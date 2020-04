Poikkeustilassa

Korona on jakanut Suomen kahtia: riskiryhmäläisiin ja muihin. Ihmisen aseman määrää nyt syntymäpäivä. Tänään raja kulkee kohdassa 28.4.1950.

Kirjoitin eilen tällä palstalla yli 70-vuotiaiden tilanteesta. Kirjoitus taisi osua avoimeen kiukkusuoneen, sillä olen saanut lukijoilta kymmeniä viestejä.

Moni kirjoittaja kokee joutuneensa yhdellä iskulla aktiivikansalaisen asemasta riskiryhmäläiseksi. Subjekteista on tehty objekteja: viranomaistoimien kohteita.

”Se on kuin rangaistus; en vain saa kiinni, mistä”, 73-vuotias nainen kirjoittaa.

Viritin aiheesta keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Kirjailija Pirkko Saisio on juuri täyttänyt 71 vuotta. Hänen mielestään riskiryhmärajasta on tullut leveä henkinen kuilu.

”Ne, jotka jäivät rajan toiselle (paremmalle?) puolelle, kokevat ikääntymisensä aivan eri tavalla. Minua sekä suututtaa, suuresti, että suuresti huvittaakin, että saan 71 juuri täytettyäni suojelevia ohjeita ja suojelevaa komppausta ystävältäni, joka täyttää heinäkuussa 69”, Saisio kirjoittaa.

Kirjailijan mielestä 69-vuotiaat samastuvat nyt aktiivisiin viisikymppisiin, kun taas 71-vuotiaat on sysätty vanhusten harmaaseen joukkoon.

”Tämä selkeä jako aiheuttaa vanhuksiksi kutsutuissa pikaista vanhenemisen kokemusta. Puhuin juuri läheisen ikäkaverini kanssa ja hän sanoi, että tuntee vanhentuneensa viitisen vuotta muutaman viikon aikana. Itselläni on aika samantyyppinen kokemus.”

Samasta asiasta minulle kirjoitti työssäkäyvä naislukija. Naisella on 80-vuotias puoliso, tähän asti terve ja hyvävoimainen mies, joka on hoitanut omat asiansa ja harrastanut kiinalaista taistelulajia taijita. Nyt mies noudattaa viranomaisohjeita, eikä juuri poistu kotoa.

”Mielestäni hän taantuu niin henkisesti kuin fyysisestikin. Silmieni edessä tapahtuu täydellinen ukkoutuminen ja vaariutuminen kaikissa sanan negatiivisissa merkityksessä, kun ennen joka suhteessa virkeä mies on luovuttanut kaiken päätösvallan pois itseltään. Olen todella huolissani”, lukija kirjoittaa ja jatkaa:

”Ymmärrän, että lapsista ja heidän etäopetuksestaan puhutaan ihmiskokeena, eikö miljoonan suomalaisen ikääntyneen ihmisen eristäminen ole sitä?”

Monessa yhteydenotossa nousee esille sama asia: suuret ikäluokat ovat olleet aktiivinen sukupolvi, joka on tottunut ottamaan vastuuta ja kantaa.

Nyt valta on siirtynyt heidän lastenlastensa sukupolvelle, joka on kaiken lisäksi vielä lukinnut seiskakymppiset koteihinsa. On kuin maassa olisi tapahtunut symbolinen vallankaappaus: vanha kuningas on syrjäytetty ja heitetty linnan tyrmään.

Pirkko Saisio kirjoittaa olevansa tilanteesta tuskastunut.

”Meille määrätään rajoituksia (omaksi parhaaksemme, kyllä kyllä), meihin kohdistetaan suosituksia, määräyksiä ja rajoituksia, mutta emme ole missään vaiheessa neuvottelemassa emmekä päättämässä niistä. Emmekä mistään. Korona on nopeasti muuttanut seitsenkymppisten sisäisen kokemuksen omasta yhteiskunnallisesta asemastaan”, Saisio kirjoittaa.

Vanhojen ja kuolevien hoitoon perehtynyt erikoislääkäri Gustaf Molander näkee julkisuuden koronapuheessa ikääntyneiden leimaamisen vaaran.

”Ulossulkeminen (ostrakismi) ja sisään sulkeminen (tässä tapauksessa) ovat myös perinteisiä rankaisukeinoja. Ei ole epätavallista, että eläkeläinen kokee olevansa menoerä yhteiskunnalle (eläkepommipuhe) ja potee siitä syyllisyyttä”, Molander kommentoi sosiaalisessa mediassa.

”Tuijotetuksi tulemisen pelko (oftalmofobia) voi nostaa päätään, jos katseen kohteeksi joutuessaan tuntee olevansa liikkuva potentiaalinen lisäkustannus. Toisaalta yksinäisyyteen sosiaalisesti kuolemassa olevat ikäihmiset ovat sosiaalisia eläimiä kuten muutkin ihmiset ja haluavat tulla nähdyksi ennen fyysistä kuolemaansa.”

Useampikin lukija lainasi Vappu Taipaleen ajatusta, jonka mukaan nuoret ihmiset ovat samanlaisia, mutta eletty elämä on tehnyt vanhoista erilaisia. Siksi syntymävuoteen vedetty raja tuntuu monesta niin mielivaltaiselta.

Kuten yksi lukija kirjoittaa: ”Tekee mieli huutaa: ’Älkää te määritelkö minua, kun ette tiedä minusta muuta kuin syntymäaikani!’”

Kiinnostavaa kyllä, samaa ajatusta tarjottiin myös ikärajan toiselta puolelta. Terveytensä vuoksi eristyksessä elävät nuoremmat ihmiset voivat kokea unohtuneensa, kun julkisuudessa puhutaan vain yli 70-vuotiaiden suojelemisesta.

”Aika vähän on käsitelty työikäisten riskiryhmäläisten haasteita. Monelta taholta (hallitus, THL) sanotaan, että riskiryhmiä tulee suojella. Oma kokemukseni on, että kovasti kukaan ei kuitenkaan ota kantaa, miten esimerkiksi omassa tilanteessani olevan pitäisi toimia tai selvitä”, terveytensä vuoksi palkattomalle virkavapaalle joutunut sairaanhoitaja kirjoittaa.

Nuorempien riskiryhmiin kuuluvien tilanne on varmasti oman kirjoituksensa aihe. Kuulisin asiasta mielelläni lisää osoitteessa saska.saarikoski@hs.fi.

Koronakriisin hätätilavaiheessa on tarvittu selviä sääntöjä ja selkeitä rajoja. Suomessa riskiryhmän raja on vedetty 70 vuoteen, mutta yhtä hyvin se voisi olla 65 tai 75 vuotta, sillä terveysriski kasvaa vuosi vuodelta.

Pitää myös muistaa, että ikä on yksi koronan riskitekijöistä, mutta vain yksi. Tärkeä on myös terveydentila. Kaikki nuoret eivät ole turvassa, eikä 69-vuotias muutu vanhukseksi 70-vuotissyntymäpäivänään.

Koronakriisin pitkittyessä keskusteluun tarvitaan lisää sävyjä ja yksilöllisempää lähestymistä, sillä viranomaiset eivät voi loputtomiin suojella ihmisiä. Ihmisten on suojeltava ihmisiä: itseään ja toisiaan. Siksi heitä on kuultava.

Sosiaalisessa mediassa 71-vuotias kaupunkitutkija Kaarin Taipale kertoi omasta suhtautumisestaan ikärajoituksiin.

”Naamioidun 60-vuotiaaksi ja hölkkään nuorempien ohi.”