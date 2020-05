Poikkeustilassa

Kaunis päivä tänään. Juuri sellaisen äidit ansaitsevatkin.

Äitienpäivä on monessa kodissa nyt katkeransuloinen. Hoitokodeissa olevia äitejä ei pääse katsomaan, eikä yli 70-vuotiaita äitejä voi mennä lähelle.

Vaikka tämä on juuri sellainen päivä, kun pitäisi rutistaa oikein kunnolla.

Kuinka monta halausta tänään jää antamatta? Vilkaistaan tilastoja.

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa on 1 588 649 äitiä eli naista, joilla on biologisia lapsia tai ottolapsia.

Viime vuoden lopussa maassa oli 874 314 vähintään 70 vuotta täyttänyttä henkilöä. Heistä 370 405 oli miehiä ja 503 909 naisia.

Yli 64-vuotiaista naisista 86 prosenttia on synnyttänyt lapsia. Jos oletetaan, että osuus on sama yli 70-vuotiailla, se tarkoittaa 433 361 äitiä. Ainakin niin monta äitiä jää siis tänään ilman ansaittua halaustaan.

Yksi näistä äideistä on minun äitini.

Hän syntyi lokakuussa 1941, kun Suomi soti Neuvostoliittoa vastaan. Vielä kesällä tyttären nimeksi piti tulla Viena Inkeri, mutta kun hyökkäys itään pysähtyi, tytöstä tuli Leena Marjatta.

Äitini ensimmäinen muistikuva tästä maailmasta on se, että hänet yritetään tappaa: Helsingin pommituksen ääni.

Sodan traumatisoima isoisäni kuoli seitsemän vuotta sodan jälkeen vain 40-vuotiaana. Isoidilleni jäi hoidettavaksi neljä tytärtä.

Kotona appelsiini jaettiin neljään osaan ja joululahjoiksi lainattiin kirjastosta kirjoja.

Äitini luki kaiken, mitä käsiinsä sai, ja niin hän tekee yhä. Lisäksi hän kuuntelee radiota ja äänikirjoja sekä katsoo yökaudet television dokumenttikanavilta ohjelmia, jotka kertovat hiukkasfysiikasta, oudoista eläinlajeista ja historian tunnetuista sarjamurhaajista.

Äitini kärpäspaperimaiseen muistiin on takertunut hämmästyttävä määrä tarpeellista ja turhaa tietoa – ehkä siksi, ettei hän käytä sitä sellaisiin asioihin kuin avainten säilytyspaikkoihin, salasanoihin tai pin-koodeihin.

Lapsenlapset ovat jo alkaneet kiistelyn siitä, kuka saa Leenan omaan joukkueeseensa juhannuksena pidettävässä vuotuisessa suvun tietokilpailussa.

Tämän kesän tietokilpailu on vaarassa jäädä pitämättä, sillä äitini on elänyt kaksi viime kuukautta eristyksissä eikä vapautusta ole näköpiirissä.

Eristyksen aikana olen hoitanut äitini ruokaostokset. Äiti on lähettänyt minulle outoja tekstiviestejä, kuten ”terveiset täältä Supon salaiselta koronaosastolta” ja tilannut sitten tarvitsemansa ruuat, kuten korvapuusteja, ohrapuuroa, Pepsiä ja kakkuun piilotetun viilan.

Kun olen toimittanut tilauksen äidilleni, olemme jutelleet ovenraosta niin, että minä olen istunut portaalla ja äitini eteismatolle nostamallaan pallilla.

Niissä keskusteluissa olen usein huomauttanut äidilleni, että hänen pitäisi syödä enemmän vihanneksia ja muistaa pestä hyvin kätensä.

Välillä äitini soittelee ja kertoo kuulumisiaan. Lauantaina hän oli seikkaillut rollaattorillaan pihan perällä olevan puron luo. Kirkkaassa vedessä oli näkynyt taimenenpoikasia.

Rollaattori Rolskun lisäksi äidilläni on pitempiä matkoja varten punainen invamopo nimeltä Tyyne III, jolla on kuuleman mukaan viisas ja rauhallinen luonne.

Äitini tutustui takavuosina buddhalaisuuteen. Hänellä on tapana kertoa kuulumisiaan kärpäsille ja nykyään myös mopolleen, sillä miksei sielunvaellus voisi ulottua myös invamopoihin?

”Minulla on rikas sisäinen elämä”, äitini vakuuttaa, kun kysyn, onko hän tuntenut itsensä yksinäiseksi.

Erityisesti äitini sisäinen elämä toteuttaa itseään öisin. Äitini on aina ollut kiinnostunut unista – niin kiinnostunut, että julkaisi vuonna 1983 sisarensa kanssa Suuren suomalaisen unikirjan.

”Tällä hetkellä minun unissani ei ole päätä eikä häntää”, äitini kertoo.

”Se johtuu varmaan siitä, että arkinen elämä on niin tapahtumatonta, mutta kaiken alla on koronakauhu, jota ei halua katsoa. Siksi unissa on nyt hirveästi vilskettä ja jotenkin outo ja uhkaava tunnelma.”

Koronakauhu? Se tulee yllätyksenä, sillä äidilläni ei juuri koskaan puhu omista peloistaan – tai sitten hän käärii ne syvälle mustaan huumoriinsa.

Pelottaako korona sinua? kysyn äidiltäni.

”Eiii… tai siis hetkittäin mieleen kyllä nousee pahoinvointi, kun lukee sairastuneiden kauheista oireista”, äitini sanoo ja kuulostaa ahdistuneelta.

Seuraavassa hetkessä hän on kuitenkin saanut sielulliset suojausmekanisminsa uudestaan hallintaansa.

”Mutta eikö melkein kaikki kuolemantapaukset ole olleet yli 80-vuotiaita miehiä!”

Tänään aiomme kahden kuukauden ovenrakotapaamisten jälkeen vähän laajentaa reviiriä.

Katamme kerrostalon pihalla olevalle puupöydälle äitienpäiväkahvit, istumme mahdollisimman kaukana toisistamme ja neuvottelemme kumpaakin osapuolta kiinnostavista asioista.

Äitienpäivän alla käydystä valmistelevasta puhelinkeskustelusta päätellen äidiltäni on tulossa raportti äänikirjasta Vakooja ja petturi – kylmän sodan tärkein vakoiluoperaatio.