Poikkeustilassa

Pandemiaa vastaan taisteleminen muistuttaa monella tavalla sodankäyntiä. On vihollinen, on uhreja, on univormuja, on johtajia, on sankareita, on strategia ja on – toivottavasti – lopuksi voitto.

Ei ihme, että koronan vastaiset toimet on niin monessa maassa julistettu taisteluksi tai suorastaan sodaksi.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kutsuu itseään ”sota-ajan presidentiksi”. Virus on ”vihollinen” ja sairaaloiden henkilökunta ”meidän joukkomme”.

Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on koonnut joukkonsa Elysee-palatsin vihreän huoneen komentokeskukseen, josta hän johtaa ”kineettistä sotaa” tautia vastaan. Macron puhuu kineettisyydestä, koska hän haluaa sotapäällikkönäkin muistuttaa olevansa intellektuelli.

Sen sijaan Britannian pääministeri Boris Johnson on ollut tapansa mukaan omilla linjoillaan. Johnson on toipunut koronasta, eli hän on tavallaan kuin etulinjasta palannut sotaveteraani.

Ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan koronasta toipumisen jälkeen pääministeri ei kuitenkaan puhunut sodasta vaan katuväkivallasta. Tukka epäsotilaallisesti sekaisin Johnson sanoi olonsa olevan kuin ”mukiloinnin jäljiltä”.

Suomessa koronakriisi alkoi samaan aikaan, kun talvisodan loppumisesta oli kulunut tasan 80 vuotta. Ei ihme, että niin moni on keksinyt kuuluttaa apuun ”talvisodan henkeä”.

Pisimmälle vertailuissa on tainnut mennä puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen, joka vakuutti puolustusvoimien henkilökunnalle maaliskuussa lähettämässään viestissä, että koronaa voidaan torjua talvisodassa hyväksi havaitulla mottistrategialla.

”Talvisodassa Suomen puolustusvoimat käytti mottitaktiikkaa pilkkoen määrällisesti ylivoimaisen vihollisen pienempiin hallittavampiin osiin. Mottioperaatiot ajoitettiin siten, että voimaa kyettiin keskittämään valittuihin kohteisiin eri aikaan ja näin luomaan ajallisia painopistealueita”, Kivinen kirjoitti.

Epäilemättä Kivistä inspiroi taitavasti toteutettu Uudenmaan motitus, jonka sisään onnistuttiin sulkemaan yli 1,5 miljoonaa potentiaalista tartunnan levittäjää.

Kivinen kannusti sotilaitaan taisteluun koronaa vastaan lainauksella kiinalaisen Sun Tzun 2 500 vuotta vanhasta kirjasta Sodankäynnin taito. ”Tunne itsesi ja tunne vastustajasi, niin voittosi ei ole vaarassa.”

Sun Tzulla on paljon muitakin hyviä ajatuksia, kuten yksi, joka tulee tässä koronasodassa koko ajan tärkeämmäksi: ”Yksikään valtio ei ole ikinä hyötynyt pitkittyneestä sodankäynnistä.”

Eilen kirjoitin tällä Poikkeustilassa-palstalla Helmi Räisäsen pro gradu -työstä, joka käsitteli suomalaisviranomaisten varautumista pandemiaan. Tutkimuksen johtopäätös oli yksinkertainen: valmistautuminen tietynlaista pandemiaa vastaan on mahdotonta, koska todellisuus yllättää aina.

Saman asian on huomannut 1800-luvulla elänyt saksalainen sotilasstrategi Claus von Clausewitz: ”Mikään strategia ei selviä ensimmäisestä kohtaamisesta vihollisen kanssa.”

Saksalaisstrategin mukaan liian monet kenraalit ajattelevat itseään ja omaa hienoa strategiaansa, kun heidän pitäisi miettiä vihollista ja muuttaa linjaansa, kun tilanne muuttuu.

Juuri niin Suomessa on toimittu, kun alkuvaiheen jarrutusstrategiasta on nyt siirrytty ”hybridistrategiaan” eli hallittuun avautumiseen.

Jos tilanne muuttuu, linjaa voidaan taas muuttaa, pääministeri Sanna Marin on sanonut – ja saisi sille ajatukselle varmasti von Clausewitzin täyden tuen.

Sota voi olla kauhea asia, mutta se on tuottanut todella paljon sitaatteja liikkeenjohdon oppaisiin ja Powerpoint-esityksiin – sekä meille kolumnisteille.

Eli niin kuin Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on niin sattuvasti sanonut: ”Ihmiset tykkää puhua sodasta.”