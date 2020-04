Sdp:n puheenjohtaja kokkaa entistä kevyempää ruokaa mutta lähettää kansalaisille jämerän vapputervehdyksen.

Julkaistu: 2:00

Videoyhteys puhemies Antti Rinteen mäntsäläläiskodin keit­tiöön on ehtinyt jatkua 57 sekuntia, kun pekoni-sana mainitaan ensimmäisen kerran. Lausujana on kukapa muu kuin Rinne itse.

”Ei ainakaan pekonispagettia”, hän sanoo ja höräyttää lyhyen naurun.

Saman tien hän vakavoituu ja kertoo, mitä varapuhemiehen mäntsäläläiskeittiössä oikeasti on tekeillä: kasvislasagne. Kyllä vain: kasvislasagne.

”Tässä ei ole lihaa laisinkaan”, Rinne vielä täsmentää.

Täsmennys tuntuu aiheelliselta kenties siitä syystä, että viiden vuoden takainen pekonispagettikohu teki Rinteestä eräänlaisen äijäruoka-apostolin ja liharuuan puhemiehen.

Kohu syntyi, kun Rinne vuoden 2015 eduskuntavaalien alla antoi SAK:n Hyvää työtä Suomi -sivulle silloisen ruokabravuurinsa reseptin. Kun ohje tuli julki, media riemastui ja kansa kauhistui.

Iltapäivälehdissä laskettiin, että annoksen kalorimäärä huiteli reippaasti kymmenentuhannen huolestuttavammalla puolella. Arveltiin, että tällaisen aterian jälkeen Rinne tarvitsee henkilökohtaista elvytystä.

Kyse oli väärinkäsityksestä. Oikeasti annos ei ollut tarkoitettu kerralla syötäväksi, vaan kuusihenkiselle perheelle useammaksi ateriaksi. Tuona kiireisenä aikana Rinteen perheessä oli tapana tehdä sunnuntaina pakastimeen ruokaa koko viikon varalle.

Antti Rinteen kasvislasagne on hänen kotiväkensä mielestä hyvää. Kuva: Heta Ravolainen-Rinne

Ehkä kuitenkin tässä vaiheessa on syytä rauhoitella äijäruokaa arvostavaa kansanosaa: Antti Rinne ei ole ryhtynyt kasvissyöjäksi. Hänen ruokavaliossaan liha on edelleen keskeisessä roolissa.

Syy siihen, että hän nyt esittelee kasvislasagnen bravuurinaan, on yksinkertainen: ”Tuntuu, että porukka tykkää meidän kotona.”

Jo ennen pekonikohua rinne laihdutti yli 20 kiloa.

Pekonikohun jälkeen uusia kohuja on tullut ja mennyt, ja Rinteen paino pudonnut yli kaksikymmentä kiloa.

”Minä olen elämäni aikana laihduttanut kolme kertaa oman painoni verran. Tällä kertaa laihtuminen on pysyvää.”

Päätöksessä pysymistä helpottaa se, että hänen vaimonsa Heta Ravolainen-Rinne kuulemma vahtii, että mies syö järkevästi. Nykyisin Rinne syö vähemmän kuin ennen, mutta mistään ei ole varsinaisesti tarvinnut luopua.

”Oluttakin juon”, hän sanoo ja lisää, että vanhemmiten on kotimainen peruslager alkanut maistua.

Ainakin videoyhteyden perusteella keit­tiöhommat sujuvat häneltä kätevästi.

Eikä ihme: ”Kyllä pääsääntöisesti minä teen ruuat meille”, Rinne kertoo.

Kasvislasagnessa on monta työvaihetta ennen kuin täytettä päästään lusikoimaan vuoan pohjalle. Kuva: Heta Ravolainen-Rinne

Lapsuudenkodissa Rinteen juristivahemmista äiti oli se, joka kantoi vastuun perheen ruokahuollosta.

Rinteen isän ruuanlaittotaitoa puolestaan kuvaa se, että tämä aloitti makaronilaatikon tekemisen panemalla makaronit likoamaan.

Kun Antti Rinne muutti asumaan omilleen 1970-luvun lopussa, hän alkoi opetella keit­tiöhommia. Vuosien mittaan niistä on tullut enemmänkin ilo ja jopa harrastus.

”Aina yhä vaikeampia ja vaikeampia ruokia yritän tehdä. Osso buccoa tehtiin viime viikonloppuna Hetan kanssa. Käytettiin hirven potkakiekkoja.”

Voimakkaitakaan makuja Rinne ei kaihda. Makea chilikastike on pöytämauste, mutta silloin kun halutaan jotain ”erikoisempaa”, hän tekee itse omaa chilikastiketta.

”Kyllä siitäkin on tykätty”, Rinne vakuuttaa.

Koronan vuoksi kokkailulle on enemmän aikaa, sillä eduskuntatyöt ovat vähentyneet selvästi.

Yleensä vappu pitää työväenpuolueen puheenjohtajan kiireisenä. Tänä vuonna Sdp järjestää virtuaalivappujuhlan. Rinne pitää vappupuheen Käpylän työväentalolla. Puhe videoidaan ja sitä voi seurata internetistä.

Varsinaisen puheensa Rinne säästää Käpylään, mutta vapputervehdyksen hän suostuu esittämään lasagnen valmistumista odotellessa.

Se menee näin: ”Haluan toivottaa kaikille suomalaisille näistä vaikeistakin olosuhteista huolimatta vappua, joka tuo toivoa. Vappu on työläisten ja ylioppilaiden mutta myös kaikkien muitten suomalaisten — ja laajempikin — juhla, jolla on ollut merkitystä symbolina yhteiskunnan kehittämisen näkökulmasta vuosisata. Tästä näkökulmasta haluan sanoa, että meillä on on tämänkin vapun jälkeen näköpiirissä kehitettävää, mutta myöskin mahdollisuuksia. Toivotan kaikille hyvää vappua.”