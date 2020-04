Vuoden alussa verkossa levisi päiväkirja, jota wuhanilainen teinityttö oli pitänyt kiinalaisessa Weibo-palvelussa.

23.1: ”He ovat panneet kaupungin karanteeniin. Minua pelottaa. Tarvitsemme apua. Äiti on koko ajan sairaampi.”

Ensin tytöltä kuoli äiti, sitten isä.

Päiväämätön merkintä helmikuun alusta: ”Isä, olen menettänyt sinutkin. Mene ja etsi äiti. Odottakaa sitten minua. Menemme yhdessä kotiin.”

12 tuntia myöhemmin: ”Olen niin peloissani. Minäkin olen saanut tartunnan.”

Koronakriisin ensimmäiset kuvat tulivat maailmalle Wuhanista, joten ei ole ihme, että monen muunkin kaupunkilaisen elämää on kevään aikana seurattu päiväkirjoista. Tunnetuin heistä on kirjailija Fang Fang, jonka postauksilla on ollut miljoonia lukijoita.

Päiväkirja sopii korona-aikaan, jossa kaikki muuttuu, mutta mitään ei tapahdu.

Isot ja pienet asiat sekoittuvat. Eletään historiallisia päiviä, mutta kotona pestään käsiä ja tuskaillaan pätkivien etäyhteyksien kanssa. Aikaa kirjoittamiseen riittää.

Tällä Poikkeustilassa-palstalla on seurattu elämää koronaviruksen aikana nyt 38 päivän ajan. Palsta ei ole kuitenkaan varsinainen päiväkirja vaan journalistinen kronikka, jossa tarkkaillaan koronakriisin kulkua.

Jutuissa ovat vilahdelleet oman elämänpiirini ihmiset, kuten etäkoulua käyvät poikani ja eristyksissä elävä äitini. Ääneen ovat päässeet myös asiantuntijat, kaupungilla tavatut ihmiset ja lukijat, joilta olen saanut paljon viestejä.

Poikkeustilassa-sarja jatkuu, ja toivon lisää viestejä ja havaintoja osoitteeseen saska.saarikoski@hs.fi.

Julkaistujen juttujen lisäksi olen tallettanut omia ajatuksiani myös mustakantiseen vihkoon niin kuin olen tehnyt enemmän tai vähemmän säännöllisesti yli 30 vuoden ajan. Sieltä löytyy ahdistuneita vuodatuksia, mutta myös pieniä huomiota. Sellaisen merkinnän olen tehnyt esimerkiksi 28.3:

”Tänään opin avaamaan hedelmä- ja vihannespussin nuolaisematta sormiani. En ole ikinä tajunnut, miten hevi-pussien pinnat voi saada auki kuivin sormin. Kaupassa olin tomaattihyllyn ääressä taas kerran työntämässä sormea suuhuni, kun vilkaisin nolona ympärilleni. Huomasiko joku? Etsin käsiini myyjän ja kysyin, onko olemassa jokin keino avata pussi kuivin sormin. Myyjä näytti, miten pussi aukeaa, jos sitä hieraisee sormien välissä kädensijan sivusta. Kaikille muille tämä on tietysti ollut aina ihan selvä asia!”

Päiväkirjan pitämisestä on tullut muotia – oli tullut jo ennen koronaa. Ravintoloissa on esimerkiksi vietetty iltoja, joissa varsinkin naiset ovat lukeneet noloimpia poimintoja teinivuosien päiväkirjoistaan.

Tilaisuudet ovat olleet suosittuja, koska ne todistavat, että me ihmiset olemme kaikkein eniten toistemme kaltaisia silloin, kun kuvittelemme olevamme ihan erilaisia kuin kaikki muut.

Päiväkirjan kiinnostavuus syntyy myös siitä, että se kertoo, miltä asiat tuntuvat, kun ei vielä tiedetä, miten käy. On riipaisevaa lukea esimerkiksi nuorukaisen tulevaisuuden haaveita, jos tietää tämän pian sen jälkeen kuolevan sodassa.

Samoin on nyt koronan aikana. Esimerkiksi tänään 23.4. katson ikkunasta vastapäisen talon seinää ja odotan mökkivappua, mutta en tiedä, miten minun ja sukulaisteni käy. En tiedä, millaisia ovat Suomi ja maailma, kun tämä kaikki on kerran ohi.

Joskus päiväkirjat tavoittavat historiallisten hetkien tunnelmat niin hyvin, että niitä luetaan vielä kauan jälkeenpäin, kuten Anne Frankin tai Victor Klempererin toisen maailmansodan aikaisia päiväkirjoja.

Tältäkin ajalta saattaa jäädä sellaisia päiväkirjoja, sillä koronakriisin aikana ihmiset kaikkialla maailmassa painivat samojen tunteiden, pelkojen ja arkisten ongelmien kanssa. Ihan samanlaista tilannetta ihmiskunnalla ei ole ollut koskaan ennen.

Harvardin Nieman Lab kerää maailman ihmisten tunnelmia Corona Diaries -sivustolla, jossa voi käydä äänittämässä vastauksen kolmeen kysymykseen: Millainen päivä sinulla oli tänään? Miten elämäsi on muuttunut? Mikä sinua juuri nyt huolestuttaa?

Päiväkirjaa voi pitää monella tavalla: videolla, audiolla tai kirjoittamalla. Nykyisillä päivänkirjanpitäjillä on myös yksi iso ero Anne Frankiin: he voivat julkaista kaiken heti.

Myös moni koronaan sairastunut on pitänyt omaa päiväkirjaansa. Niistä saa kuvan siitä, miltä korona tuntuu. Brittipotilas Connor Reed piti päiväkirjaa The Daily Mail -sanomalehdessä:

”Tauti on tullut takaisin. Juuri kun luulin sen menneen ohi, se tuli takaisin kostamaan. Hengittäminen on vaivalloista. Nouseminen ja kylpyhuoneessakin käynti saa minut hengästymään ja uupuneeksi. Hikoilen, huimaa ja vapisen. Televisio on päällä, mutta en saa siitä selvää. Tämä on painajainen.”

Suomalaismediassa on ilmestynyt tai ilmestyy yhä lukuisia julkisia koronapäiväkirjoja. Turun Sanomissa korona-ajan arjesta on kertonut opettaja Minna Salakari, joka nautti eilen kauniista kevätaamusta:

”Ihan kuin olisi kesä, ajattelin ensimmäiseksi, kun saavuin hieman ennen kuutta keittiöön. Yläkerrassa oli jollakin uudella tavalla lämmin. Valoisuus ja linnunlaulu toivat mieleeni alkukesän aamut.”

Eristyksessä yksin elävälle päiväkirja voi olla keskustelukumppani, jolle kerrotaan huolia ja ajatuksia, kun muita kuulijoita ei ole. Helsinkiläinen Markku Lappalainen lähetti minulle sivun omasta päiväkirjastaan ja lupasi, että saan jakaa sen teidän kanssanne:

”Minulla ei ole ketään, kenelle puhua syvistä tunnoista. Kenen kanssa kelata ajatuksia pidäkkeettömästi. Se mahdollisuus meni seitsemän vuotta sitten, kun Eija kuoli. Neljänkymmenen vuoden kimppa raukesi. En ole löytänyt hänen tilalleen toista. Ei ole jälkikasvuakaan, joka tällaisessa tilanteessa loiventaisi alamaata (flatten the downward curve). Ihan yksin ei ole kiva olla, vaikka kaikki on hyvin. Ympäröivä maailma puskee pohdinnan aiheita. Satunnaisesti yhteyttä pitävien kaverien kanssa ei pääse syvään pohdintaan, ei voi haastaa eikä riidellä. Tulee harrastettua amerikkalaistyyppistä small talkia. Heillä on omat juttunsa, elämänkumppaninsa, lähiverkostonsa. Tai sitten – heitäkin on pari – jotkut käyvät sellaisilla kierroksilla, että parempi on pidättäytyä Leelian lepotuolin roolissa.”

Markku Lappalainen on 64-vuotias toimittaja ja tietokirjailija, joka jäi eläkkeelle Journalisti-lehden päätoimittajan tehtävästä syksyllä 2018. Hänen vaimonsa, musiikinopettaja Eija Lappalainen kuoli vuonna 2013. Pari ehti olla yhdessä 40 vuotta.

”Yksin on herkkä, herkistyvä. Kyyneleet valuivat poskelle jopa Diego Maradonan elämästä kertovaa dokkaria katsellessa. Kuinka paljon helpompaa olisi vaipua tuttuun syliin näissä tilanteissa – tai kaapata tuttu syliin, kun aihe olisi. Käännän katseeni kuviin: kehystettyyn hääkuvaan, seinälle ripustettuihin tauluihin, elämän aikana talteen otettuihin esineisiin. Ne lohduttavat.”