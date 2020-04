Poikkeustilassa

Koronarajoitusten purkamisesta puhutaan jo paljon, mutta mitä se tarkoittaa niiden kannalta, jotka on nimetty riskiryhmäläisiksi?

Suomessa on noin 875 000 yli 70-vuotiasta, ja heitä on käsketty pysymään erityisen kaukana muista ihmisistä.

Riskiryhmäläisten kuuluu käydä ruokakaupassa aamuvarhaisella (jos silloinkaan), välttää julkisia liikennevälineitä ja kiertää muut ihmiset kaukaa. Edes lapsenlapsiaan he eivät saa tavata.

Kaikesta tästä seiskakymppisten kuuluu vielä olla kiitollisia, sillä kiellot ovat heidän omaksi parhaakseen. Itse asiassa he ovat voineet lehdistä lukea, että talous ja yhteiskunta, jopa koulut, on suljettu nimenomaan heidän suojelemisekseen.

Mutta onko kukaan kysynyt, mitä suojelukohteet itse asiasta ajattelevat?

Seiskakymppisiä itseään tällainen meno alkaa selvästi jo ahdistaa. Olen saanut lukijoilta aiheesta niin paljon viestejä, että jatkan aiheen käsittelyä vielä huomisessakin kirjoituksessani.

Moni pitää ongelmana sitä, että raja on vedetty mielivaltaisesti 70 vuoteen, vaikka seiskakymppisten joukossa on hyvin monenlaista väkeä vuorikiipeilijöistä kroonikkopotilaisiin. Asiasta muistutti yli 70-vuotias mieslukija:

”Ryhmä 70+ edustaa reilusti toistakymmentä prosenttia maamme asukasluvusta, emmekä kaikki asu laitoksissa. 70+ on nykyään ’uusi 50+’ ja joukossa on paljon hyväkuntoisia ihmisiä – ei pelkästään niitä televisiossa jatkuvasti esitettäviä todella hauraita vanhuksia. Kuitenkin yhteiskunta on nyt (ainakin periaatteessa) eristämässä meidät normaalielämästä ehkä vuoden loppuun, ehkä vielä pitempään?”

Moni riskiryhmiin sijoitettu kauhistelee sitä, ettei heille ole kerrottu mitään vapautumispäivää. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on varoittanut, että riskiryhmien osalta rajoitukset voivat jatkua vuoden loppuun asti.

Jos tarkoitus on odottaa rokotteen tuloa markkinoille, sekin saattaa olla optimistinen arvio. Rokotuksen saamiseen voi mennä vuosi, kaksi tai kauemminkin.

Monella taholla onkin alettu nyt kysellä rajoitusten hintaa. Britannian gerontologien yhdistys on ilmoittanut vastustavansa ikään perustuvia rajoituksia, joita se pitää ikäihmisiä leimaavina.

Ranskassa presidentti Emmanuel Macron varoitti aiemmin, että ulkonaliikkumiskielto jatkuisi yli 65-vuotiailla, mutta on nyt perunut puheensa.

Suomessa ei ole määrätty ulkonaliikkumiskieltoa vaan kysymys on ollut viranomaisohjeista. Tunnolliset vanhemmat ihmiset ovat saattaneet kuitenkin kokea ne velvoittavina varsinkin, jos he tuntevat nuorempien katsovan heitä ulkona pahasti.

Toimittaja Anu Silfverberg käsitteli aihetta viikonloppuna julkaistussa verkkojulkaisu Long Playn jutussa. Siinä asiantuntijat pitivät normaaliväestön ja riskiryhmän erottamista toisistaan osittain keinotekoisena ja potentiaalisesti vaarallisena.

Emeritaprofessori, sosiaaligerontologi Marja Vaarama sanoi olevansa huolissaan siitä, että ikään perustuvat rajoitukset synnyttävät leimaamista, joka vaikuttaa asenteisiin koronan jälkeenkin.

”Ulkoilevia kotona asuvia vanhuksia on alettu paheksua. On hyvä kysymys, millaisen stigman tämä jättää vanhuskäsitykseen, jota juuri ennen tätä oli alettu hitaasti saada muuttumaan”, Vaarama sanoi.

Ikäihmiset voivat pysyä suojassa koronalta, mutta eristys ja yksinäisyys saattavat aiheuttaa heille monenlaisia psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Hyväkuntoiset seiskakymppiset voivat tuntea olevansa häkkiin suljettuja tiikereitä. Vanhoille ja huonokuntoisille aiheutuu toisenlaista stressiä: jos jäljellä on enää muutama elinvuosi, kannattaako niistä viettää iso osa tapaamatta läheisiään?

Kyselyjen mukaan vanhemmat ihmiset pelkäävät koronaa selvästi vähemmän kuin nuoret. Iän mukana ihminen oppii hyväksymään sen, että johonkin on kuitenkin kuoltava.

Onko yli 70-vuotiaalla oikeus valita? Eeva ja Martti Ahtisaaren sekä 95-vuotiaan Satu Tiivolan selviytyminen koronasta muistutti siitä, ettei koronatartunta ole vanhemmallekaan ihmiselle kuolemantuomio.

Entä jos ikäihminen katsoo, että esimerkiksi lastenlasten tapaaminen on hänelle riskin arvoista? Pitäisikö hänen allekirjoittaa hoitotahto, jolla kieltäytyy tehohoidosta ja osoittaa se tavalla tai toisella julkisesti?

Kysymykset yli 70-vuotiaiden itsemääräämisoikeudesta nousevat taatusti keskusteluun, jos koronan torjumisessa siirrytään koko väestöä koskevista rajoituksista vielä selvemmin riskiryhmien suojeluun.

Kun eristys pitenee, hiipiminen aamuvarhaisella ruokakauppaan ei enää riitä. Pitäisi päästä kampaajalle, hammaslääkärin, vesijuoksemaan – tai hypistelemään työkaluja Motonettiin.

Mieslukija kirjoittaa:

”On ymmärrettävää ja hyväksyttävää että kriisitilanteessa ei kaikkea ole ehditty järjestää, mutta jos 15% suomalaisista pakotetaan eristykseen kuukausiksi (tai vuodeksi) olisi organisoitava yhteiskunta uuteen uskoon.”

Vanhemmat ihmiset kokevat unohtuneensa. Yksi syy siihen voi olla avainministerien nuori ikä.

”Kouluista keskustellaan jatkuvasti useamman ministerin voimalla, mutta meistä? (Joo, joo, tiedän että tulevaisuutemme on nuorisossa, mutta silti!)”, lukija kirjoittaa.

Jotkut alkavat olla jo kestokykynsä rajoilla. Parkinsonin taudista kärsivää miestään hoitava naislukija kirjoittaa:

”Olen optimistinen ja myös realistinen ihminen. Myös vahva olen – olen selvinnyt elämässä monista kriiseistä ja sairauksista enkä koskaan aikaisemmin ole epäillyt, ettenkö selviäisi, ettenkö kestäisi. Mutta nyt hiipii kauhu mieleen. Entä jos meitä ’riskiryhmävanhuksia” pidetään säilössä jouluun asti? Ensi kevääseen? Selviämmekö siitä? Jaksanko yksin 24/7 työvuoroja kuukausikaupalla? Miehen kunto tietenkin heikkenee, kun ei ole henkisiä virikkeitä eikä fyysisiä treenejä. Olemme olleet naimisissa 49 vuotta ja hoidan miestäni mielelläni. Ja olen päättänyt tehdä sen niin hyvin kuin vain voin, mutta jälleen mutta… kuinka kauan jaksan yksin.”