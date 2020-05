Kun Suomessa alettiin maaliskuun alussa huolestua koronaviruksesta, Ruokolahden kunnassa oltiin hereillä.

Maan hallitus valmisteli vielä omaa tiedotustilaisuuttaan, kun Ruokolahdella pantiin jo toimeksi: perjantaina 13. maaliskuuta Ruokolahden kunta julkisti omat toimenpiteensä koronan leviämisen ehkäisemiseksi.

”Kyllähän siinä jotkut vähän kyselivät, että onko tuossa pientä ylireagointia, mutta seuraavalla viikolla ääni vaihtui kellossa, kun hallitus ilmoitti omista päätöksistään”, Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen kertoo puhelimessa.

Pääkaupungista tulleet määräykset tarkoittivat uusia toimia: Ruokolahden koulun 500 oppilasta alkoivat käydä koulua kotoaan. Kunnan liikuntahalli ja kirjasto sulkivat ovensa.

Yli 70-vuotiaat ruokolahtelaiset määrättiin eristykseen eli pysymään kotonaan. He saattoivat tilata ruokakassin kunnan kahdesta kaupasta – tai pitsan tai kebabin ravintola Elfanista. Kunnan Whatsapp-ryhmässä vapaaehtoiset tarjosivat vanhuksille apua.

”Kaikki meni tosi hyvin. Palvelut pystyttiin sulkemaan nopeasti”, Sallinen sanoo.

”Mitään vastakkainasettelua ei kunnassa ole ollut, vaan kaikkiin rajoituksiin on suhtauduttu hyvin ja niitä on noudatettu tarkasti. Olen meidän porukkaan tosi tyytyväinen.”

Kunnanjohtajalla on syytäkin olla tyytyväinen porukkaansa, sillä Ruokolahti on elänyt melkein kaksi kuukautta poikkeustilassa, vaikka siellä ei ole havaittu ainoatakaan koronatapausta.

Suomen koronastrategia on ollut kuin yhden koon sukkahousut: sama koko sopii kaikille. Kun koulut suljettiin ja ikäihmiset eristettiin Helsingissä, sama tehtiin myös Ruokolahdella, vaikka Helsinki ja Ruokolahti ovat aika erilaisia paikkoja.

Ruokolahti on esimerkiksi paljon suurempi kuin Helsinki. Ruokolahden pinta-ala on noin 1 200 neliökilometriä eli sen alueelle mahtuisi melkein kuusi Helsinkiä.

Asukkaita Ruokolahdella on kuitenkin vain viitisen tuhatta, joten sen asukastiheys on 5,3 asukasta neliökilometrillä, kun Helsingissä asuu saman kokoisella alueella 2 741 ihmistä.

Voisi arvella, että sisäministeri Maria Ohisalon esittelemä ”kahden metrin yhteiskunta” tuntuisi ruokolahtelaisista ahdistavalta väenpaljoudelta.

Helsinki ja Ruokolahti ovat koronakriisin ääripäät. Uudellamaalla tartuntoja on tähän päivään mennessä havaittu 3 932 kappaletta eli sadastatuhannesta asukkaasta korona on löytynyt 233:lta.

Koko Etelä-Karjalassa on havaittu 16 tartuntaa, joista 12 Lappeenrannassa. Etelä-Karjala on siis säästynyt melkein kokonaan koronalta – mutta ei kriisin seurauksilta.

Rajoitukset ja sulkemiset ovat käyneet jo Ruokolahdellekin kalliiksi. Tällä hetkellä arvioidaan, että verotuloja kertyy kunnalle ehkä jopa 1,5–2 miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna. Se on pienelle kunnalle iso raha.

Mutta vielä sen laskun kunnanjohtaja lupaa hoitaa. Pahempi paikka on, jos kuntalaisten suurin työllistäjä, Imatran puolella sijaitseva Kaukopään paperitehdas ajautuu vaikeuksiin. Toistaiseksi on onneksi selvitty lomautusvaroituksilla.

Koronauutiset on kerätty kunnan verkkosivuille. Niistä selviää, että ensimmäiset yksinyrittäjien korona-avustukset on jo pantu maksuun ja seurakunta on käynnistänyt ”Korona syö ruokapöydästä” -rahankeräyksen hädänalaisten auttamiseksi.

Kunnanjohtaja Sallisen mukaan ruokolahtelaiset ovat toimineet kriisin aikana hyvin samalla tavalla kuin suomalaiset muuallakin: poikkeustilan julistamisen jälkeen kylänraitti hiljeni, mutta rajoitusten hölläämisen jälkeen ihmiset ovat alkaneet tällä viikolla liikkua enemmän.

”Kyllähän sen huomaa, että kaupassa uskalletaan taas käydä, eikä turvavälejä pidetä entiseen tapaan”, Sallinen kertoo.

Mahdotonta ei ole kunnanjohtajan mukaan sekään, että ruokolahtelaiset alkavat jossain vaiheessa ihmetellä, oliko koronarajoituksissa järkeä.

”Tähän asti ei ole tullut sanomista, mutta voihan se olla, että vielä aletaan kysellä, olivatko määräykset Etelä-Karjalan kohdalta perusteltuja.”

Kesän lähestyessä Ruokolahdellekin odotetaan kotimaan matkailijoita. Kunta on tunnettu paitsi kauniista maisemistaan myös Ernst Lohmannin suunnittelemasta komeasta puukirkosta, jonka kirkkomaalle on haudattu maailmankuulu tarkka-ampuja Simo Häyhä.

Venäläisten ”valkoiseksi kuolemaksi” nimittämä Häyhä arvioi tappaneensa sodassa noin 500 ihmistä eli aika tarkasti kaksi kertaa enemmän kuin korona on Suomessa toistaiseksi tappanut.

Häyhän lisäksi kunta on totta kai kuuluisa myös Ruokolahden leijonasta, jota jahdattiin kesällä 1992. Sitä ei ole kuitenkaan vieläkään löytynyt niin kuin ei ole koronapotilastakaan.

”Kaikkihan sitä leijonaa kyselee, mutta ei ole näkynyt”, kunnanjohtaja Sallinen myöntää.

Kumpi mahtaa ilmestyä ensin, leijona vai koronapotilas?

”Kyllä minä sitä koronapotilasta pidän todennäköisempänä”, Sallinen sanoo.