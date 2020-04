Suomenlahden toisella rannalla kaikki on toisin, kirjoitti Ilkka Malmberg artikkelissaan. Teksti on julkaistu alun perin Viroa käsitelleessä Teema-lehdessä elokuussa 2015. Teema-lehden uusi Britannia-numero on juuri ilmestynyt.

Tältä rannalta alkoi Alex Lepajõen ja Raivo Roosnan pako Suomeen. Oikeasti miehiä oli neljä: ryhmään kuuluivat myös Harry Gelstein ja Andre Hildebrandt. He olivat varastaneet Piritan Olympiasatamasta kumiveneen ja vahvan perämoottorin.

Miehet olivat piileskelleet jo monta päivää huvilassa, joka oli keskellä tiheää metsää 90 kilometriä Tallinnasta itään. He odottivat sopivaa hetkeä. Yhtenä yönä oli jo lähdetty vetämään kumivenettä kohti pienen Seljajoen rantaa, mutta Lada oli juuttunut kiinni ja miehet olivat paenneet takaisin huvilaan.

Oli vuosi 1984, eikä Neuvosto-Eestissä merenrantaan menty niin vain. Se oli vartioitua raja-aluetta, jolla ei saanut liikkua. Veneitä ei ollut.

Suomessa elettiin kuin Suomenlahdella ei olisi ollut etelärantaa ollenkaan. Koko rannikko oli pimeä ja tyhjä: vain valvontatorneja, piikkilankaa, pahanhajuisia mantteleita.

Viroa ei ollut. Siellä levisi Neuvostoliitto.

Toukokuinen aamuyö oli vihdoin tarpeeksi sumuinen. Nelikko sai kumiveneen jokeen ja ajelehti parisataa metriä myötävirtaan. Tultiin paikkaan, jossa joki – tai pikemminkin puro – laski mereen. Joen suulla kumivene takertui kiinni, ja kaikkien oli mentävä hyiseen veteen vetämään se yli liukkaitten kivien. Märät miehet meloivat hiljaa sumuiselle merelle. Ketään ei näkynyt.

Muutaman kilometrin päässä rannasta uskallettiin käynnistää moottori. Sitten täyttä vauhtia kohti Suomea.

Täällä Suomenlahden etelärannalla on erilaista kuin pohjoisrannalla. Suomen puolella on paljasta kalliota ja kituliasta havumetsää. Rannikko on saarten ja luotojen sokkeloa.

Viron rannikkoa pitkin kulkee jyrkkä kalkkikivitörmä, ja siltä ryöppyää komeita vesiputouksia. Törmän eli klintin alla on vaaleaa hiekkarantaa, dyynejä. Horisontti on paljaana. Kalkkipitoisen maaperän vuoksi myös kasvisto ja eläimistö on aivan toisenlaista: Tammia, vaahteroita, saarnia. Kattohaikaroita, kauriita, villisikoja.

Suomessa tuntee olevansa Pohjolassa, mutta Virossa huomaa tulleensa Keski-Eurooppaan: linnoja, kartanoita, laajoja vainioita, puurivien reunustamat tiet, tuulimyllyt, korkeat harjakatot, keskiaikaiset kaupungit.

Kun Suomen kansallislintu on sibeliaaninen laulujoutsen – tuo erämaalampien pateettinen asukki –, on Viron lintu kepeä ja elegantti haarapääsky.

Suomenlahtikin näyttää erilaiselta, kun sitä katsoo etelästä pohjoiseen. Keskipäivällä valo tulee selän takaa ja meri näkyy myötävalossa.

Kapea lahti on yhdistänyt sukulaiskansoja, mutta neuvostoaikana meri erotti ne toisistaan.

Nyt Suomenlahti kuroutuu taas kiinni. Helsingistä lähtee Tallinnaan monta laivavuoroa päivässä, ja ehkä jonain päivänä rannat yhdistää tunneli.

Kummassakin kielessä on sama sana: meri. Se on lainasana eli se on ollut näille ihmisille suhteellisen uusi asia. Kala, vesi ja joki ovat sen sijaan ikivanhaa suomalais-ugrilaista sanastoa. Meri-sanaa ei ollut tarvittu siellä kaukana sisämaassa, missä näiden kahden vanhan kielen juuret ovat.

Jossain kansallisromantiikan vaiheessa kuviteltiin, että yhteiset esi-isämme saapuivat Volgan mutkasta komeana kansainvaelluksena. Väinämöisen kaltainen hahmo johdatti joukon yli Suomenlahden luvattuun maahan, mutta osa porukasta katsoi parhaaksi jäädä tänne etelärannalle.

Nykynäkemyksen mukaan asutushistoria ei kyllä mennyt ihan niin, mutta Suomen ja Viron historiat lähtivät kulkemaan eri latuja.

Viro täyttyi kartanoista ja linnoista, joissa herrasväki puhui saksaa. Kirkonkirjat kirjoitettiin saksaksi. Virolaiset olivat kartanoitten alustalaisia, maaorjia. Heitä kutsuttiin nimellä Undeutsche, epäsaksalaiset. Mutta maahan syntyi varhain maineikkaita kouluja ja Tarttoon yliopisto.

Viro on saanut olla itsenäinen vain hetken: ensin vuosina 1918–1940 ja tällä erää vuodesta 1991. Sen suoria teitä ja tasaisia vainioita ovat jyränneet sotajoukot mennen tullen. Virolaisia ovat piinanneet milloin natsit milloin kommunistit. Heitä on vangittu ja lahdattu, kyyditty härkävaunuilla Siperiaan. Tuhansittain on paennut meren yli. Kumivenenelikko jatkoi pitkää perinnettä.

Sotilaat ovat talloneet Viron kukkapenkin moneen kertaan. Sellainen kansa ei voi vielä tuntea oloaan turvalliseksi.

Kun ajaa suoraa rantatietä itään, huomaa ajattelevansa tuon tuosta panssareita ja maihinlaskujoukkoja.

Koko Viro oli Neuvostoliiton suojavyöhykettä, eräänlaista ampuma-alaa neuvostobunkkerin edessä.

Sillamäe. Täällä, sata kilometria Kotkasta, valmistettiin Neuvostoliiton ydinaseet. Kuva: Pekka Elomaa

Täällä Sillamäessä ollaan Suomenlahden rannalla, vain 25 kilometrin päässä Venäjän rajasta ja vain sadan kilometrin päässä Kotkasta. Mutta Neuvostoliiton aikana Sillamäkeä ei näkynyt kartassa. Eikä Sillamäellä ollut postiosoitetta, oli vain koodinumero. Virallisesti kaupunkia ei ollut. Se oli salainen.

Siellä tehtiin Neuvostoliiton ydinaseet. Eivät tainneet kotkalaiset tietää.

Nyt Sillamäkeen pääsee helposti. Se osoittautuu viehättäväksi pikkukaupungiksi. Kaupunkiin siirrettiin sodan jälkeen uraanin rikastamiseen ja ydinaseiden valmistukseen erikoistuneita tiedemiehiä. Vironkieliset ovat yhä vain muutaman prosentin vähemmistö.

Tulijoille rakennettiin viihtyisä ympäristö: kaksikerroksisia uusklassisia rakennuksia, pastelliväreissä. Mittakaava on inhimillinen. Sieviä pieniä aukioita, loimuavia kukkaistutuksia, puistoja. Keskusaukiolta laskeutuvat komeat portaat alas mereen johtavalle bulevardille aivan kuin Odessassa. Voisi kuvitella olevansa vaikka Krimillä – aikaisemmin bulevardille siirrettiin kesäkausiksi palmuja. Keskustasta näkyy upeasti Suomenlahden horisontti, rannassa uidaan. Missään ei ole mainostauluja, eikä kadunvarsille saa pysäköidä autoja, ettei leppeä idylli särkyisi.

Tällainen Neuvostoliiton piti olla. Sillamäessä kadut on nimetty Majakovskille ja Gagarinille, lähiön nimi on Sputnik. On vaikea käsittää olevansa Virossa. Leninin patsasta ei enää ole, mutta puiston keskellä hirmuinen muskelimasa kohottaa päänsä päälle suurta atomia.

Keskusaukiolla on kaupungintalo, joka muistuttaa kirkkoa. Arkkitehtien mielestä kaupunkikuva vaati kirkontornia, ja siihen suostuttiin. Sillamäessä uskotaan, että kirkkomainen kaupungintalo rakennettiin hämäykseksi: jotta kaupunki näyttäisi merelle päin tavalliselta.

Väitetään myös, että on sillamäkeläisiä, jotka eivät ole käyneet kaupungin ulkopuolella. Sitä sopii epäillä, mutta Sillamäestä ei ollut tarvis poistua, sillä sinne toimitettiin myös paremmin tavaraa kuin muualle. Eli siellä sai enemmän munia, makkaraa ja suomalaisia tikkitakkeja. Sillamäkeen pääsi vain luvalla.

Nyt Sillamäen yleisliittolaisilla puistonpenkeillä näkee paljon eläkeläisiä ja kissoja viettämässä leppoisaa kesäpäivää. Tervapääskyt kirkuvat, ja meri huokailee rantaan. Kaikki puhuvat venäjää, hymyilevät ja ovat perin ystävällisiä. Äidit tarjoavat vauvojaan kuvattaviksi. Jopa suojateillä autot pysähtyvät antamaan tietä.

Tunnelma on kuin Walt Disneyn rakennuttamassa ihannekaupungissa Celebrationissa. Tai The Truman Show’ssa, siinä amerikkalaisessa elokuvassa, jossa Jim Carrey elää tietämättään jättimäisessä kuplassa.

Mutta Sillamäessä oli myös maanalainen osa. Siitä saa näytteen kulttuuripalatsin kellarissa. Kaupunki oli varautunut ydiniskuun. Tarkoitus oli vetäytyä tarvittaessa maanalaisiin väestönsuojiin. Kaupungin puistoissa ja risteyksissä näkyy varauloskäyntejä. Niistä olisi kömmitty ulos jatkamaan taistelua imperialisteja vastaan.

Uraania louhittiin aluksi Sillamäessä. Louhijat olivat sotavankeja, pakkotyöläisiä ja jopa leningradilaisia katulapsia. Sittemmin sinne alettiin kuljettaa rikastettavaksi uraania muualta, myös muista sosialistisista maista. Sillamäessä sairastuttiin tauteihin, joiden aiheuttajiksi epäillään radioaktiivista säteilyä.

Alueen suurin rikkaus on kuitenkin palavakivi, öljyliuske, joka on aiheuttanut suuria ympäristötuhoja. Kaupungin laidoille nousi suuria kuonavuoria. Aivan Suomenlahden rannassa on syvänvihreä myrkkyjärvi.

Viehättävällä kaupungilla on synkkä historia. Sen ympäristö tuhoutui toisessa maailmansodassa. Maasto oli täynnä sotaromua, ammuksia ja ruumiita. Näillä Sinimäen kukkuloilla kaatui kahdessa viikossa yli 35 000 sotilasta ja haavoittui neljä kertaa sen verran.

Yksi Sillamäen lähiöistä on Vaivara. Nimi tuskin sanoo mitään.

Vaivaran lähiön ohi kulkevan maantien reunassa joku on niittänyt pienen läntin heinikkoa. Sillä on kaksi muistokiveä. Pienempi on vironkielinen ja suurempi on amerikkalaisen juutalaisjärjestön pystyttämä. Ne on omistettu Vaivaran keskitysleirin juutalaisille uhreille, joista suuri osa oli lapsia.

Noin 22 000 juutalaista toimitettiin Vaivaraan suoraan Vilnan ja Kaunasin getoista, ja täällä heidät lajiteltiin, perheet erotettiin ja osa toimitettiin pakkotyöhön. Olosuhteet Vaivarassa olivat hirveät, ja kuudesosa nääntyi nälkään. Työkyvyttömät ja lapset suljettiin erilliseen leiriin ennen kuin heidät vietiin tuhoamisleireille, lähinnä Auschwitziin.

Järkyttävää on se, että nämä muistokivet ilmestyivät metsänreunaan vasta vähän aikaa sitten. Sillamäkeläistä lapsuuttaan kuvannut kirjailija Andrei Hvostov kertoo, että hän ei koskaan ollut kuullut koko keskitysleiristä. Siitä ei puhuttu.

Hvostovin arvelun mukaan Neuvostoliitto ei halunnut julkistaa, että jo natsit olivat keksineet palavankiven louhinnan, sillä sitä pidettiin Neuvostoliiton lahjana tuoreelle Eestin neuvostotasavallalle. Lisäksi oli vähän noloa, että Neuvostoliitto tavallaan jatkoi leirin toimintaa panemalla sotavangit louhimaan uraania ja palavaakiveä.

Vaivara. Tässä paikassa oli keskitysleiri. Sen olemassaoloa ei haluttu muistaa. Kuva: Pekka Elomaa

Elämä Suomenlahden etelärannalla on tosiaan ollut erilaista. Kartanoita eli moisioita oli jo 1700-luvulla Vironmaalla, Liivinmaalla ja Saarenmaalla toista tuhatta. Kartanonherrat olivat yleensä saksalaisia. Suurimmillaan kartanot muistuttivat Pietarin palatseja. Niihin kuului uhkeita puistoja, vesialtaita ja suihkukaivoja, kaarisiltoja ja huvimajoja. Muotokuvin koristeltuja saleja avautui toinen toisensa perästä, oli musiikkisaleja flyygeleineen, biljardihuoneita ja kirjastoja. Kumartelevia lakeijoja.

Seppo Zetterberg kuvaa Viron historiassa 1700-luvun kartanoelämää: Herrasväki söi posliinilautasilta hopeisin välinein. Eräälläkin aterialla oli tarjolla vasikkaa, nautaa, lammasta, sikaa, kanoja, kalkkunaa, sorsia, teertä, peltopyytä, haukea, ahventa, ankeriasta, karppia, lahnaa, kiiskea, lohta, forellia ja rapuja. Jälkiruuaksi oli oman kasvihuoneen luumuja, omenia, päärynöitä, sitruunoita ja viinirypäleitä. Juomaksi tarjottiin Englannista tuotua olutta ja burgundinviiniä, konjakkia, samppanjaa, rommia ja arrakkia.

Kartanoihin kuului kuskeja, kokkeja, tallipoikia ja kyökkipiikoja sekä oluenpanijoita, viinanpolttajia, metsästäjiä ja kalastajia, kankureita, parkitsijoita, puuseppiä ja räätäleitä. Joissain kartanoissa oli alustalaisista koottu soittokunta.

Henkilökunta oli virolaista, taloutta valvoi yleensä saksalainen tilanhoitaja tai vouti. Kartanon seinällä roikkui kokoelma piiskoja.

”Sunnuntaiaamuisin laiska tai huolimaton virolaistalonpoika sai tallin takana ruoskaa. Silloin neitien käskettiin sulkea ikkunat.”

Vauraus oli peräisin viljasta ja lihakarjasta – mutta ennen muuta viinasta. Kartanoilla oli viinamonopoli. Talonpojat eivät saaneet polttaa viinaa eivätkä panna olutta. Niinpä kartanoiden yhteydessä oli krouvi, jossa talonpojat kävivät ryyppäämässä. Näitä kapakoita oli paljon ja niissä paljon järjestyshäiriöitä. Juoppouden takia oli välillä vaikeuksia saada väkeä pelloille töihin.

Viina vaurastutti entisestään kartanonherroja, jotka vuorostaan törsäsivät viinasta saadut tulot kartanoiden kilpavarusteluun. Viinanpoltto vaati paitsi viljaa ja perunaa myös polttopuuta. Se näkyi Zetterbergin mukaan jopa maisemassa: koskaan Virossa ei ole ollut niin vähän metsää.

On helppo ymmärtää, miten legendaarinen virolainen pirtu on saanut alkunsa. Spriin salakuljetus kieltolain aikaiseen Suomeen vaurastutti taas suomalaisia rannikkokyliä.

Tätä pitkää Suomen ja Viron välistä viinahistoriaa jatkavat nykyisin Sadamarketin viinamyymälät, kaljakärryt ja kossumäyräkoirat.

Vargamäe. Täältä, upottavasta korvesta, alkaa Viron Pohjantähti. Kuva: Pekka Elomaa

Mutta ymmärtääkseen virolaisuutta on mentävä suolle. Mielellään Vargamäelle, kirjailija A. H. Tammsaaren kotitilalle. Se on virolaista mielenmaisemaa ja pääsi 25 kruunun seteliinkin.

Tammsaaren Totuus ja oikeus -kirjasarja on Virossa samanlaisessa asemassa kuin meillä Täällä Pohjantähden alla. Sitä siteerataan yleisesti, ja kertomus suosta raivatusta maatilasta ja riitelevistä naapureista on kaikille tuttu.

Tammsaaren sankarit riitelevät naapurien kanssa rajoista ja aidoista.

Aidan paneminen on yhtä keskeistä kuin ojien kaivu. Aitoja, ojia – ja lehmänpaskaa. Sonnasta on Baltian pelloilla kova pula, ja sitä kadehditaan toiselta. Viron Pohjantähti tuoksuu suolta ja sonnalta. Sankari heiluttaa talikkoa.

Risuaitaa on Vargamäellä rutkasti. Sen takana alkaa suo. Se on täällä ryteikköä, joka pursuaa vettä ja liejua, puskee kasvuhalutonta käkkyräistä koivua, kukkii ja tuoksuu paksusti. Paarmat iskevät heti kiinni.

Jos Koskelan Jussi raivasi kuokalla peltonsa suosta, Tammsaaren maailmassa ollaan suossa munia myöten. Kirja alkaa kohtauksella, jossa nostetaan lehmää suosta. Kotieläimet juuttuivat siihen päivittäin. Mäen Andres kaivoi ikänsä ojia ja haaveili aina vain isommasta valtaojasta.

Jussi ja Andres ovat samanlaisia raatajasankareita. Mutta erojakin on. Virolaisen maalaiskylän keskus oli krouvi, se oli Keski-Eurooppaa. Krouvissa ryypätään päiväkausia, ja kotiin tullessa piestään vaimo. Perheväkivaltaa on paljon, samoin eläinrääkkäystä. Koskelan Jussia taas ei voi kuvitella kapakkaan.

Kirjasarjan suomentaja Juhani Salokannel viittaa myös siihen, että virolaisten talonpoikien orjuusaika ei tule esiin vain masentavina muistoina nöyryytyksistä. Herrojen huijaaminen ja kartanosta varastaminen kuuluivat asiaan ja synnyttivät sankaritarinoita.

Meillä ei sellaisia ole. Meillä Jussi kulkee pappilassa lakki kourassa.

Võrumaa. Tällä Venäjän rajapyykillä 121 kidnapattiin virolaispoliisi. Kuva: Pekka Elomaa

Suomalaiset ja virolaiset ovat molemmat aitaajakansaa. Kun omaa maata oli vihdoin saatu, sitä piti vartioida tarkasti.

Mutta täällä Võrumaalla, Viron kaakkoisimmassa kolkassa, ei Venäjän-vastaisella rajalla ole aitaa.

Kun Viro itsenäistyi uudelleen, maarajaa oli vain toista sataa kilometriä, eikä sitä ollut tarkoin edes merkitty.

Syyskuussa 2014 täällä kidnapattiin virolaispoliisi Eston Kohver. Kohverilla oli mukanaan ase ja runsaasti käteistä rahaa. Todennäköisesti hänet oli houkuteltu ansaan. Kohver oli tiedustelutehtävissä. Häneen oli otettu yhteyttä, ja tapaamispaikaksi oli sovittu rajapyykki 121 aivan Viron kaakkoisessa nurkassa. Luultavasti Kohver oli suunnitellut yhteyshenkilön värväämistä.

Kohverin kimppuun käytiin muutama metri Viron puolella rajaa. Hyökkääjät räjäyttivät suojakseen savupommeja ja raahasivat Kohverin Venäjän puolelle. Kohver tuomittiin Venäjällä vankeuteen vakoilusta. Hänet palautetttiin Viroon vasta syyskuussa 2015.

Kaksi nuorta ja iloista rajavartijaa, Annika ja Ranet, tulevat jeepillään hakemaan. Rajalle vie pomppiva, kurainen tie. Loppu on käveltävä. Ranet kertoo, että metsissä liikkuu villisikoja ja tupakan salakuljettajia. Kurassa näkyy sorkanjälkiä.

Tie päättyy rajalinjalle. Aitaa ei ole, vain kapea puuton vyöhyke ja rajapyykit. Kun kaikki oli vielä Neuvostoliittoa, tie jatkui toisella puolella kohti Pihkovaa. Nyt tielinja kasvaa korkeaa horsmaa. Puskissa törröttää punainen rajapyykki 121. Siitä alkaa Venäjä sankkana hoitamattomana metsänä – ja päättyy Vladivostokissa.

Tässä absurdissa puskassa kulkee Naton ja Venäjän raja, EU:n ja Venäjän raja, kahden maailman raja.

Rajavartijat näyttävät kohtaa, jossa Kohverin kimppuun käytiin.

On hiljaista. Kimalaiset surisevat, kuivat oksat rapsahtelevat jalkojen alla. Vadelmat kypsyvät. Raja on pelkkä voimaton sopimus. Sen yli astumiseen riittää pelkkä röyhkeys.

Suomi ja Viro ovat läheisiä, mutta lähtivät jo varhain eri teille. Viron historia on täynnä kärsimystä, viimeksi neuvostoaika painoi telaketjun jäljet.

Asenteet ovat kovat. Kun meillä käytiin sodan jälkeen rakentamaan pohjoismaista hyvinvointivaltiota, jossa heikoimpia ei unohdettaisi, oli virolaisilla brutaali miehitysvalta, joka opetti epäilemään kaikkia.

”Asenteet eivät ole paljon muuttuneet”, sanoo kääntäjä Eva Lille. ”Lapsia läimäytellään, pojat eivät saa itkeä. Kansalaisjärjestöjä ei juuri ole, koska ei ole luottamusta toisiin ihmisiin. Tallinnassa ei voisi kuvitellakaan 15 000 ihmisen mielenosoitusta monikulttuurisuuden puolesta.”

Kiintiöpakolaisia on vain muutama. Heidät on sijoitettu korpeen, jossa moottoripyöräjengit käyvät heitä pelottelemassa.

”Kus must, näita ust”, Lille siteeraa yleistä virolaista sanontaa. Missä musta, näytä ovea.

Lille selittää, että musta tarkoittaa kaukasialaista, romania, aasialaista, ei vain tummaihoista. Neeger on yhä virossa käytetty sana.

Virolaiset kokevat olevansa uhreja ja vetoavat siihen, että heillä on jo 300 000 venäjänkielistä vähemmistönään.

Viro on valkoihoinen ja kansallismielinen. On vaikea kuvitella viroksi pulisevaa somalikoululaisten joukkoa.

Kun Estonia upposi matkalla Tallinnasta Tukholmaan vuonna 1994, virolaisia hukkui 284 ja ruotsalaisia 501. Estoniasta oli juuri tullut virolaisille symboli kuulumisesta länteen.

Surun käsittelyssä nähtiin, miten kaukana toisistaan nämä kaksi yhteiskuntaa olivat.

Ruotsissa jo viiden ihmisen kuolema olisi ollut kansallinen sokki, nyt kuoli sata kertaa niin monta. Koko maa puhui surusta, itki avoimesti, bussilasteittain pappeja, kuraattoreita ja psykologeja lähti auttamaan. Etsittiin teknistä syytä ja selitystä, ryhdyttiin touhuamaan. Tehtiin surutyötä.

Koska Viro on pieni maa, melkein jokainen tunsi jonkun, joka kuoli Estoniassa. Pukeuduttiin mustiin, sytytettiin kynttilöitä. Suru kanavoitiin konkreettisiin asioihin, mutta siitä ei osattu puhua eikä sitä osattu purkaa. Tunteita ei osattu ilmaista, sillä ne oli opittu raskaina vuosikymmeninä peittämään. Ihmeteltiin kuvia Suomesta ja Ruotsista, joissa miehetkin, jopa upseerit, kyynelehtivät.

Ihmiset sulkeutuivat koloihinsa. Villit huhut lähtivät liikkeelle. Heti syytettiin venäläisiä. Uskottiin, että hylyssä on yhä eloonjääneitä. Kerrottiin tarinaa äidistä, jonka poika soitti joka yö kännykällään uponneesta Estoniasta.

Mutta toisin kuin Suomessa tai Ruotsissa, kuolema ja suru ovat virolaisille tuttuja. Virossa hautajaisissa arkku on auki ja vainajaa kosketetaan. Kuollutta ei pelätä. Virossa katetaan vainajalle jopa lautanen. Ja kaadetaan ryyppy eteen.

Pahus, olisi pitänyt ottaa matkalle Arvo Pärtiä. Hänen meditatiivinen musiikkinsa sopisi hienosti laakeaan ja avoimeen maisemaan, jonka yllä haukat liitelevät. Se on yhtä vakavaa kuin Viron synkkä historia, joka tuntuu täällä koko ajan makaavan raskaana maiseman yllä.

Vuonna 1935 syntynyt Pärt emigroitui Virosta Länsi-Saksaan jo varhain, vuonna 1980, jouduttuaan epäsuosioon hengellisten vaikutteittensa vuoksi. Hänen hahmonsa tuo mieleen henkistyneen munkin. Pärtiä ei voi kuvitella edes syömässä, muista toimista puhumattakaan. Arvo Pärt imuroimassa?

Siksi olikin virkistävää nähdä Rakveren torilla pankkikonttoreiden ympäröimänä Pärtille pystytetty patsas, joka esittää häntä reippaana 12-vuotiaana hörökorvana, matkalla konserttiin polkupyörällä.

Ehkä Viroon suhtautuu vähän liian vakavasti.

Kesällä Pärnusta tulee leikisti Viron pääkaupunki. Kuva: Pekka Elomaa

Virossa on monta viihtyisää kylpyläkaupunkia, joissa ”ihmiset kantavat leivoslaatikoita / kahviloita on paljon / tuollakin uusi kohvik”, niin kuin Ultra Bra lauloi.

Suomalainen elokuvaohjaaja Klaus Härö teki elokuvan Miekkailija Haapsalusta.

Käydään vielä siellä.

Haapsalu oli Häröltä hyvä valinta. Kaupunki on pieni ja romanttinen, ja miehitysaikana se oli mahdollisimman kaukana Leningradista ja Moskovasta.

Elokuvassa päähenkilö Endel piiloutuu 1950-luvulla viranomaisilta Haapsaluun. Hän on entinen mestarimiekkailija, nyt hänestä tulee vastentahtoinen liikunnanopettaja. Hän perustaa pikkukaupungin lapsille miekkailukoulun.

Samalla Endel tulee olleeksi isä virolaislapsille, joiden isät on kyyditetty tai jotka ovat kadonneet.

Kertoo paljon Virosta, että sieltä on oikeastikin tullut maailman­mestari­miekkailijoita, jopa pienestä Haapsalusta. Perinne juontuu saksalaisista ritareista asti. Toinen samanlainen keskieurooppalainen laji on pyöräily, jossa Viro on voittanut kultamitaleita. Tartossa oli kilpapyöräilyseura jo 1888. Siihen aikaan Suomessa kilpailtiin vasta juoksemisessa.

Elegantti miekkailu on hieno metafora. Ja elokuvan ratkaiseva ottelu käydään isoja moskovalaisia vastaan. He ovat leuhkoja ja ylimielisiä eivätkä ole koskaan kuulleetkaan sellaisesta mitättömyydestä kuin H... Ha... Haapsalu.

Elokuva perustuu miekkailumestari Endel Nelisin tarinaan. Tärkeä näyttämö on Haapsalun asema, joka on nykyisin museona. Sen pitkä laiturirakennus on vaaleanpunainen, vanhaa roosaa, kuin tätien alusvaatteissa.

Sitä pitemmälle juna ei kulkenut, siihen Viro loppui. Lännemmäs ei päässyt. Tosin kerran vuonna 1926 höyryveturi jatkoi läpi topparista ja suistui mereen. Kuljettajasta ja apumiehestä oli lähtenyt tuntuva vodkan haju.

Haapsalu. Tällä asemalaiturilla kuvattiin Klaus Härön elokuvaa Miekkailija. Kuva: Pekka Elomaa

Viron maanteillä herättää hieman ihmetystä, että tuon tuosta kerrotaan etäisyys Tukholmaan – Stockholm 400 – vaikkei sinne pääse maitse. Se tuntuu symboliselta, sinne halutaan pitää yhteyksiä.

Ruotsilla ja Virolla on yhteistä historiaa. Rannikolla oli ruotsalaisasutusta, ja virolaisilla on ruotsinkielisiä sukunimiäkin.

Neuvostojoukkojen tultua paettiin Ruotsiin täpötäysillä kalastajaveneillä. Pakolaisaluksia tulitettiin ja satoja hukkui. Jopa hallituksen ministerit lähtivät moottoriveneellä kohti Gotlantia. Kaikkiaan Ruotsiin päätyi 22 000 venepakolaista. Itämeri oli kuin Välimeri nyt.

Jo maaorjat karkasivat isänniltään meren yli Suomeen. Tai ainakin yrittivät, sillä kartanoissa veneille asetettiin vartija ja yöksi airot ja purjeet piilotettiin. Ihan kuin Lepajõen aikoihin.

Meri toi sivistyksen, maarajoilta ei ole tullut mitään, sanoo Andrei Hvostov kauniisti mutta hieman kärkevästi kirjassaan Sillamäen kärsimysnäytelmä. Hän kertoo, kuinka he samosivat lapsina Suomenlahden rannalla ja etsivät meren tuomia tavaroita. Jännittävien pakkausten värit olivat haalenneet, mutta kertoivat ne silti värikkäämmästä yhteiskunnasta, kulutusyhteiskunnasta. Samasta kuin Suomen television ohjelmat mainoksineen.

Viro kurottaa merelle. Meren takaa on Virossa aina odotettu pelastajaa, valkoista laivaa. Se tulee ja vie parempaan valtakuntaan. Jotkut näkivät EU:ssa ja Natossa valkoisen laivan.

Valkoinen laiva on tunnettu jo virolaisesta muinaisuskosta. Seppo Zetterberg kertoo uskonlahkosta, joka vuonna 1858 saapuu profeettansa johdolla Tallinnan Lasnamäen juurelle odottamaan valkeaa laivaa. Se veisi luvattuun maahan.

Laiva ei tullut, ja poliisi hajotti väkijoukon. Ei täällä ole mitään nähtävää.

Tämä kirjoitus julkaistiin alun perin HS Teema -lehden Viro-aiheisessa numerossa 4/2015. Teema-lehden uusin numero, joka sekin on maanumero, kertoo Britanniasta. Lisätietoja Teema-lehdestä osoitteessa HS.fi/teema.