”Olen iso, 188-senttinen, ja minulla on iso takapuoli. Kaveri sanoi joskus, että siitä voisi lohkaista puolet hänelle ja se olisi silti ihan ok.

Fonin soitossa oleellisinta on hyvä hengitystekniikka. Ääni tuotetaan koko keholla, ei vain keuhkoilla.

Soittajan pitää muodostaa tuki keskivartalolla samalla tavoin kuin laulajan. Ilmanpaine osoitetaan kaulan ja kitalaen lihaksilla ja huulten puristuksella suukappaleen puiseen lehdykkään, jonka värähtelystä ääni muodostuu. Vireys, soundi ja äänen väri ovat kaikki yhteydessä tähän tekniikkaan.

Foni on hyvin fyysinen soitin. Se on raskas kannatella ja soittoasento on epäluonnollinen. Erityisesti ryhti, niska ja hartiat ovat vaarassa. Minulla on ollut kaikenlaisia vaivoja käsissä ja hartioissa, ja välillä olen joutunut miettimään, pystynkö soittamaan. Iän myötä olen enenevissä määrin pyrkinyt pitämään lihaskunnosta huolta. Se pitää yllä henkistä hyvinvointia, mutta hyvässä kunnossa myös soitan paremmin.

Minulla on taipumusta hikoilla paljon ja saatan keikan jälkeen olla läpimärkä. Soittamisen pitäisi olla jäntevää, mutta rentoa, ja liikkeiden harkittuja. Välillä en vain muista sitä, kun tunne vie.”