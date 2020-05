Poikkeustilassa

Koronakriisin aikana moni tavallinen suomalainen on löytänyt sisältään pienen virologin, epidemiologin tai tilastotieteilijän. Ihmiset ovat jakaneet tieteellisiä artikkeleita verkosta ja vaihtaneet tietoja viruksen ominaisuuksista ja leviämismalleista.

Pelastusta koronakriisistä on haettu luonnontieteestä, vaikka kriisi on osoittanut, ettei tiede ole niin kaikkivoipa kuin joskus väitetään. Pienenpieni virus on pirullinen vastustaja myös maailman nerokkaimmille tutkijoille.

Koronakriisi ei ole iskenyt vain mikrobitasolla. Se on horjuttanut ihmisten turvallisuudentunnetta. Elämä ja maailma ei tunnu olevan yhtä varmalla pohjalla kuin ennen.

Tällaiset ajat ovat usein lisänneet hengellisyyttä, jopa luoneet uskonnollista herätystä. Sellaista ei ole kuitenkaan näkynyt, ei ainakaan vielä, eikä ainakaan Suomessa. Kirkon ääni ei ole kriisissä juuri kuulunut.

Onko koronakriisi heikentänyt vai vahvistanut luottamusta luonnontieteisiin? Entä onko uskonnolla mitään annettavaa ihmisille hädässä?

Näistä kysymyksistä haastoin keskustelemaan kosmologi Kari Enqvistin, 66, ja kielitieteilijä Janne Saarikiven, 46. Kaksikko julkaisi vuonna 2017 keskustelukirjan Ainoa mikä jää: keskusteluja siitä mikä on tärkeää.

Kirjassa kaksi professoria vaihtoi ajatuksia maailmasta, Enqvist luonnontieteellisen ja Saarikivi uskonnollis-humanistisen maailmankuvan pohjalta.

Nyt on vuorossa sähköpostitse käytävä pikaväittely. Ensin kosmologi Enqvist syöttää, kielitieteilijä Saarikivi vastaa. Onko koronakriisi ollut voitto tieteelle?

Kari E: Suhtautumisessa koronapandemiaan on yllättänyt sen korostettu rationaalisuus. Kaikki puhuvat viruksen olemuksesta, tartuntoja kuvaavista käyristä. Vain jokunen hörhö on mumissut jotakin jumalan rangaistuksesta. Kaikki tuntuvat ajattelevan, että koronan nujertamiseksi ei auta loitsu eikä rukous.

Janne J: Samalla kaikki kuitenkin torjuvat koronaa omissa kulttuurisissa lokeroissaan. Kiinassa uskotaan pakkoihin ja eristämiseen, Ruotsissa lagom-henkiseen diskuteeraukseen. Amerikan erikoislaatuinen presidentti twiittaa ristiriitaisia ja levottomia kuten aina. Vaikka tieteellistä tietoa koronasta on olemassa, niistä ei seuraa mitään toimintaohjelmaa. Seisomme tämän hankalan tilanteen edessä kuten aina ennenkin: uskomustemme ja kulttuuristen käsitystemme kanssa.

Ottelu on päässyt alkuun. Mutta eikö kriisi kuitenkin ole paljastanut tieteen rajallisuuden? Ihmisten kuollessa lääkärit joutuvat levittelemään voimattomina käsiään, kun mitään hoitoa ei ole.

Kari E: Tieteellinen tieto viruksesta kyllä antaa toimintalinjan: pyrkimyksen rokotteeseen. Tavoite on sama kaikkialla, sillä vaikka ihmisten maailmassa kulttuuri on kuningas, tässä asiassa aineen maailma on ensisijainen. Se, että lääkärit eivät kykene parantamaan kaikkia, ei ole tieteen vaan tietämättömyyden vika. Eikä siihen ongelmaan auta kovempi rukoilu tai erilaiset kulttuuriset käsitteet vaan tutkimus.

Mitä sanoo Janne? Onko usko joutunut seuraamaan tilannetta sivurajalle?

Janne S: Rukoilemalla ei voi keksiä koronarokotetta, mutta ei niin ole kukaan väittänytkään uskontojen foliohattuosaston ulkopuolella. Suomalainen pappi tai Rooman paavi tunnustaa tieteen merkityksen. Silti ihmistä, joka koronan takia menettää rakkaansa, ei varmaankaan kiinnosta, miten koronarokote toimisi. Hän kysyy iänkaikkisuuskysymyksiä yhtä lailla kuin kivikauden ihminen: miksi kaikki paha tapahtuu, missä on elämän mieli, kun kuitenkin kärsimme ja kuolemme. Ja silloin tarvitaan rukoustakin, siltä ainakin näyttää, kun ihmiset kumminkin rukoilevat.

Mitä luonnontieteilijällä on tarjota ihmiselle hädässä?

Kari E: Ihmiset haluavat lohtua ja toivoa. He tukeutuvat toisiinsa; he rukoilevat. Mutta tätä he tekevät myös silloin, kun pandemia ei ole päällä. Nyt halutaan vielä jotakin ekstraa: toivoa, jonka synnyttää usko siihen, että epidemian tukahduttavat lopulta lääkärit ja tutkijat – eivät papit. Siksi rationaalisuus on nyt kaikkialla käypää valuuttaa.

Janne S: Olisi vain ilo, jos rationaalisuus vahvistuisi. Samalla sopii toivoa, että lääketieteen ohella äänen saisivat myös humanistiset tieteet. Ne voivat kertoa, miten ihmisen mieleen vaikuttaa pelko, yksinäisyys tai eristys. Ne voivat kertoa sellaistakin, että jos vedät satunnaisen rajan ihmisten välille, vaikkapa uusmaalaisten ja muiden välille, saatat samalla luoda myös uusia vastakkainasetteluja ja konflikteja. Kaiken kaikkiaan, humanistiset tieteet muistuttavat, että ihmisten käytöstä ei koskaan sanele vain ”rationaalisuus” vaan myös historia, yhteisöt, kieli ja ruumiillisuus. Ja että on rationaalista ottaa tämä kaikki huomioon kriisin hoidossakin.

Kari E: Janne, en ole kanssasi eri mieltä. Haluan kuitenkin painottaa, että tässä kriisissä on kaksi tasoa: inhimillinen maailma ja viruksen maailma. Jälkimmäinen on molekyylikone, joka tottelee pelkästään luonnontieteiden lakeja. Tämän ihmiset ovat laajasti ymmärtäneet. Rationaalisuus tuskin on lisääntynyt inhimillisessä maailmassa, mutta virus on ehkä vääntänyt maailmankuvaamme rationaaliseen suuntaan. Vaikka virus on näkymätön, emme liitä siihen henkiolentoa vaan uskomme implisiittisesti, että fysikaalinen todellisuus koostuu pelkästään atomeista. Kun Trump kehottaa ihmisiä juomaan puhdistusnestettä, hänenkin perustelunsa ovat näennäisen järkiperäisiä. Mutta pelkkä rationaalisuus ei tietenkään riitä tässä maailmassa.

Mitä Janne ajattelee siitä, mitä paavi on sanonut: ilmastonmuutos ja korona ovat ”luonnon vastaus” ihmisen hybrikselle?

Janne S: Virus on tunkeutunut maailmaamme paljolti sellaisen maailmankuvan takia, jossa luonto nähdään ensisijaisesti ”koneena”, jota voi hyödyntää. Niin sanotun luonnon hyödyntämistä on koko ajan lisätty, ja siksi sieltä myös kulkeutuu elämäämme koko ajan uusia uhkia. Tämä johtuu siitä, että mitään ihmisestä erillistä luontoa ei todellisuudessa ole olemassakaan vaan elävät organismit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Humanistinen tutkimus muistuttaa, että maailmanhistorian ihmisyhteisöjen valtaosan maailmankuvat ovat suhteessa ympäristöön olleet kokonaan toisenlaisia kuin länsimaisen, hegemonisen kulttuurin. Hyödyntämisen ja kehittämisen asemesta etusijalla on ollut kunnioitus, ihailu ja varovaisuus. Näistäkin voisi oppia.

Kari E: Kulkutaudit ovat olleet keskuudessamme ja harventaneet ihmisyhteisöjä jo tuhansia vuosia ennen teollistunutta aikaamme. Ero on se, että ihmisiä on nyt sata kertaa enemmän kuin vain 500 vuotta sitten, joten viruksille on paljon enemmän isäntiä. Lisäksi neljänkymmenen sijasta haluamme elää kahdeksankymppisiksi. Minusta on suunnatonta älyllistä epärehellisyyttä syyttää koronasta länsimaista elämänmuotoa tai tiedettä, varsinkin kun jälkimmäinen tekee kaikkensa suojellakseen elämää. Ja olipa kulttuuri mikä tahansa, kunnioitammepa luontoa miten paljon tahansa, faktana pysyy, että virus on molekyylikone. Luonto on aina ollut täynnä uhkia, ja niitä tulee olemaan myös tulevaisuudessa, aivan kulttuurisista käytännöistä riippumatta. Niitä vastaan täytyy vain taistella.

Janne S: Ihmiset eivät ole kulkutauteja luoneet, ja ne elävät tietysti omaa elämäänsä. Ennen länsimaisen teknis-taloudellisen elämänmuodon leviämistä koko planeetallamme, ei pandemioita kuitenkaan ollut olemassa, vaan niiden vaikutus jäi paikalliseksi. Ennen innovointiin, kasvuun ja insinöörihenkiseen ongelmanratkaisuun luottavan elämänmuodon leviämistä ei myöskään ollut merkittäviä ympäristötuhoja, ilmastonmuutosta, biodiversiteetin valtavaa järkkymistä, eläinten brutaalia kohtelua teollisuushalleissa tai kulttuuridiversiteetin ennennäkemätöntä katoamista. Ihminen ei ole niin nokkela kuin luulee, tästä juuri uskonnot ja kulttuuriset tabut muistuttavat, mutta kyllä sen järjelläkin tajuaa, kun asiaa ajattelee ja ympärilleen katselee.

Pelkäättekö te henkilökohtaisesti koronaa. ja onko siinä asiassa apua luonnontieteellisestä tai hengellisestä maailmankatsomuksesta?

Kari E: En pelkää koronaa mutta yritän tietysti vältellä virusta, kuten jokainen rationaalinen olento tekisi. En ole siitä vihainen enkä syytä siitä ketään, en edes länsimaista elämänmuotoa, jota tietysti voi moittia monesta asiasta. Shit just happens. Minulle sen tappava osuma olisi tavallaan ironinen: syövästä tai aivohalvauksesta olisi tullut huolehdittua aivan turhaan. Ehkä tässä piilee jokin opetus.

Janne S: Pelkäänkö koronaa: tietenkin. Vain tyhmä tai hullu ei pelkää vaaraa. Auttaako siinä tieteellinen tai uskonnollinen maailmankatsomus? Minun mielestäni ”tiede” ja ”uskonto” (voiko sellaisista puhua vastakkain asetellen) opettavat erästä asiaa aika samalla tavoin, nimittäin sitä, että yksittäinen ihminen ei loppujen lopuksi ole maailman keskipiste ja että elämän merkitys on viime kädessä kaiken elämän kummallinen ja monin tavoin yksilölle outo jatkuminen. Tämä ajatus ei ole aina kovin lohdullinen, mutta yksilön kysymyksiä ehkä hieman helpottaa, kun ymmärtää, että elämä ei ehkä olekaan ensi sijassa ymmärrettäväksi vaan nimenomaan elettäväksi.