Poikkeustilassa

Vapun alla istuin vanhan ystäväni, toimittaja Ruben Stillerin kanssa pussikaljalla rauhallisella rannalla meren ääressä. Sääntömääräisen turvavälin päästä huutelimme toisillemme ajatuksia siitä, mihin maailma on menossa.

Olimme molemmat huomanneet saman asian: meidän 1960-luvulla syntyneiden ja 1980-luvulla aikuistuneiden nuoruus oli vapautumista, avautumista ja rajojen kaatumista, joten meidän ei ole ollut helppoa tottua nykyiseen kieltojen ja rajoitusten aikaan.

Eikä kysymys ole mistään viimeaikaisesta asiasta. Naapurin tarkkailu ja moraalisten tuomioiden jakaminen on ollut nousussa pitkään. Koronaviruskriisi on vain viimeinen askel sillä tiellä.

Nyt me olemme kaikki toistemme poliiseja.

Tai siltä meistä kahdesta vanhasta räyhähengestä siinä merta katsellessa tuntui.

Jokainen sukupolvi on kasvanut vähän erilaiseen maailmaan ja katselee siksi asioita hieman eri kulmasta. Saksalainen sosiologi Karl Mannheim esitteli 1928 julkaistussa artikkelissa Das Problem der Generationen teoriansa sukupolvia muovaavasta avainkokemuksesta.

Mannheimin mukaan 17–25 vuoden iässä tapahtuva suuri yhteinen kokemus voi tehdä ikäluokasta poliittisen sukupolven, joka jakaa samanlaisen arvomaailman.

Mannheimin aikaan se kokemus oli ensimmäinen maailmansota, mutta myöhemmin sellaiseksi on nimetty esimerkiksi 1960-luvun kapina länsimaissa tai 1990-luvun lama Suomessa.

Nykyisen hallituksen avainministerit ovat 30–40-vuotiaina niin sanottuja ”laman lapsia”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on muistellut sitä, kuinka hänen kouluvuosinaan jouduttiin kierrättämään koulukirjoja ja puolittamaan kumeja. Hän on luvannut tehdä kaikkensa, ettei koronaviruskriisi johtaisi samanlaiseen tilanteeseen.

Marinin puheet ovat hyvä esimerkki sukupolvikokemuksen pitkästä hännästä. Nuoruuden tärkeät kokemukset kiteytyvät arvoiksi, jotka sitten vaikuttavat siihen, miten asioista ajatellaan.

Millenniaalien avainkokemukset olivat aivan erilaisia kuin esimerkiksi meidän 1960-luvulla syntyneiden. Meille elämä oli turvallista mutta aika tylsää, kun taas millenniaalit ovat kasvaneet maailmassa, jossa kaikki on mahdollista mutta mikään ei ole varmaa.

Siksi me opimme arvostamaan vapautta, millenniaalit turvallisuutta. Arvotutkimusten mukaan millenniaalit ovat varovaisia, vastuullisia ja aika ahdistuneita.

Mutta ei huolta! Me 1980-lukulaiset olemme millenniaalien kannalta harmittomia kissimirrejä. Me voimme kyllä heittää kevyttä herjaa pussikaljan ääressä, mutta ei meistä ole sukupolvisodan barrikadeille.

Sen sijaan hallituksen kannattaa pitää silmällä suuria ikäluokkia, noita kaikkien kulttuuritaistelujen veteraaneja.

Kun kirjoitin seiskakymppisten tilanteesta tällä viikolla Poikkeustilassa-palstallani, sain todellisen palautetulvan. Seiskakymppisistä moni kokee muuttuneensa koronaviruskriisin aikana vapaasta subjektista käskettäväksi objektiksi.

Samasta aiheesta kirjoitti Politico-verkkolehdessä tiistaina Paul Taylor. Hänen mukaansa kohta voi olla edessä ”harmaapäiden kapina”.

Taylor muistutti, että hänen sukupolvensa on syntynyt sodan ja e-pillerin välissä ja kasvanut vapaudessa ja hyvinvoinnissa.

Sukupolvi on tottunut saamaan, mitä on halunnut, eikä se ole suostunut luopumaan mistään – ei varsinkaan nuorekkuudestaan. Mutta nyt Taylor ja hänen ikätoverinsa on leimattu heiveröisiksi vanhuksiksi.

Kitkerästi Taylor huomautti, että jotkut nuoremmat tuntuvat suorastaan odottavan hänen sukupolvensa kuolemaa. Millenniaalit ehtivät jo aiemmin lanseerata iskulauseen ”Ok, Boomer!”, joka tarkoittaa, että vanhempien puheista ei tarvitse välittää.

Korona-aikana amerikkalaisnuorten slangia keräävään Urban Dictionaryyn on ilmestynyt termi ”boomer doomer”, jonka selitys on: ”Se (korona) tappaa kaikki boomerit.”

Taylorin mukaan on kuitenkin turha odottaa, että suuret ikäluokat tyytyisivät nöyrästi kohtaloonsa.

”Pankaa vanhemmat lukkojen taa omalla riskillänne”, Taylor varoitti poliitikkoja. ”Kun vaalit tulevat, he puraisevat teitä persuuksista.”