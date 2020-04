Poikkeustilassa

Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.

Mutta joskus se onnistuu.

Lukija vinkkasi minulle Helmi Räisäsen pro gradu -työstä, jonka hän teki Helsingin yliopistossa. Sen nimi oli Varautuminen vääjäämättömään – Tulevan influenssapandemian hallinta Suomessa.

”Tajunnanräjäyttävä juttu... kirjoittavat tuttuni, joille olen tätä linkkiä jakanut”, hän evästi.

Ja ihan totta: syyskuussa 2018 valmistunut tutkimus on erinomainen kuvaus siitä, miten nykyiseen koronapandemiaan on Suomessa valmistauduttu.

Graduaan varten Räisänen työskenteli seitsemän kuukautta vuonna 2017 THL:n Terveysturvallisuusosaston Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikössä sekä haastatteli joukon alan keskeisiä asiantuntijoita. He ovat juuri niitä tyyppejä, joita olemme viime viikot seuranneet otsikoissa ja televisiokeskusteluissa.

Tutkimuksessa asiantuntijat esiintyvät nimimerkeillä, joten emme tiedä, kuka on kuka, mutta sillä ei ole suurta väliä. Isot linjat aukeavat kyllä.

Kuten gradun otsikostakin selviää, tuolloin suurimpana uhkana pidettiin A-tyypin influenssapandemiaa. Sellaisen arvioidaan iskevän ihmiskuntaan noin kolme kertaa sadassa vuodessa. Näitä ovat olleet vuoden 1918 espanjantauti, vuoden 1957 aasialainen, vuoden 1968 hongkongilainen ja vuoden 2009 sikainfluenssa.

Influenssapandemia voi olla melko lievä tai aivan kauhea. Kansanterveyslaitoksen pandemiatyöryhmän puheenjohtaja Tapani Hovi varoitti vuonna 2006, että kaikesta varautumisesta huolimatta ”järkyttävän moni saattaa kuolla tautiin myös hyvin toimivassa vauraassa länsimaassa”.

Oletuksena vuoden 2006 ja 2012 varautumissuunnitelmissa oli, että noin kolmasosa väestöstä sairastuu kahden kuukauden aikana ilman tehokasta rokotetta tai lääkitystä. Luvuissa oletuksena oli espanjantautia lievempi, mutta vuoden 1957 aasialaista tappavampi virus. Tapani Hovi arvioi, että ”11 000–36 000 tarvitsee sairaalahoitoa ja 3 400–9 000 kuolee”.

Pandemiat ovat mittaluokaltaan niin tuhoisia, että jopa niiden varautumissuunnitelmat ovat julmaa luettavaa. Miten joku voikin puhua niin arkisesti tuhansien ihmisten kuolemasta?

Juuri siitä pandemioissa on kuitenkin kysymys: suurten ihmismäärien kuolemisesta.

Suomen onni oli, ettei meillä jääty pyörittelemään peukaloita. Ensimmäinen kansallinen pandemiasuunnitelma tehtiin vuonna 2006, ja se päivitettiin vuonna 2012 sikainfluenssan pohjalta.

Vuoden 2011 lakiuudistuksessa ”vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti” lisättiin valmiuslakiin muiden poikkeusolojen rinnalle.

Suomessa oli myös selvät suunnitelmat viranomaisten toimintaan ja pandemiaan valmistautumiseen, esimerkiksi hengityssuojainten varastointiin.

Siitä huolimatta kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä. Ulkomailta palanneita ei ohjattu karanteeniin, eivätkä suojavarusteetkaan lopulta riittäneet.

Mutta se ei ole mikään ihme, sillä todellisuus yllättää aina.

”Se saattaa olla jotain muuta ja tulla täysin puun takaa. Nää on niitä asioita, mitä me ei tiedetä”, Räisäsen haastattelema THL:n asiantuntija ”Lasse” muistutti.

Tärkein yllätys oli tietysti se, ettei pandemiaa aiheuttanut influenssa vaan koronavirus. Aiemmin koronavirukset olivat olleet joko lieviä tai heikosti leviäviä, mutta covid-19 on melko vakava ja tarttuva – ikävä pirulainen.

Tartuntatautina se on kuitenkin ollut melko samanlainen kuin influenssat, joten influenssaa varten tehdyt suunnitelmat ovat toimineet nykytilanteessa hyvin.

Isoin ero influenssaan on se, ettei koronaviruksia vastaan ole valmiita rokotuksia, joten sellaisen rakentaminen on jouduttu aloittamaan tyhjästä. Ei tiedetä, kuinka kauan työhön menee. Siksi on vaikeaa tietää varmasti, mikä on taudin suhteen oikea strategia, sillä on ihan eri asia eristää ihmiset puoleksi kuin kolmeksi vuodeksi.

Tähänkin harkintaan Räisäsen tutkimuksesta voi kuitenkin löytää hyviä eväitä.

Gradu on nimittäin pohjimmiltaan tutkimus epävarmuuden kanssa elämisestä. Juuri siitä ei nyt ole puutetta.

Helmi Räisänen lähti tekemään tutkimusta siitä, miten Suomi valmistautuu seuraavaan pandemiaan, mutta oivalsi nopeasti, ettei siihen oikeastaan voi valmistautua, koska emme voi tietää tarkasti, millainen se on.

THL:n asiantuntija ”Lasse” muistutti tutkijaa: ”Se on aina näin, missä tahansa tilanteessa: sulla on suunnitelma, ja sit sulla on se tilanne. Ja miten hyvin se sit toteutuu, sitä ei voi tietää.”

Näin Räisänen tiivisti asian gradussaan:

Tuleva influenssapandemia vaikuttaa aineiston perusteella uhkalta, jonka tapahtumista pidetään erittäin todennäköisenä, mutta jonka oleellisia piirteitä ei voida etukäteen olettaa (esim. aiheuttajaa, ajankohtaa, vakavuutta).

Onneksi tuntemattomaankin uhkaan voi jotenkin varautua. Räisänen kuvaa ”geneeristä varautumista”, jossa ei valmistauduta torjumaan tarkoin määriteltyä uhkaa vaan lähdetään siitä, että tulevaisuus on väistämättä yllättävä ja ennustamaton.

Kiinnostavaa on, että tulevan hallinnassa toimintaa ja ajattelua eivät ohjaa vain riskit, joihin voidaan liittää tilastollinen todennäköisyys, vaan myös määrittelemättömämpi epävarmuus.

Räisänen kuvailee lähestymistavan muutosta. Ennen tauteja torjuttiin yksi kerrallaan esimerkiksi rokotuksilla, mutta nopealiikkeisessä globaalissa ”riskiyhteiskunnassa” kaikkiin tunnettuihin ja tuntemattomiin uhkiin valmistautuminen on mahdotonta.

Siksi yhteiskunta täytyy suunnitella sellaiseksi, että se selviää yllättävistäkin tilanteista. Sitä kutsutaan yhteiskunnan ”resilienssiksi” eli kriisinsietokyvyksi.

Resilienssistä on tullut viime aikoina muotisana, jota toistellaan nyt niin yrityksistä, valtioista kuin koko maailmanjärjestelmästäkin puhuttaessa.

Ja sopii se tietysti yksilöihinkin. Viime aikoina meistä jokainen on joutunut harjoittelemaan omaa henkilökohtaista resilienssiään: vessapaperia kaappiin ja pakastin pullolleen.

Kun ei tiedä, mitä tapahtuu, täytyy olla valmiina kaikkeen.

Eli mitä Suomen pitäisi tehdä, kun emme tiedä, milloin koronaan saadaan rokote, lääke tai hoito? Millainen on viisas strategia?

Eikö meidän kannata toimia niin kuin Suomi on pandemiaankin valmistautunut: varautua eri vaihtoehtoihin, reagoida uuteen tietoon ja muuttaa linjaa joustavasti tilanteen mukaan?

Varovaisuusperiaatteen takia pahimpiakaan vaihtoehtoja ei tietenkään saa unohtaa: mitä tehdään, ellei rokotetta saada tai jos tauti muuntuu nykyistäkin tappavammaksi?

Joku jossain miettii varmasti juuri nyt niitäkin mahdollisuuksia.

Helmi Räisäsen haastattelema asiantuntija ”Vertti” määrittelee fiksun toimintatavan näin:

”Mä ajattelen sen niin, et vaikka ois kuinka hyvin varautumissuunnitelma tehty, niin aina tapahtuu jotain odottamatonta, ja pitää olla erilaista joustavuutta ja valmiutta sitten vastata siihen uuteen tilanteeseen, joka vaatii sitten, että ei voidakaan mennä ihan ’by the book’, vaan sitten täytyykin muuttaa sitä. Ja se tavallaan kuuluu siihen asiaan sitten kyllä, että… semmosta rautalankamallia ei varmaan pystytä vääntämään, jonka mukaan sitten tiukasti ottaen mentäis koko ajan, vaan että sitä pitää olla valmiutta muuttaa toimintatapoja.”

Meidän ihmisten kannalta tällainen meno ei tietenkään ole kivaa. Mieluummin sitä ottaisi vaikka ikävänkin varmuuden kuin ei mitään varmuutta.

Mutta ei voi mitään: varmuutta ei ole nyt tarjolla, joten näillä mennään.