Vielä 1950-luvulla Suomessa tuomittiin naisia vankilaan rikoslain kohdan 20:12.1 perusteella. Rikosnimike oli haureus. Se tarkoitti seksiä samaa sukupuolta olevien kesken.

Tilaajille

Tämä on erikoinen tapaaminen. Vaalealla nahkasohvalla istuu mies, jonka suurin osa suomalaisista tunnistaa. Viime aikoina hän on karttanut toimittajia ja haastatteluja, mutta tähän tapaamiseen hän on yön yli nukuttuaan suostunut.

Miehen omakotitalo Vaasassa on avara ja kodikas. Takassa palaa tuli. Seinällä sohvan yläpuolella on suuri valokuva Vesuviuksen tulivuoresta. Se on miehen itsensä ottama. Kissa nukkuu yläkerrassa.