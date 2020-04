Poikkeustilassa

Suomi on onnistunut koronakriisin ensimmäisessä vaiheessa eli estämään epidemian riistäytymisen hallitsemattomaksi, mutta miten tästä päästään eteenpäin?

Jotta siihen voitaisiin vastata, pitäisi tietää, mikä on Suomen linja ja mihin tietoon se perustuu. Sitä eivät kuitenkaan tunnu tietävän edes asiantuntijat.

Tänään haastattelin puhelimessa osastonylilääkäri ja vt. professori Tomi Mikkolaa, joka on seurannut koronapäätöksentekoa hämmentyneenä ja kirjoittanut avoimen tiedottamisen puolesta artikkelin Lääkärilehteen https://www.laakarilehti.fi/ajassa/keskustelua/avoimuus-pandemian-hoidossa-on-kaikkien-etu/.

”Kun seuraa julkista keskustelua, näyttää usein siltä, että hallitus heittää vastuuta THL:lle, ja THL heittää sitä takaisin hallitukselle”, Mikkola sanoo.

Mikkolan mukaan päättäjät ovat joutuneet päättämään asioista nopeasti ja epävarman tiedon varassa. Siksi tärkeintä on ollut tehdä isoja ratkaisuja, joilla kansalaiset on herätetty kriisin vakavuuteen.

Viime viikkoina rajoituksia on säädetty ilman, että niiden vaikutuksista on esitetty mitään varsinaisia laskelmia.

”Koulut päätettiin sulkea, vaikka ei ole mitään dataan perustuvaa näyttöä siitä, että koulujen sulkemisesta olisi enemmän hyötyä kuin haittaa”, Mikkola sanoo.

”Uudenmaan sulkeminen taas oli äärimmäisen dramaattinen teko, koska sellaista ei ollut ikinä ennen tehty. Se oli hallituksen viesti siitä, että nyt ollaan oikeasti tosissaan. Päätöksen todellinen merkitys oli juuri tässä pelotevaikutuksessa.”

Tomi Mikkola sanoo ymmärtävänsä tällaisia toimia hätätilanteessa, mutta nyt ne ovat tehneet tehtävänsä ja pitää mennä eteenpäin. Se alkaa tosiasioiden tunnustamisesta.

”Presidentti sanoi, että kyllä me tämä pirulainen voitetaan. Hyvä on, mutta silloin pitää ymmärtää, ettei korona lopu kuin kahdella tavalla. Ne ovat laumasuoja tai rokotus.”

”Turvallisen rokotteen saamiseen menee luultavasti ainakin vuosi. Me emme yksinkertaisesti voi pitää yhteiskuntaa niin pitkään suljettuna, koska se merkitsisi talouden romahtamista.”

Mikkola ihmettelee sitä, että koronakeskustelussa terveys ja talous on usein asetettu vastakkain, vaikka kysymys on pohjimmiltaan samasta asiasta.

”Julkinen terveydenhoito on taloutta. Jos luomme valtavan velkaongelman, meillä ei ole jatkossa varaa hoitaa sairaita.”

Mikkola muistuttaa, että uusia hoitoja arvioitaessa niiden hyötyä joudutaan koko ajan laskemaan elinvuosissa. Silloin laatupainotetun elinvuoden hinnaksi lasketaan yleensä korkeintaan 40 000–50 000 euroa.

Koronassa suuri osa kuolleista on hyvin iäkkäitä ja huonokuntoisia. Siksi elinvuosia menetetään paljon vähemmän kuin menetettäisiin, jos uhrit olisivat nuorempia. Samaan aikaan kriisin taloudellinen hinta on kohoamassa valtavaksi.

”Niiden vähäisten laskelmien mukaan, jotka nykytiedon pohjalta voidaan tehdä, koronassa yhden elinvuoden hinta on nousemassa moniin miljooniin.”

Sen sanominen ääneen kuulostaa julmalta, mutta Mikkolan mukaan asia on juuri päinvastoin.

”Sanotaan, että nyt halutaan suojella sairaita, mutta jos rahat loppuvat, köyhät ja sairaat siitä eniten kärsivät. Hyväosaiset pärjäävät aina.”

Mikkola muistuttaa, ettei tietoja koronan uhreista ole koottu yhteen paikkaan. Niinpä viime viikonloppuna saatiin yllätysuutinen, että tilastoista puuttuu kymmeniä hoitokodeissa kuolleita, joista ei ollut toimitettu tietoa minnekään.

”Se on ihan käsittämätöntä. Jos meillä on säädetty poikkeustila ja estetty vapaata liikkumista, niin eikö muka voida määrätä, että jokaisesta koronaan kuolleesta ja sairaalahoidetusta on toimitettava kaikki tiedot esimerkiksi THL:n tietokantaan 24 tunnin sisällä?”, Mikkola ihmettelee.

Kuolleista ja sairastuneista ei ole annettu oikeastaan mitään tietoja julkisuuteen, mutta ei ole Mikkolan mukaan asiantuntijoillekaan. Tärkeää olisi professorin mukaan tietää koronaan kuolleiden keski-ikä, sairaudet ja muut olennaiset taustatiedot.

”Näiden tietojen pohjalta voitaisiin profiloida riskiryhmät ja suojella erityisesti niitä”, Mikkola muistuttaa.

”Se voi olla vaikeaa ja kallista, mutta siihen ne rahat pitäisi panna, eikä mihinkään kännykkäsovelluksiin.”

Tomi Mikkolan mukaan Suomessa on voitu tähän asti voitu antaa määräyksiä kovin paljon perustelematta, koska meillä luotetaan viranomaisiin enemmän kuin monessa muussa maassa. Kriisin seuraavaa vaihetta ei voi kuitenkaan hoitaa samalla tavalla.

”Kukaan ei halua, että Suomi joutuu Italian tilanteeseen, mutta emme myöskään voi jatkaa tällä tavalla seuraavaa puoltatoista vuotta. Mikä on se polku eteenpäin?”

Erilaisia ehdotuksia on heitelty, kuten kangasmaskeja, joukkotestaamista ja kännykkäseurantaa, mutta Mikkolasta ne kaikki tuntuvat yrityksiltä löytää helppo vastaus vaikeaan kysymykseen.

”Tuntuu kuin hallitusta myöten uskottaisiin siihen, että kevään aikana ilmestyy jokin ihmeellinen tekijä, joka hävittää koronan”, Mikkola sanoo. ”Mutta eihän tämä minnekään häviä.”

Mikkolan mukaan ainoa realistinen ratkaisu onkin siis nyt keskittyä riskiryhmien suojelemiseen.

”Meidän on kerättävä yhteen ja julkaistava kaikki mahdollinen data siitä, ketkä ovat suurimmassa vaarassa ja keskitettävä ponnistelut heidän suojaamiseensa samalla, kun muita rajoituksia puretaan”, Mikkola sanoo.

”Ja uudesta strategiasta pitää päättää pian. Aikaa ei ole hukattavaksi.”

Keskustelu aiheesta jatkuu huomisessa Poikkeustilassa-kolumnissa, jossa Tomi Mikkolan ajatuksia on luvannut kommentoida THL:n tutkimusprofessori Mika Salminen.