Erkki Koistisen askeleet rapsahtelevat reippaasti hiekkatiellä, kun hän puhuu puhelimeen kesäiseltä kävelylenkiltä. Ulos on tullut lähdettyä, sillä koirilla Tiksulla ja Milolla on ollut kiireellistä asiaa tienposkeen.

Koistinen muistetaan yhtenä neljästä euralaisesta veljeksestä, jotka 1990-luvun lopussa tekivät kymmenien murtovarkauksien sarjan lähialueiden seteliautomaateille ja pankkikonttoreihin.

Julkisuudessa Koistisen veljeksiä kutsuttiin Euran Daltoneiksi sarjakuvahahmojen mukaan. Asiaa lähemmin selviteltäessä paljastui, miten pojat olivat eläneet suuressa kurjuudessa, sekä aineellisessa että henkisessä puutteessa, ja kärsineet jopa nälkää.

Veljesten tarinasta tehtiin elokuva Pahat pojat (2003), joka sai yli 600 000 katsojaa. Heistä tuli muutamaksi vuodeksi julkkiksia.

Koistinen kertoo joutuneensa kaksi vuotta sitten auto-onnettomuuteen. Se oli aikamoinen tärsky: isolla tiellä perään ajoi 150 kilometrin tuntinopeudella rattijuoppo.

”En mä muista kuin sen paukauksen.”

Kolarista Koistiselle jäi diffuusi aivovaurio. Vieressä istunut selvisi ihmeen kaupalla ilman minkäänlaisia vammoja.

Nyt Koistisen korvissa on jatkuva tinnitus, mutta psyykkinen vamma on sitäkin pahempi. ”Sisällä kalvaa.”

Ennen onnettomuutta Koistinen oli vuosia remontoinut vanhaa pappilaa vaimonsa kanssa, joka on terveydenhoitaja ja kunnallispoliitikko. Kolarin jälkeen remontointikaan ei enää huvittanut. Keväällä pariskunta myi rakennuksen – siitä tulee retriittikeskus – ja muutti omakotitaloon vuokralle.

Hyvä, kun saatiin myytyä, tuumii Koistinen, näinä aikoina.

Kirvesmieheksi itsensä kouluttanut Koistinen oli onnettomuuden tapahtuessa vasta aloittanut uuden työnantajan palveluksessa. Sairauslomaa on jatkettu tämän vuoden loppuun. Onneksi kävellä voi, ja Koistinen sanoo pelaavansa myös hiukan jääkiekkoa. Viime aikoina hän on innostunut frisbeestä.

Koistisen frisbeekiekoissa lukee Dalton. Jotkut sitä ihmettelevät. Yhä harvemmin Koistista tunnistetaan, vaikka aikoinaan hän oli lehdissä ja telkkarissakin. Mutta niitä aikoja hän ei kaipaa, vaikka se oli silloin muka niin hienoa, elokuva ja kaikki.

”Ei se nyt niin hienoa olekaan. Paljon mukavampi on elää hiljaiseloa.”

Sen sijaan rikos ei tunnu vanhenevan millään. Koistinen suoritti aikoinaan vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottoman tuomion vankilassa, eikä siitä ole jäänyt kuin haaleita muistoja. Mutta ulosotto ei helpota, vaikka vuodet kuluvat, sanoo Koistinen.

Veljekset tuomittiin maksamaan teoistaan 1,5 miljoonaa markkaa vahingonkorvauksia.

”Häiriömerkintä – poistuuko se ikinä. Joka kerta, kun vaikka autoon haluaa ottaa vakuutuksen, se asia tulee eteen.”

Koistisen veljekset tuomittiin vuonna 2000 mittavasta rikossarjasta.

Koistinen harmittelee, että tuli tehtyä hölmöyksiä. ”Jos pystyisin sanomaan sille nuorelle klopille, että jätä tekemättä. Mutta kun ei pysty.”

Koistinen sanoo, että kaikki on hänen osaltaan hyvin. Valittaa ei voi. Veljistä hän ei halua tässä puhua, niin on puhelimessa sovittu. Sen verran nyt kuitenkin, että isoveli on edelleen samassa työpaikassa ja pikkuveli työttömänä perheenisänä kahdelle rivakasti aikuistuvalle tytölle.

Whatsapp-viestejä tulee satunnaisesti vaihdettua, vaikka enemmänkin Koistinen on yhteydessä muiden sisarustensa kanssa.

Äiti asuu edelleen Mestilässä, Koististen lapsuudenkodissa. Hän täyttää pian 70 vuotta. Koistisesta se on tapatupakoitsijalle hyvä saavutus.

”Äiti siellä häärää ja hoitaa kasvimaata. Kyllä meillä on ihan hyvät välit. Päällisin puolin ainakin.”

Koistinen sanoo, että rankastakin lapsuudesta voi toipua. ”Aikaa se vie. Mutta pikkuhiljaa tulee täyttymys ja anteeksianto niitä asioita kohtaan”, hän sanoo.

Omia lapsia Koistisella ei ole, kun ei ole tullut. Mutta jos olisi, Koistinen yrittäisi olla heille mahdollisimman hyvä.

”Oman taustansa takia moni ryhtyy muokkaamaan lapsesta mieleistään. Pitäisi vaan rakastaa. Se riittää.”

Kuukausiliite kertoi Koististen veljesten tarinan 20 vuotta sitten, heinäkuussa 2000. Juttu on nyt julkaistu uudelleen ja sen voi lukea tästä linkistä.