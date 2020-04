Tämä on Poikkeustilassa-sarjan 40. peräkkäinen kirjoitus. Sarja alkoi, kun hallitus siirsi valmiuslailla maan poikkeustilaan, ja se loppuu, kun poikkeustilasta päästään tai kun kirjoittajalta loppuvat voimat.

Numerolla 40 on tartuntatautien historiassa aivan erityinen merkitys, sillä karanteeni on kestänyt perinteisesti juuri 40 päivää. Siitä tulee myös sen nimi: quaranta on italiaksi neljäkymmentä.

Karanteeni keksittiin Venetsiassa vuonna 1448 eli mustan surman aikana. Ennen sitä Ragusassa eli nykyisessä Dubrovnikissa oli jo kokeiltu 30 päivän eristystä eli trentinoa.

Karanteeniin joutuivat yleensä laivat, joiden piti odottaa määrätty aika redillä ennen kuin ne laskettiin satamaan. Venetsialaiset tiesivät, mitä tekivät, sillä nykyarvioiden mukaan paiseruton kaari tartunnasta kuolemaan kestää keskimäärin 37 vuorokautta.

Koronavirukselle riittää kahden viikon karanteeni, sillä sen itämisajaksi arvioidaan 1–14 päivää, keskimäärin 4–5 päivää. Jos kaikki maailman ihmiset voitaisiin panna yhtä aikaa kahdeksi viikoksi karanteeniin, koronavirus olisi hoidettu.

Suomessa on ehditty karanteenin ohella ottaa käyttöön toinenkin ikivanha konsti eli cordon sanitaire. Tällainen ”terveysraja” vedettiin poliisiketjuna Uudenmaan ympärille.

Kuuluisin cordon sanitaire toimi ruttorajana Itävallan ja Ottomaanien valtakunnan välissä 1770–1871. Nimitys on kuitenkin vuodelta 1821, jolloin ranskalaiset sulkivat Espanjan vastaisen rajansa pysäyttääkseen keltakuumeen leviämisen.

Viime vuosina lääketieteellisiä eristyksiä on tehty niin vähän, että cordon sanitairesta on puhuttu lähinnä politiikan puolella. Sillä on tarkoitettu tilannetta, jossa muut puolueet eivät ole suostuneet tekemään yhteistyötä äärioikeistolaisten kanssa.

Olen viime aikoina lukenut kirjoja tartuntatautien historiasta. Mika Kallioisen erinomaisesta kirjasta Rutto & Rukous kirjoitin tällä palstalla 29. maaliskuuta. Nyt pöydällä on J. N. Haysin The Burdens of Disease – Epidemics and Human Response in Western History.

Historiasta olen oppinut ainakin sen, että elämme juuri nyt historiallista aikaa. Tulevaisuuden historiankirjoissa koronasta puhutaan yhtenä historian merkittävistä epidemioista yhdessä mustan surman, espanjantaudin tai Amerikan alkuperäiskansoja tuhonneiden tartuntatautien kanssa.

Jos aikaisemmat epidemiat ovat antaneet meille karanteenin ja cordon sanitairen, koronasta mainitaan ehkä tulevaisuudessa ”tartuntahuipun tasaaminen” ja social distancing eli sosiaalisen välimatkan kasvattaminen.

Tuo käsite on muuten jonkinlainen kansainvälinen väärinkäsitys. Sosiaalisesta etäisyydestähän nimenomaan ei ole kysymys vaan fyysisestä.

Kuinka kauan poikkeustila jatkuu – ja Poikkeustilassa? Toivottavasti ei enää kovin kauan.

Hallitus on luvannut päätöksiä rajoitustoimien purkamisesta heti vapun jälkeen. Silloin toivottavasti kuullaan, voidaanko valmiuslaista luopua, kun sen nykyinen voimassaoloaika päättyy 13. toukokuuta. Samalla kerrotaan, avataanko silloin koulut vai pidetäänkö ne suljettuina kesälomiin asti.

Keskustelu koulujen avaamisesta on mennyt viime päivinä hämmentävään suuntaan, kun monet lääkärit ovat puolustaneet julkisuudessa koulujen avaamista, mutta opettajien ammattijärjestö OAJ vastustaa sitä tiukasti – terveyssyihin vedoten.

Hallitukset päätökset vaikuttavat varmasti myös moniin työpaikkoihin. Esimerkiksi Helsingin Sanomia tehdään etänä ainakin toukokuun puoliväliin, mutta jatkosta ei ole vielä päätetty. Toistaiseksi poikkeustila kuitenkin ja jatkuu – ja niin jatkuvat myös nämä kirjoitukset.

Vaikka valmiuslaista luovuttaisiin, koulut avattaisiin ja ihmiset palaisivat työpaikoilleen, elämä ei palaa entiselleen. Yleisötapahtumia ja ulkomaanmatkoja saamme odottaa vielä pitkään. Ihan samanlaiseksi kaikki ei palaa ehkä koskaan. Poikkeustilan jälkeen alkaa uusi normaali.

Koronan kukistamiseen ei ”quaranta” riittänyt, joten nyt mennään kohti ”cinquantaa”. Ei voi kuin toivoa, ettei meidän sentään tarvitse nähdä ”sessantaa”. Se olisi jo vähän liikaa.

