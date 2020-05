Tällä Poikkeustilassa-palstalla kerrottiin 21. maaliskuuta epätoivoisesta vaimosta, joka oli lopen tuskastunut ”huolettoman hunsvottimiehensä” siisteyskäsityksiin.

Näin vaimo miestään kuvaili:

Tavarat jätetään mihin sattuu, ruokalautanen jää pöydälle ja kahvikuppi tiskialtaaseen, ruuvit, nenäliinat ja muut paperitollot tyhjennetään ruokapöydälle taskuista, parittomia käytettyjä sukkia ja muita vaatteita on ympäri taloa yleensä lattialla, jopa saunan lasiovessa on rasvaisen kämmenen jälkiä. Aiemmin sen kaiken vielä jotenkin kesti, mutta nyt alkaa paitsi mennä hermo, myös pelottaa.

Vaimon mielestä juuri hänen oman aviomiehensä kaltaisten miesten huoleton käytös on tärkeä syy koronan ja muiden tartuntatautien leviämiseen. Siksi hän vetosi:

Kirjoita pliis tästä. Meillä naisilla menee hermo näiden kanssa. Voi mennä henkikin, riskiryhmää kun ollaan aika moni. Kyseessä ei ole inhimilliset erheet vaan miesten vakiintuneet toimintatavat. Niihin on pakko tulla muutos.

Tuon kirjeen julkaisemisesta on kulunut pian kaksi kuukautta, joten päätin ottaa yhteyttä kirjoittajan aviomieheen ja kysyä, allekirjoittaako tämä vaimonsa kuvauksen ja onko vaimon hätähuudolla ollut toivottu vaikutus.

”Ei voi väittää vastaan. Kyllähän se aika tarkka kuvaus minusta oli”, hunsvotti vastaa puhelimella mökiltään, jonne hän kertoo tulleensa antaakseen vaimolleen ”hieman hermolepoa”.

Hunsvotin mukaan vaimo ei ollut etukäteen kertonut miehelleen lähettämästään kirjeestä. Asiasta on sen jälkeen vaihdettu perheessä ajatuksia, mutta ”hyvässä hengessä”. Keskustelunaihe ei ole 39 vuotta kestäneessä liitossa uusi.

”Vaimo on aina ollut aika jämpti ihminen, minä taas tällainen vähän rennompi.”

Hunsvotin mukaan puolisoiden erilaiset hygieniakäsitykset ovat nousseet aika ajoin aiemminkin pintaan, mutta akuutiksi asia on käynyt vasta korona-aikana.

”Aikaisemmin vaimo saattoi vaikka sanoa, että miksi sinä laahaat kättäsi siinä kaiteella. Minä vastasin, että eikö kaiteet ole juuri sitä varten, että niistä pidetään kädellä kiinni. Sellaista pientä mielipiteenvaihtoa siis.”

Korona-aikana pienestä asiasta on kuitenkin tullut suuri.

Miten esimerkiksi selität tätä aivastustasi, jota vaimosi kuvaili kirjeessään näin järkyttävällä tavalla: Viimeksi tänään mies aivasti suoraan puhelimeeni, kun juttelimme kaiuttimen välityksellä tyttäremme kanssa. Eilen aivastus meni kyynärvarren yli huonetilaan, ei hihaan.

Mies on hetken hiljaa, mutta tunnustaa sitten, että joskus näin on tosiaan saattanut tapahtua, mutta siihen on hänen mukaansa luonnollinen selitys.

”Aivastuksen tehtävänähän on poistaa jokin nenään eksynyt hiukkanen, eikä se toteudu, jos aivastus suoritetaan puolitehoisesti. Ihan sama asia kuin se, ettei hiljainen puolihaukotus täytä haukotuksen tehtävää.”

”Totta kai pyrin aina suuntaamaan aivastuksen poispäin, mutta välillä pika-aivastus tulee niin nopeasti, että ei siinä ehdi tehdä mitään.”

Hunsvotin mukaan on myös ”turhaa kärjistämistä” väittää, että hän tyhjentäisi sieraimensa sormella töräyttämällä tai pyyhkisi nenäänsä käden selkään.

”Tuosta saa minusta aika primitiivisen käsityksen. Jos niin on joskus tullut tehtyä, niin korkeintaan pihalla haravoimassa. Muuten minulla on kyllä ihan normaalit käytöstavat.”

On aika kiristää ruuvia. Miten hunsvotti selittää vaimon saunan lasiovesta löytämän ”rasvaisen kädenjäljen”?

”Sille minä olen itsekin yrittänyt keksiä selitystä!” hunsvotti huudahtaa.

”Päädyin siihen, että minun on täytynyt pestä hiuksiani niin, että kämmeniin on jäänyt hoitoainetta. Sitten olen ajatuksissani työntänyt ovea lasiruudusta. Voin olla joskus vähän hajamielinen, jos mietin muita asioita.”

Hunsvotti yrittää siis selittää ja ehkäpä jopa hiukan puolustella epäsiistejä tapojaan, mutta ei toisaalta kiellä sitä, että vaimo on oikeassa ja tämän huoli perusteltu. Siksi Hunsvotti kertoo yrittäneensä koronavaaran aikana muuttaa käyttäytymistään.

Se koskee esimerkiksi käsien pesua, jota vaimo kuvaili maaliskuisessa kirjeessään tähän tapaan: Kädet pestään niin, että sormenpäihin hierotaan saippuaa hetki ja kastellaan sormenpäät hanan alla. Käsihuuhteet hierotaan miten sattuu, jos ylipäänsä niitä käytetään, tippa riittää kuulemma.

Hunsvottimiehen mukaan näin on tosiaan voinut ennen olla, mutta ei missään tapauksessa enää.

”Kyllä olen kehittänyt käsien pesutekniikkaa huomattavasti. Myös pesuaika on kasvanut, vaikka vaimo saattaakin vielä huutaa kylpyhuoneen ulkopuolelta, että ’ei ollut vielä 20 sekuntia!’ Meillä on nykyään niin paljon käsidesiä, että käsiä kirvelee koko ajan. Onneksi kädet saavat nyt täällä mökillä vähän toipua.”

Mies selittää puolisoiden ajattelutapojen eroja heidän erilaisilla kotitaustoillaan.

Hunsvottimies kertoo syntyneensä köyhään monilapsiseen perheeseen, joka asui ensimmäiset vuodet pienessä lämmittämättömässä mökissä. Yöllä maitokin jäätyi kuppiin.

”Siellä me pyörimme lattialla kuin pienet eläimet. Sain siinä varmaan niin vahvan vastustuskyvyn, etteivät taudit ole minuun oikein koskaan tarttuneet. Se on ehkä luonut minulle vähän katteetontakin turvallisuudentunnetta.”

Toisaalta siisteyskäsityksissä voi miehen mielestä olla myös jotain geneettistä, sillä pariskunnan kahdesta lapsesta toinen on miehen rennoilla linjoilla, toinen jämpti kuin vaimo.

Pakko kysyä: Miten näin erilaisten ihmisten liitto on kestänyt jo 39 vuotta?

”No, onhan tämä asia kieltämättä aiheuttanut joskus riitoja, mutta onneksi me emme ole kaikissa asioissa erilaisia. Vaimoni on hyvä nainen. Esimerkiksi, kun lähdin tänne mökille, hän pakkasi minulle gin toniceja varten schweppesit ja sitruunat!”

Kuten Poikkeustilassa-palstan pitäjä jo vaimon aiempaa kirjettä tulkitsikin, puolisoiden välillä tuntuu vallitsevan vahva kiintymys, joka on kestänyt jopa hunsvottimiehen ajoittaisen epäsiisteyden.

Juuri molemminpuolisen kiintymyksen vuoksi – ja sen jatkamisen takaamiseksi – hunsvottimies ei haluakaan vastata vaimonsa arvosteluun samalla mitalla, eikä esimerkiksi pohdiskella ääneen sitä, millainen lempinimi vaimon kaltaista henkilöä parhaiten kuvailisi.

Hän ei siis suinkaan nimitä vaimoaan esimerkiksi Jämptiksi Jäkättäjäksi, ei myöskään Niuhoksi Nipottajaksi.

”Jonain toisena aikana saattaisin ehkä lähteä sille tielle, mutta korona ei ole mikään leikin asia.”

”En minä itse sitä tartuntaa pelkää – sattuu jos sattuu – mutta olisi kauheaa levittää sitä johonkin toiseen ihan silkkaa huolimattomuuttaan.”

Siksi Hunsvotti haluaakin vain lähettää vaimolleen rakastavat terveiset.

”Olen ottanut saamani kritiikin vakavasti ja pyrkinyt muuttamaan käytöstäni. Toivottavasti olet minuun nyt vähän tyytyväisempi.”