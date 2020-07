Suomen kaupunkien englanninkieliset brändisloganit tavoittavat hienosti kansainvälisen pöhisevän tunnelman.

Esimerkiksi Helsingin Hel-lyhenteestä saa muodostettua kaikkea veikeää. Helsingin kaupungin One Hel of an impact -lausahdus ei kuitenkaan brändityöryhmän mukaan ole mikä tahansa slogan, vaan ”tulevaisuuden positio” ja ”asenne, joka haastaa ajattelemaan isosti”.

Isosti ajattelee myös Oulu, jonka brändilupaus kuuluu Capital of Northern Scandinavia. Näin on siitä huolimatta, että Oulu ei kuulu Skandinaviaan. Aiemmin kaupungin kansainvälistä brändiä runoiltiin painokkaaseen muotoon: Wild Thing. Oulu Is. Capital of Northern Scandinavia.

Samantyylistä pohjoisen pääkaupungin mainetta tavoittelee Rovaniemen Arctic Capital. Mutta voiton megalomaniassaan vie kuitenkin Seinäjoki, jonka slogan Avaruuden pääkaupunki on käännetty muotoon Capital of Space.

Jos ei voi kilpailla edes hieman harhaanjohtavasti suuruudella, voi korostaa laatua: A Little Town With A Big Heart, kuten Pietarsaari itseään kuvailee.

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueella on Saimaan ympärille rakennettu kattobrändi Lake Saimaa Purest Finland.

Korskeiden kaupunkibrändien vastakohtia ovat itseironiset sloganit kuten Kiss My Turku ja Sallan In the Middle of Nowhere.

Yhtä aikaa itsensä selittävä ja hämäräksi jäävä slogan on Tampereen Tampere.Finland. Brändityöryhmän mukaan se ”jättää tilaa tulkinnoille ja kutsuu vuoropuheluun” sekä ”kiinnittää Tampereen vahvasti kansainväliseen ympäristöön”.

Iisalmen yksi sloganeista on modernia mainosfinglishiä: By Iisalmi - Osaamisen paikka.

Ähtäri on ottanut itselleen tunnukseksi #Be like panda, ”ole kuin panda”. Mitä se tarkoittaakaan? Pörröinen ja söpö? Uhanalainen ja tarhattu?

Koska pandat on lennätetty Kiinasta eteläpohjalaiseen kaupunkiin ja vuokraa on vielä miljoonia maksamatta, lausahduksen ydinviesti kuulunee: Tule sinäkin Ähtäriin.