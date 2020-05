Tänään hallitus kertoo, mitä koronan kanssa seuraavaksi tehdään. Alkusokista on siirrytty uuteen vaiheeseen. Nyt yhteiskuntaa avataan ja koronaa yritetään pitää kurissa.

Samalla täytyy miettiä, miten riskiryhmiin kuuluvia vastedes suojellaan. Tähän asti huomio on keskittynyt yli 70-vuotiaihin, joita on opastettu eristämään itsensä muista. Se on saanut jotkut seiskakymppiset hermostumaan liiasta holhouksesta. Kirjoitin seiskakymppisten tilanteessa Poikkeustilassa-palstalla 27.4. ja 28.4.

Keskustelu sai nuoremmat riskiryhmäläiset liikkeelle, osan vähän takajaloilleenkin. Moni minulle kirjoittanut kertoo, että tuntee jääneensä paitsioon. Ikäihmisistä puhutaan, heille käydään kaupassa, heitä väistetään kadulla, heillä on tukea toisistaan ja nyt virittelevät jo harmaapäiden kapinaakin.

Mutta entä nuoremmat, jotka kuuluvat riskiryhmäänsä perussairautensa takia? Heidän tilanteensa voi olla vielä vaikeampi kuin yli 70-vuotiaiden esimerkiksi seuraavista syistä:

He voivat joutua itse arvioimaan oman koronariskinsä epävarman tiedon perusteella.

Monet heistä ovat työelämässä, joten he voivat joutua valitsemaan sairastumisriskin ja työn välillä.

Heillä on usein puoliso ja / tai lapsia, joilla on tarve liikkua kodin ulkopuolella.

Heidän tilanteensa ei välttämättä näy ulospäin, joten he voivat joutua vastaamaan kiusallisiin kysymyksiin.

He eivät ole tottuneet olemaan kotona, eikä heillä ole samanikäisten suurta joukkoa tukenaan.

Seuraavassa muutamia nuorempien riskiryhmäläisten elämään liittyviä isoja kysymyksiä.

Kuulunko riskiryhmään vai en?

Kaikkien yli 70-vuotiaiden on sanottu kuuluvan riskiryhmään, vaikka terveen ja hyväkuntoisen seiskakymppisen riski ei edes ole kovin suuri.

Moni nuorempi on paljon suuremmassa vaarassa. Usein he ovat joutuneet itse arvioimaan oman riskinsä julkisuudessa olleiden tiedonmurusten perusteella.

Miten suuri riski on diabetes? Entäpä verenpaine? Tai tupakointi? Entäpä eri riskien yhdistelmä?

Kumpi puolisoista lähetetään kauppaan: terve 75-vuotias vai diabeteksesta kärsivä 65-vuotias? Tällaisiakin asioita lukijat ovat kertoneet miettivänsä.

Omaa riskiään on joutunut laskeskelemaan myös minulle kirjoittanut 27-vuotias astmaatikko, joka pystyy elämään lääkkeiden avulla yleensä ihan normaalia elämää, mutta influenssat ovat hirmuisia.

”Harmittomalta vaikuttavat flunssat voivat mennä ’keuhkoihin’ eli aiheuttaa sen verran sitkeän taudin, että kerran tai pari vuodessa yskin kylpyhuoneen lattialla keuhkoistani limaa ja ajattelen vähän naurahtaen, että tähän tautiin minä vanhana kuolen.”

Astmaatikon mukaan vain ’huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus’ linjataan THL:n sivulla vakavalle koronataudille altistavaksi, mutta omien kokemustensa valossa hän epäilee väitettä.

”Olen päättänyt kohdella itseäni riskiryhmäläisenä varmuuden vuoksi ja eristää itseni kaikista ihmiskontakteista. Käyn kaupassa kerran viikossa lauantaiaamuna kello seitsemältä ja siinä se. Muuten olen täysin neljän seinän sisällä yksiössäni.”

Voinko mennä töihin?

Korona on jakanut työssä käyvät suomalaiset kahteen ryhmään: niihin, jotka voivat tehdä etätyötä ja niihin, joiden on pakko mennä työpaikalle. Joidenkin riskiryhmäläisten työt ovat loppuneet jo nyt. Kerroin 28.4. sairaanhoitajasta, joka on joutunut jäämään koronan takia palkattomalle vapaalle.

Jatkossa tällaiset tilanteet lisääntyvät, kun etätyöt vähenevät. Mitä riskiryhmiin kuuluville tapahtuu? Joissain tilanteissa voidaan ehkä löytää poikkeusjärjestelyjä, mutta useimmissa varmaankaan ei. Miten suuria riskejä ihmisten tulee olla valmiita ottamaan?

Tästä asiasta kirjoitti riskiryhmään kuuluva 43-vuotias työssäkäyvä ja lapsia kasvattava nainen.

”Oma riskiryhmäni on määritelty siten, että se ei estä kuitenkaan töihin menoa. Työnantajani on laittanut kaikki etätöihin, mutta jos jossakin vaiheessa palaisin työpaikalle, jossa näkisin kymmeniä ihmisiä päivittäin, olisinko kuitenkin eristyksissä loppupäivän? Olisiko osa riskiryhmäläisistä pois töistään vaikkapa vuoden”, kirjoittaja kyselee.

Miten toimivat riskiryhmäläisen perheenjäsenet?

Yllä kirjoittanut 43-vuotias on miettinyt myös sitä, mitä riskiryhmäläisen perheenjäsenten odotetaan jatkossa tekevän.

”Jos riskiryhmäläinen, joka on esim. 35-vuotias, jää kotiin ja hänen puolisonsa käy töissä ja jatkaa ennen pitkää harrastuksia, samoin lapset, eivätkö virukset tule heidän mukanaan kotiin, jos korona lähtee leviämään? Vai pitäisikö koko perheen olla jatkuvassa karanteenissa? Tämänkin porukan määrästä voisi tehdä laskelman...”

No, niin tosiaan voisi! Alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä ja heidän perheenjäseniään on Suomessa varmasti melkoinen joukko. Onko heitä kymmeniätuhansia vai satojatuhansia – se riippuu varmasti siitä, miten riskiryhmien rajat päätetään vetää.

Voivatko lapset mennä kouluun?

Monella riskiryhmään kuuluvalla on kouluikäisiä lapsia. Hallitus on ilmoittanut avaavansa koulut 13.5. eikä kotiin jääville lapsille enää järjestetä etäopetusta. Se tarkoittaa sitä, että monessa perheessä joudutaan mahdottoman valinnan eteen: otetaanko tartuntariski vai jätetäänkö lapset ilman opetusta.

Asiantuntijoiden mukaan lapset eivät sairastu vakavasti koronaan eivätkä juuri levitä sitä, mutta nämä tiedot ovat vielä alustavia ja osin myös ristiriitaisia, kuten useimmat koronaan liittyvät asiat.

Julkisuudessa on kerrottu, että monet vanhemmat ovat jo ilmoittaneet, etteivät lähetä lastaan toukokuussa kouluun. Joukossa voi olla ylivarovaisia, mutta siinä on myös todellisessa vaarassa olevia riskiryhmäläisiä.

Kuinka paljon heitä on, se pitäisi selvittää ja nopeasti. Koronatilanne on todennäköisesti suunnileen entisellään kesälomien jälkeen, joten riskiperheiden lasten koulunkäyntiin tarvitaan selvät säännöt ja systeemit.

Riskiryhmään kuuluva nainen kirjoittaa:

”Minulla on kaksi alakouluikäistä lasta. Pelkään koulujen avaamista. Jos 10 henkilön kokoontumiset eivät ole turvallisia, miten satojen oppilaiden koulu voisi olla turvallinen?! Pienet lapset eivät pysty pitämään turvaväliä, eivätkä pesemään käsiä riittävästi. Eivät he muista yskiä hihaan. En ole niinkään huolissani lasteni sairastumisesta, koska he ovat perusterveitä, mutta pelkään että he tuovat koulusta viruksen minulle ja sairastun itse. En halua, että lapset menettävät äitinsä. Haluan nähdä heidän kasvavan isoiksi.”

Miten hoidetaan muita sairauksia?

Tänä keväänä terveydenhoito on viritetty taistelemaan koronaa vastaan. Lääkärintarkastuksia on peruttu, kiireettömiä operaatioita siirretty ja hoitoja vähennetty, mikä heikentää ihmisten terveyttä ja lisää hoitajien kiireitä myöhemmin.

Pitemmällä tähtäimellä häilyy vielä suurempi uhka: koronan aiheuttama talousromahdus voi viedä terveydenhoidon rahat. Tällaisiakin asioita sairauksista kärsivät joutuvat miettimään, sillä he tietävät, ettei terveys ole yksi tauti vaan kokonaisuus.

Näin omasta tilanteestaan kirjoitti 38-vuotias, yksin asuva nainen, jolla on neljä autoimmuunisairautta.

”Ennen koronaa minulla oli varattuna aikoja erilaisiin hoitoihin, tutkimuksiin ja kontrollikäynteihin pitkin kevättä. Ne kaikki peruttiin, ja mitään uutta ei ole tullut tilalle. Seuraavaksi jännitän, miten käy toukokuun alun lääkeinfuusiolle, jota ei todellakaan anneta etänä.”

Onko tulevaisuus varastettu?

Joillekin nuorille riskiryhmiin kuuluville tartuntariski voi tarkoittaa sitä, ettei elämä pääse edes alkuun. Nuorena pitäisi viettää vilkasta sosiaalista elämää: opiskella ja tavata muita ihmisiä. Miten se onnistuu, jos joutuu pysymään pelon takia kotona?

Tästä asiasta minulle kirjoitti äiti, joka on huolissaan riskiryhmään kuuluvan 19-vuotiaan lapsensa puolesta. Lapsen piti mennä kesäksi töihin kaupan kassalle ja jatkaa syksyllä opiskelujaan Helsingissä, mutta miten se nyt onnistuu?

”Miten näitä riskiryhmäläisiä suojellaan? Voivatko he jatkaa koulua, opintoja ja työtä etänä niin kauan, että rokote valmistuu?”, äiti kyselee.

Kuinka kauan tätä jatkuu?

Kevään poikkeustila on mullistanut kaikkien ihmisten elämän, joten riskiryhmiin kuuluvat ovat tähän asti voineet tuntea olevansa samassa veneessä muiden kanssa. Se on kuitenkin muuttumassa.

Tästä eteenpäin suurin osa ihmisistä palaa vähitellen melko normaaliin elämään, jossa suurin rajoitus voi olla se, ettei vähään aikaan päästä konsertteihin tai ulkomaanmatkoille.

Riskiryhmiin kuuluvilla poikkeustila ei kuitenkaan lopu ennen kuin koronaan löytyy tehokas hoito tai rokote. Siihen voi mennä vuosi, kaksi tai kauemminkin. Se on raskas ajatus.

Näin mieltään purki 59-vuotias riskiryhmäläinen:

”Olen muuttunut aktiivisesta, sosiaalista elämää ystävien kanssa kulttuuria suuresti kuluttavasta ja liikuntaa harrastavasta keski-ikäisestä sairaaksi, yksin kotona nyhjöttäväksi zombiksi.”

Ja tätäkö se elämä siis tästä eteenpäin on, miettii 38-vuotias.

”Tunnen sympatiaa vanhuksia kohtaan, jotka kokevat olevansa pelkkä kuluerä ja kokevat siitä syyllisyyttä. Minä olen samanlainen, vaikka toistaiseksi sitä ei voi nähdä ulospäin. Luulen, että asioiden on pian muututtava. Kenelläkään, nuorella tai vanhalla, ei ole varaa sulkeutua yksinäisyyteen ikuisiksi ajoiksi.”