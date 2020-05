Poikkeustilassa

Suuri journalistipalkinto on koonnut satoja median vaikuttajia Vanhalle ylioppilastalolle keskiviikkona 11. maaliskuuta.

Paikalla on tärkeimpien tiedotusvälineiden päätoimittajia, tunnettuja toimittajia ja muita alan vaikuttajia. MTV3:n televisiolähetyksen juontavat Ripsa Koskinen-Papunen, Jaakko Loikkanen sekä Heureka-tiedekeskuksesta paikalle lainattu puhuva Pepper-robotti.

Juhlan musiikkiesityksestä vastaa Apocalyptica.

Tunnelma on jännittynyt. Jotkut kutsutuista ovat jääneet saapumatta, pöydille on toimitettu käsidesipulloja, vaikka Helsingin apteekeista niitä ei ole enää aikoihin löytynyt. Kättelyt on korvattu vaivaannuttavilla nyrkkitervehdyksillä.

”Nythän ei saa enää kätelläkään”, ihmiset muistuttavat toisiaan. Sitä ei ole helppoa muistaa, kun tavataan pitkästä aikaa vanhoja tuttuja.

Journalistigaalasta on 19 vuodessa ehtinyt tulla paikka, jossa eri medioiden toimittajat tapaavat toisensa. Juhlissa ei kiistellä eikä kilpailla, korkeintaan viistosti vähän vinoillaan.

Myös journalistipalkinnon ehdokkaat ovat tietysti paikalla. Heitä jännittää, sillä palkintoraadin päätökset on taas kerran onnistuttu pitämään salassa. Se ei ole vähäinen saavutus, sillä sisäpiiri muodostuu toimittajista.

Sitten seuraa kohokohta. Hesarin Paavo Teittinen ja Katri Kallionpää palkitaan parhaasta lehtijutusta, ja Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen julistetaan Vuoden journalistiksi.

Tunnelma on kuitenkin erikoinen. Suurin jännitys on muualla.

Uutiset koronaviruksesta ovat muuttuneet päivä päivältä vakavammiksi. Italiasta on nähty hirvittäviä uutiskuvia. Pörssikurssit ovat romahtamassa.

Ruokapöydässä yritetään välttää masentavaa puheenaihetta, mutta kaikki keskustelut kiertyvät takaisin samaan asiaan:

”Mitähän tästä kaikesta seuraa?”

Apocalyptica aloittaa soittamisen.

Vanhalle ylioppilastalolle kerääntyneet juhlijat eivät tiedä, että Atlantin toisella puolella Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on juuri valmistautumassa tärkeään puheeseen, joka siirtää koronakriisin kerralla uudelle tasolle: presidentti ilmoittaa katkaisevansa matkustajaliikenteen Euroopan ja Yhdysvaltain välillä.

Uutinen lentokiellosta odottaa vieraita aamulla, elleivät he sitten kuulu niihin toimittajiin, jotka herätetään keskellä yötä. Niin toimitaan, jos uutinen on tarpeeksi suuri.

Myöhemmin seuraavana päivänä Suomen hallitus pitää tiedotustilaisuuden, jossa se kertoo koronan vuoksi säädettävistä rajoituksista.

Suomi siirtyy poikkeustilaan.

Mutta ei mennä vielä asioiden edelle vaan kuunnellaan, mistä ruokapöydässä keskustellaan.

Puheenaiheena kuuluu juuri nyt olevan tulevaisuuden epävarmuus, historian sumu.

Kun asiat ovat muuttumassa, mutta emme vielä tiedä, miten ne muuttuvat, tuntuu kuin edessämme kohoaisi paksu sumuseinä. Sumussa näkyy epämääräisiä hahmoja, sieltä kuuluu pahaenteisiä ääniä.

Mitä sumun sisällä oikein on?

Journalistigaalan aikaan maaliskuun puolivälissä Suomessa oli 277 vahvistettua koronatartuntaa. Tehohoitoon oli joutunut vasta yksi potilas. Ensimmäinen ihminen kuoli Suomessa koronaan runsasta viikkoa myöhemmin, perjantaina 20. maaliskuuta.

Nyt, toukokuun puolivälissä, vahvistettuja tartuntoja on Suomessa 6 145. Sairauteen on kuollut 287 ihmistä.

Maaliskuussa tavoitteeksi asetettiin tartuntahuipun madaltaminen, ja se on onnistunut yllättävänkin hyvin. Rajoitusten säätämisen jälkeen tartuntojen kasvu taittui parissa viikossa.

Eniten uusia tartuntoja merkittiin tilastoihin 6. huhtikuuta: 207. Sen jälkeen suunta on ollut alaspäin. Nyt on kulunut jo viikko siitä, kun viimeksi kirjattiin yhdessä päivässä yli sata tartuntaa.

Sairaaloissa on koronan takia hoidettavana alle 150 ihmistä, kun heitä hetki sitten oli melkein 250.

Suomi käytti hyväkseen sen, että virus tuli meille hiukan naapurimaita myöhemmin ja pystyi katkaisemaan epidemiakäyrän nousun alkuunsa.

Vaikka virheitäkin on matkan varrelle mahtunut ja keskustelu on välillä kuumentunut, tilastot eivät valehtele. Suomi on onnistunut koronakriisissä hyvin.

Tarkoittaako se sitä, että pandemia on ohi? Ikävä kyllä ei tarkoita. Pahin voi Suomessa olla vielä edessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alustavien tutkimusten mukaan korona ei ole Suomessa levinnyt läheskään niin laajalle kuin vielä aiemmin keväällä uskottiin. Oireettomia tartunnan saaneita ei ilmeisesti olekaan niin paljon kuin toivottiin.

Se tarkoittaa, että vain harva suomalainen on taudille vastustuskykyinen. Se taas tarkoittaa, että uusi tartuntahuippu voi lähteä kasvamaan milloin tahansa.

Tapahtuuko niin? Ei välttämättä. Haastattelin 5. toukokuuta emeritusprofessori Heikki Peltolaa, joka ennusti viruksen hiipuvan samalla tavalla kuin on käynyt monelle muullekin tartuntataudille.

Lääkkeitä ja rokotteita kehitetään kilpaa monessa maassa. Rokote voi olla valmiina muutaman kuukauden kuluttua tai ei koskaan.

Kaksi kuukautta poikkeustilaa on takana. Emme seiso enää sumuseinän edessä. Olemme sen sisällä. Joitain sumussa lymynneitä hahmoja olemme jo löytäneet ja tunnistaneet, vaikka emme vielä kaikkia.

Nyt pitäisi jotenkin löytää täältä tie ulos.

Koronaepidemian seuraaminen on ollut siinä mielessä hämmentävää, että toisaalta tiedämme siitä äärimmäisen paljon, toisaalta kovin vähän.

Pandemian leviäminen noudattaa lähes naurettavan tarkasti tilastotieteen malleja, joten matemaattisesti suuntautuneilla on ollut suuri kiusaus hakea turvaa numeroista. Jos vain ymmärrettäisiin tehdä niin tai näin, sairaus olisi hoidettu, he tuntuvat ajattelevan.

Se on johtanut pikaisiin ja äkeisiin mielipiteisiin, joissa on usein unohtunut muutama asia.

Koronasta ei tiedetä kaikkea. Pienikin muutos taustaoletuksissa, esimerkiksi tarttuvuus- tai kuolleisuusarviossa, aiheuttaa valtavia muutoksia matemaattisissa malleissa.

Entä millaisia jälkitauteja korona aiheuttaa? Tai kuinka vaarallinen se on lapsille? Monet muutkin tiedot ovat vielä ristiriitaisia.

Amatööriepidemiologit tuntuvat myös usein unohtaneen, että päättäjätkin osaavat lukea.

Verkossa kovasti levinnyt Tomas Puyeon Vasara ja tanssi -malli ei ole päättäjille tuntematon. Mallissa tartunnat lyödään ensin vasaralla mataliksi, ja sitten niiden uusi nousu estetään taitavalla tanssilla.

Jos korona olisi videopeli, jonka ainoa tavoite on pandemian taltuttaminen, se olisi nopeasti tehty. Iso vasara peliin!

Päättäjät joutuvat kuitenkin tasapainoilemaan erilaisten asioiden, kuten sairauden leviämisen, talouden romahduksen ja kansalaisten perusoikeuksien välillä.

Valittavana on vain huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja. Eikä kriisin loppu ole näkyvissä.

Olen pitänyt tätä päivittäistä Poikkeustilassa-palstaa nyt 60 päivää. Kahden kuukauden ajan olen kuunnellut asiantuntijoita ja tavallisia ihmisiä, käynyt kirjeenvaihtoa lukijoiden kanssa, tallaillut kaupungin tyhjentyneitä katuja sekä elänyt omaa korona-arkeani etätöissä ja kahden etäkoululaisen isänä.

Kiitän juttujeni lukijoita ja jakajia ja erityisesti teitä, jotka olette lähettäneet minulle ideoita, ajatuksia, mielipiteitä, kritiikkiä ja omia elämäntarinoitanne. Niistä on ollut minulle suunnattomasti hyötyä – ja ne ovat kaikki tallessa.

Päivittäinen palsta päättyy nyt, mutta jatkan kirjoittamista epäsäännöllisesti saman Poikkeustilassa-logon alla.

Tekstin tekeminen joka päivä viikonloppuja myöten on käynyt totta kai välillä voimille, mutta siitä on turha syyttää lehden johtoa. Itse minä näitä olen halunnut tehdä – ja itse tätä sarjaa ehdotin.

Siihen oli kaksi syytä: henkilökohtaiset ja ammatilliset.

Ensin ne henkilökohtaiset. Tämä voi tulla osalle lukijoista yllätyksenä, mutta me toimittajatkin olemme ihmisiä, minäkin olen.

Olen 56-vuotias – en aivan huippukuntoinen mies, jolla on 78-vuotias äiti ja taipumusta hypokondriaan sekä maailman murehtimiseen. Uuden pelottavan sairauden ilmestyminen ei ollut minulle helppo asia. Painajaisia oli luvassa. Siksi minulle oli suuri helpotus päästä käsittelemään epidemiaa journalistisena aiheena, journalismin läpi.

Uskon, että ainakin osa meistä toimittajista on innostunut tästä ammatista juuri siitä syystä. Journalisteina voimme tavata kiinnostavia ihmisiä ja tutustua jännittäviin asioihin pienen emotionaalisen välimatkan päästä.

Paremman vertauksen puutteessa: journalismi on kuin patakinnas, jolla voi koskettaa kuumia asioita polttamatta sormiaan.

Sitten ne ammatilliset syyt. Kaikki me toimittajat haluamme olla siellä, missä tapahtuu. Itse en ole usein ollut.

Jo alku oli huono. Vuonna 1969 minut herätettiin katsomaan suoraa lähetystä Apollo-11:n lennosta, mutta nukahdin ennen kuin Neil Armstrong astui Kuun kamaralle. Kun Berliinin muurin kaatui, vaihdoin kotona lastenvaippoja.

Mutta tällä kertaa olin mukana – ja niin olitte tekin. Niin raskaita kuin viime viikot ovat olleetkin, me kaikki voimme lohduttaa itseämme sillä, että on ainakin kertynyt jälkipolville kerrottavaa.

Siksi tämän palstan pitäminen on ollut – kehtaako tätä edes tunnustaa! – hienoa. Totta kai se on ollut myös vaikeaa, sillä tiedot ovat usein olleet ristiriitaisia ja ihmisten tunteet kovin pinnassa.

Olen itse lukenut sen verran Helsingin Sanomien Aikakoneesta vanhoja näköislehtiä, että tiedän, miten tyhmiltä jotkut viime viikkojen kirjoitukset voivat jälkikäteen luettuina näyttää.

Kun täytyy kirjoittaa joka päivä, sekaan mahtuu parempia ja huonompia päiviä. Inspiraatiota ei voi jäädä odottamaan. Jotkut tekstit nolottavat jo nyt.

Päivittäisten tekstien arvo on kuitenkin juuri siinä, että ne on kirjoitettu juuri siinä hetkessä ja juuri niillä tiedoilla, jotka kirjoittajalla on sillä hetkellä ollut. Ne kertovat siitä, mitä me milloinkin tiesimme – tai tunsimme.

Myös päivän tunnetila – pelko, ahdistus, vihaisuus, helpotus, kevätilo – näkyvät teksteissä.

Juuri näitä asioita Yhdysvaltain presidentti Thomas Jefferson varmaan tarkoitti, kun hän puhui journalismista ”historiankirjoituksen ensimmäisenä versiona”.

Koronakriisin aikana luin Thomas Mannin romaanin Taikavuori, joka käsittelee päähenkilön seitsemän vuoden oleskelua keuhkotautiparantolassa, mutta oikeastaan kaikkea muuta, esimerkiksi ajan kulumista.

”Olemmekin selvillä siitä, että tottumusten järkyttäminen ja muuttaminen on ainoa keino, jolla voimme pysyä vireinä, piristää ajan tajuamme sekä nuorentaa, vahvistaa ja hidastaa aikaelämystämme, niin että koko elämäntunne uudistuu”, Mann kirjoitti.

Olin hämmästynyt löytäessäni saman ajatuksen 55-vuotiaan yritysjohtajan Kai Seikun kommentista, joka julkaistiin Poikkeustilassa-jutussa 11. toukokuuta:

”Maailma on kiinnostava nuoren ihmisen silmin, kun on vielä paljon opittavaa ja mieli uteliaampi. Myös aika kuluu uutta ihmetellessä hitaammin. Siksi tämä kriisi on nuorruttanut hetkeksi”, Seikku kirjoitti.

Taidan itse ajatella vähän samalla tavalla.

Aika on kulkenut viime viikkoina hitaammin. Vähän aikaa se on ollut kuin kivi, ei sormien välistä karkaava hiekka.

Juuri siksi olen muistellut Vanhassa ylioppilastalossa maaliskuussa pidettyä juhlaa. Tuntuu nimittäin, että siitä ei ole kulunut kahta kuukautta vaan paljon pitempi aika.

Mieleen siitä juhlasta on jäänyt varsinkin yksi hetki. Kun televisiolähetys loppui ja juhlavieraat ohjattiin baarin puolelle, osa ihmisistä suuntasi kohti suoraan naulakoita, mutta monet jäivät vielä hetkeksi pienten pöytien ja juomiensa ääreen.

Tunnelma oli viipyilevä, haikea. Juhlat olivat ohi, mutta me kaikki tiesimme, mikä meitä ulkona odotti. Sitten joku sanoi sen ääneen:

”Koskahan seuraavaksi juhlitaan tällä tavalla?”

Vastausta siihen kysymykseen emme tiedä vieläkään.

Poikkeustilassa-sarjaa aloitellessani mietin, kuinka pitkä omasta poikkeustilastani tulisi. Nopeasti ymmärsin, että normaalioloihin palaaminen kestäisi kauemmin kuin omat voimani. Jokin päättymispäivämäärä päivittäisten tekstien tuottamiselle oli vain valittava.

Omat lapseni palasivat kouluun eilen. Samalla hallitus ilmoitti kokoontumisrajoitusten höllentämisestä. Maaliskuun puolivälissä alkanut poikkeustila on vaihtumassa johonkin muuhun.

Julkisuudessa nyt alkaneesta vaiheesta on usein käytetty esimerkiksi sellaista nimitystä kuin ”uusi normaali”, mutta itse kyllä suosisin Tomas Puyeon esseessään käyttämiä termejä. Vasara on tehnyt työnsä.

Let’s Dance!