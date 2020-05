Pessimistin elämänviisauden mukaan tämä päivä on keskimäärin ihan hyvä: huonompi kuin eilinen, mutta sentään parempi kuin huominen. Epidemia-asioissa se voi hyvin pitää paikkansa.

Maailman sekoittanut koronavirus ei nimittäin ole läheskään pahinta, mitä luonnosta löytyy. Maailmassa riittää paljon muitakin ikäviä sairauksia, joihin voimme vielä päästä tutustumaan.

Poikkeustilassa-sarja on nyt ilmestynyt 50 peräkkäisenä päivänä. Palsta jatkuu nykyisessä muodossaan ainakin ensi viikolle asti, mutta sen jälkeen myös kolumnistin elämää saatetaan ryhtyä varovasti avaamaan ja vapauttamaan. Toki on seurattava tarkasti, ettei kolumnistin elämä sen päätöksen takia riistäydy hallitsemattomaksi.

Tasapäivän kunniaksi ajattelin laajentaa vähän näkökulmaa maailmalle ja tulevaisuuteen.

Uudesta koronaviruksesta kuultiin ensimmäistä kertaa viime vuoden lopulla Kiinan Wuhanissa. Varsinkin Yhdysvalloissa viruksen kiinalaisuudesta on tehty iso numero. Ulkoministeri Mike Pompeo on väittänyt, että Yhdysvalloilla on todisteita siitä, että virus olisi karannut wuhanilaisesta tutkimuslaboratoriosta.

Todisteita väitteen tueksi ei ole esitetty, eikä luottamus Yhdysvaltain hallintoon ole kaikkein korkeimmillaan – etenkään sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump pohdiskeli koronan hoitamista lysol-ruiskeilla.

Niinpä vallitsevana totuutena pysyy se, että tauti siirtyi ihmisiin lepakoista, todennäköisesti jonkin välittäjäeläimen, kuten muurahaiskävyn kautta.

Muurahaiskäpyjä myydään laittomasti Kiinassa, jossa niillä uskotaan olevan terveydellisiä vaikutuksia. Kiinalaista luonnonlääketietiedettä pidetään yhtenä reittinä, jota virukset siirtyvät eläimistä ihmisiin.

Toinen tautipesäke ovat torit, joilla myydään eläviä eläimiä, joskus myös villieläimiä. Kiinalaiset ovat luvanneet panna nämä ”märät torit” kuriin, mutta se on vaikeaa, sillä kiinalaiset eivät välttämättä luota siihen, että liha on tuoretta, elleivät he ole nähneet eläimen kuolevan.

Kiinassa on aina syöty käärmeitä ja tiikerijauhetta; se ei ole mikään uusi asia. Zoonoseja eli eläimistä ihmisiin siirtyneitä tartuntatauteja on siis varmasti esiintynyt maassa ennenkin, mutta vasta kaupungistuminen ja lentomatkustaminen ovat tehneet niistä koko maailman ongelman.

Kiinalaisten lentäminen on kasvanut 2000-luvulla valtavaa vauhtia. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan kentälle oli kesäksi 2020 suunniteltu 53 viikoittaista lentoa Kiinaan.

Kiinalaiset panevat varmasti torjuntatöissä jatkossa hösseliksi, mutta on niitä tauteja muuallakin. Afrikasta on peräisin monta tuimaa virustautia, kuten hiv, ebola, marburgin tauti ja lassakuume.

Toistaiseksi niistä vain hiv on levinnyt maailmanlaajuiseksi vitsaukseksi, mutta mitä tapahtuu, kun väestönkasvu, kaupungistuminen ja lentomatkustaminen kytkevät afrikkalaisen floran ja faunan tiiviimmin muuhun maailmaan?

Päätin kysyä sitä Helsingin yliopiston infektiotautien emeritusprofessorilta Heikki Peltolalta, joka on siirtänyt itsensä koronaeristykseen Kuusamon-mökilleen ja vastasi siksi puhelimeen hiihtoladulla (– mikä ei selvästikään ollut viisasta, koska kohta puhelimesta kuului kaatumisen aiheuttamia ääniä).

Jatkoimme keskustelua hiihtolenkin jälkeen. Ennen kuin pääsimme Afrikkaan, sain kuulla Peltolalta lyhyen covid-19-katsauksen.

”Tämä maailmanlaajuinen hötäkkä covidin ympärillä on ollut aivan luokaton, sillä tautihan on itsessään aika vähäinen”, Peltola sanoi.

”Lapset ja nuoret eivät saa oikein mitään, keski-ikäisistä silloin tällöin joku kuolee, mutta oikeasti tämä on vain vanhusten ongelma.”

Peltola on kirjoittanut koronateesejään Lääkärilehden keskustelusivuille. Ne ovat tiukkaa tavaraa, sillä emeritusprofessorilla ei ole tapana säästellä sanojaan.

”Meillä on helppo keino suojella ikäihmisiä: vanhukset landelle!” Peltola sanoo.

”Kun Sanna Marin katsoi minua vakavin silmin televisiosta ja sanoi, että tule Heikki pois sieltä Kuusamosta, minä vastasin, että en muuten taatusti tule! Kesämökki on parasta eristämistä.”

Jauhoksi menevät Peltolan myllyssä monet muutkin asiat, esimerkiksi THL:n mallinnukset koronaviruksen leviämisestä.

”Sellaiset 20:n, 40:n tai 60:n mallit ovat ihan huuhaata. Eivät epidemiat koskaan käy läpi koko väestöä, eikä ole mitään syytä uskoa, että covid olisi poikkeus.”

Peltola uskoo, että nykyinen pandemia on jo hiipumassa, eikä se johdu niinkään valtioiden rajoitustoimista kuin taudista itsestään.

”Epidemiat kulkevat niin kuin kulkevat, ja sitten ne sammuvat. Eivät ne paljon meidän neuvoja kuuntele.”

Peltolan mukaan viruksissa on paljon, mitä me emme tiedä kuin jälkeenpäin, emmekä aina sittenkään.

Vuoden 1918 espanjantauti oli nykyhistorian pahin tappajavirus. Vuonna 1976 Yhdysvalloissa puhjenneessa Fort Dixin epidemiassa ja vuoden 2009 sikainfluenssassa oli samanlaisen pandemian ainekset, mutta jostain syystä katastrofilta vältyttiin.

”Miksi yhdestä tulee iso ongelma, toisesta ei? Tutkimattomia ovat tautien tiet.”

Mutta entä se Afrikka? Sehän nyt varsinkin on tutkimaton.

Peltolan mukaan Afrikasta on toistaiseksi lähtenyt liikkeelle vain vähän pahoja epidemioita. Yksi syy siihen on se, että afrikkalaisvirukset ovat olleet niin tappavia, etteivät ne ole ehtineet levitä kovin laajalle.

Emeritusprofessori ei siis ainakaan suoralta kädeltä vahvista pelkoja siitä, että Kiina olisi pelkkää alkusoittoa Afrikkaan verrattuna.

Toisaalta, kuten olemme oppineet: tautien tiet ovat tuntemattomat.

”Suurin osa tartuntataudeista on zoonooseja, joten Afrikan viidakoissa täytyy olla piilossa vaikka mitä sellaista, mitä ei tiedetä.”

”Kun maailman terveysjärjestö WHO puhuu ihmiskuntaa uhkaavista taudeista, yksi niistä on tauti X, jota emme vielä tunne. Sehän voi tietysti tulla vaikka Afrikasta”, Peltola sanoo ja jatkaa piileskelyään pohjoisessa.