtajia ja tarinoita niihin vahva mies -johtajiin, jotka käyttävät kriisiä kiihdyttämään autoritäärisyyden kauheaa kolmikkoa: syytä ’muita’, kurista oikeusvaltio, demonisoi toimittajia.”

Pahoista miesjohtajista esimerkkejä ovat Wittenberg-Coxin mielestä Yhdysvaltain Donald Trump, Brasilian Jair Bolsonaro, Meksikon Andrés Manuel López Obrador, Intian Narendra Modi, Filippiinien Rodrigo Duterte, Unkarin Viktor Orbán, Venäjän Vladimir Putin ja Israelin Benjamin Netanjahu.

Törmäsin Forbesin juttuun jo muutama päivä sitten, mutta silloin se jäi kiireisemmän aiheen alle. Kun nyt palasin kirjoitukseen, kuvittelin suomalaisen median puristaneen sen kuivaksi. Niin ei ole kuitenkaan käynyt.

Ilmeisesti Suomea ja Sanna Marinia on ylistetty viime kuukausien aikana maailmalla niin paljon, ettei ihan jokaista Forbesin juttua viitsitä enää erikseen nostaa. Sitä paitsi kirjoittaja ei ollut perehtynyt Suomeen kovin hyvin, vaan hän oli löytänyt Suomen some-hankkeen luultavasti nopeasti googlaamalla.

Naisjohtajien niputtaminen sukupuolen mukaan on myös aika kulunut näkökulma, joka ei innosta miehiä, muttei enää oikein naisiakaan.

Erilaiset naiset ovat erilaisia johtajia ihan niin kuin miehetkin. Esimerkiksi Margaret Thatcher ja Tarja Halonen ovat molemmat naisia, mutta paljon muuta yhteistä heillä ei olekaan.

Mutta kyllähän Wittenberg-Coxin kirjoitusta kannattaa silti vähän miettiä. Onko pelkästään sattumaa, että kaikki neljä naispääministerin johtamaa pohjoismaata ovat panneet koronakriisissä terveyden talouden edelle, mutta miespääministerin johtama Ruotsi on valinnut päinvastaisen linjan?

Suora vertailu on vaikeaa, koska Suomen ja Ruotsin päätöksenteko on ollut koronakriisissä erilaista. Ruotsissa asiantuntijoiden valta on ollut suuri.

Pääministerin taustalla voi silti olla oma merkityksensä, mutta se ei tietenkään tarkoita pelkästään sukupuolta. Stefan Löfven on taustaltaan talousmies: ammattiliitto IF Metallin puheenjohtaja.

Ruotsi on muuten siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että feminismi on Ruotsissa suorastaan virallinen ideologia, johon hallituskin on sitoutunut. Maalla ei ole kuitenkaan koskaan ollut naispääministeriä, kun taas Suomella heitä on ollut jo kolme.

Onko viisikon sukupuolella sitten ollut vaikutusta hallituksen päätöksiin? Sitä on vaikeaa todistaa puoleen tai toiseen. Sen voi kyllä sanoa, etteivät some-influensseri Roni Backin YouTube-videot taida olla paras esimerkki naisjohtamisen vaikutuksista.

Itse muistan ajatelleeni viisikon sukupuolta kriisin aikana tasan yhden kerran: kun hallitus ilmoitti tiedotustilaisuudessaan 18. maaliskuuta sulkevansa koulut, mutta pitävänsä päiväkodit ja ala-asteen kolme alinta luokkaa auki, koska lastenhoito on yhteiskunnan elintärkeä ala.

Nuorelle naisjohtajalla se oli itsestäänselvyys, vanhalle miehelle ei olisi ehkä ollut.