Poikkeustilassa

Skylla ja Kharybdis olivat kaksi hirvittävää merihirviötä, jotka vartioivat kreikkalaisten tarujen mukaan Messinansalmea.

Jos laiva ajoi liian läheltä yhtä rantaa, Skylla tarrasi merimiehiin kuudella koiranpäällään. Mutta jos se meni liian lähelle toista rantaa, Kharybdis loi suuren vesipyörteen, joka imaisi laivan syvyyksiin.

Tarua on käytetty vertauskuvana tilanteesta, jossa täytyy valita kahden pahan välillä. Kun on suo siellä ja vetelä täällä, voi helposti päätyä ojasta allikkoon.

Koronakriisi on saattanut meidät kahden hirviön väliin. Niiden nimet ovat Tauti ja Lama.

Korona voidaan pysäyttää, jos kukaan ei tapaa ketään. Se aiheuttaa kuitenkin yhteiskunnan pysähtymisen ja talouden romahduksen. Lama vie lopulta myös terveydenhoidon rahat. Kuolema on häädetty ovesta, mutta se tulee ikkunasta takaisin.

Siksi päättäjät joutuvat etsimään linjaa, jossa tartunnat eivät karkaa käsistä, mutta talouskaan ei tuhoudu – siis reittiä Skyllan ja Kharybdisin välistä.

Monineuvo luotsi näillä vesillä on Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, joka on tutkinut 1990-luvun laman seurauksia. Hiilamon mielestä uusi lama on jo alkanut.

”Kyllä tämä lama on, eihän siitä ole kahta sanaa”, Hiilamo sanoo puhelimessa.

Professorin mukaan talouden dominot ovat alkaneet kaatua palveluista. Teollisuudella menee toistaiseksi paremmin, mutta kunhan tilauskirjat on tehty loppuun, rytinä alkaa sielläkin.

”Loppuvuodesta näemme, että työttömyys on noussut, velkaantuminen kasvanut ja toimeentulotukihakemukset lisääntyneet. Ikääntyneet, huonokuntoiset ja heikosti koulutetut työntekijät alkavat putoilla ensiksi.”

Viime vuosien talouskasvua on pidetty hitaana, mutta kohta niitä aletaan muistella vanhoina hyvinä aikoina.

”Viime vuosien puheet hyvinvointivaltion lopusta alkavat näyttää pieniltä, kun tulee oikea katastrofi. Hukkaa on huudettu turhaan, mutta nyt se on oikeasti täällä.”

Sitten hyvin uutisiin: ei tämä sentään maailmanloppu ole.

”Koronakriisin alussa seurasin Italian kuolemalukujen kasvua ja mietin, onko maailmanloppu tulossa”, Hiilamo kertoo.

”Sitä paniikkia kesti pari viikkoa, mutta sitten se alkoi muuttua masennukseksi, kun tietää, mitä tämä tulee olemaan.”

Perjantaina raporttinsa luovuttanut professori Vesa Vihriälän työryhmä arvioi, että kriisissä äkkiromahdusta seuraa hidas toipuminen. Se tarkoittaa, että vuoden 2008 finanssikriisistä jaloilleen vasta päässyttä Suomea uhkaa uusi menetetty vuosikymmen.

Lääkkeeksi työryhmä esitti elvytystä lähivuosille ja talouden sopeutusta vuodesta 2023 alkaen. Edessä on siis menoleikkauksia, verojen korotuksia ja ehkä myös rakenteellisia uudistuksia, jos niistä saadaan sovittua.

”Sopeutustarve tulee olemaan jäätävän iso. Kyllähän Suomesta tulee tämän seurauksena köyhempi maa”, Hiilamo sanoo.

Heikki Hiilamo muistuttaa, että Suomessa on vahva kameralismin perinne. Se tarkoittaa sitä, että hallituksen poliittisesta väristä riippumatta velat maksetaan ja tulot ja menot pyritään pitämään tasapainossa.

Se nähtiin vuonna 1995, kun Paavo Lipponen (sd) aloitti ensimmäisen pääministerikautensa. Monet odottivat, että porvarihallituksen linja vaihtuisi, mutta niin ei käynyt.

”Lipposen hallitus leikkasi 1990-luvulla sosiaaliturvaa ja harjoitti muutenkin hyvin oikeistolaista politiikkaa. Uskon, että myös seuraava hallitus joutuu nielaisemaan tämän myrkkypillerin ihan riippumatta siitä, keitä siinä istuu.”

Lamatutkija muistuttaa, että talousromahduksen laskun kuittaavat aina lopulta veronmaksajat. Kun menoja karsitaan, siitä kärsivät eniten sosiaaliturvan varassa elävät eli köyhät ja sairaat.

”Jos kaikkein rajuimpia seurauksia halutaan välttää, ansiosidonnaista turvaa pitäisi heikentää niin, että perusturvasta voidaan pitää kiinni”, Hiilamo sanoo. ”Ellei Suomessa tehdä sisäistä uusjakoa, köyhimmät kärsivät eniten.”

Yksi tärkeä ero 1990-luvun lamaan on: silloin Suomi oli kusessa yksin, mutta nyt samassa nesteessä ovat kaikki. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Suomi välttämättä köyhdy muihin maihin verrattuna.

Sitä paitsi kaikki köyhtyminen ei Hiilamon mukaan välttämättä ole niin kauheaa. Tarvitseeko meidän tosiaan päästä viikonlopuksi ostosreissulle Keski-Eurooppaan?

”Meillä on nyt tilaisuus tehdä välttämättömyydestä hyve ja rakentaa uudelta pohjalta parempi maailma”, Heikki Hiilamo sanoo.

Professori siis toivoo, että olisimme viisaita kuin Odysseus, joka menetti kuusi merimiestä Skyllan kitoihin, mutta pelasti laivansa ja ohjasi sen suojaiseen lahteen, jossa eloonjääneet ryhtyivät valmistamaan illallista.

Kun he olivat juoneet ja syöneet kylläkseen, he muistelivat itkien rakkaita tovereitaan ja itkivät yhä kun suloinen uni tuli.

Sitaatin suomennos Pentti Saarikoski.