Vuonna 1928 tehtiin historiaa, kun valkokankaalla vilahti vessanpönttö. Ensimmäinen miesten välinen suudelma nähtiin Hollywood-elokuvassa vuonna 1927.

Elokuva­teattereissa on ollut viime aikoina hiljaista. Pandemia on pysäyttänyt myös monen elokuvan tuotannon. Menee vielä pitkään ennen kuin elokuvahullut pääsevät ahmimaan uutuuselokuvia entiseen tahtiin.

On siis loistava aika luoda katse elokuvan kiehtovaan historiaan.

Vanhoista elokuvista voi vain nautiskella, mutta niistä voi myös oppia — esimerkiksi aikalaiskulttuurista. Juuri elokuvateattereissa moni tabu on murrettu. On näytetty ensimmäistä kertaa jotain sellaista, mikä nykyisin on meille itsestään selvää kuvastoa.

Tässä jutussa kerrotaan elokuvahistorian ensimmäisistä kerroista. Tai ainakin kuuluisimmista ensimmäisistä kerroista, sillä elokuvan historia on hyvin Hollywood-keskeistä ja monien pienten elokuvamaiden saavutukset ovat unohtuneet historian lehdiltä.

On yllättävää, miten myöhään rumat sanat yleistyivät amerikkalaisissa valtavirtaelokuvissa. Sekin yllättää, että Hollywood-elokuvassa kahden miehen välinen suudelma nähtiin jo vuonna 1927.

Mutta se ei olisi yllättävää, että juuri nyt suunnitellaan tai kuvataan elokuvaa, jossa ensimmäistä kertaa mainitaan maailmaa mullistava koronapandemia. Kuka ehtii ensin?

Ensimmäistä kertaa elokuvissa nähtiin:

Margaret Edwards esiintyi ”Alastoman totuuden” hahmossa elokuvassa Hypocrites.

Paljasta pintaa. Vuonna 1915 New Yorkissa mellakoitiin. Syynä oli valkokankaalla esiintynyt alaston nainen. Lois Weber (1879—1939) oli Yhdysvaltojen tunnetuimpia varhaisia naisohjaajia. Hänen elokuvassaan Hypocrites (1915) oli tiettävästi kaikkien aikojen ensimmäinen alastonkohtaus valtavirtaelokuvassa.

Alastonkohtauksia oli itse asiassa useita. Niissä esiintyi symbolisen ”Alastoman totuuden” hahmossa nuori nainen (Margaret Edwards) ilman rihman kiertämää. Hän tuomitsi kohtaamansa tekopyhät uskovaiset. Juonen kristillis­moralistinen ote ja ohjaajan sukupuoli todennäköisesti pelastivat elokuvan sensuurilta mutta eivät ihmisten raivolta.

Tarkka-ampuja Annie Oakley ampui aseella lyhytdokumentissa vuodelta 1894.

Pyssysankari. Naiset ehtivät ensimmäistä kertaa valkokankaalle aseiden kanssa. Tiettävästi varhaisin elokuva, jossa ammutaan aseella, on lyhytdokumentti tarkka-ampuja Annie Oakleysta vuodelta 1894. Aseita paukuteltiin myös maailman ensimmäisessä kokopitkässä juonielokuvassa, australialaisessa westernissä nimeltä The Story of the Kelly Gang (1906).

The Execution of Mary Stuart, Queen of Scots -lyhytelokuvassa käytettiin trikkikuvaa giljotiinikohtauksessa.

Pää poikki. Elokuvahistorian ensimmäiseksi tappokohtaukseksi voinee laskea keksijä Thomas Edisonin tuottaman ja Alfred Clarkin ohjaaman minuutin mittaisen lyhytelokuvan The Execution of Mary Stuart, Queen of Scots vuodelta 1895. Elokuvassa käytettiin ensimmäistä kertaa erikoisefektiä, tarkemmin sanottuna trikkikuvaa, jossa giljotiiniteloitus tehtiin vaihtamalla elävä näyttelijä päättömään nukkeen.

Hedy Lamarr esitti pääroolia elokuvassa Hurmio.

Naisen nautinto. Ensimmäisiä kuuluisia seksikohtauksia on tšekkiläisessä elokuvassa Hurmio vuodelta 1933. Vaikka kohtaus on varsin siveä ja siinä näytetään vain näyttelijöiden kasvot, on se hurjasti edellä aikaansa: naisen orgasmi esitetään tiettävästi ensimmäistä kertaa. Historiallisen pääroolin teki itävaltalaissyntyinen näyttelijä, elokuvatuottaja ja keksijä Hedy Lamarr.

Clark Gable ja Vivien Leigh tähdittivät elokuvaa Tuulen viemää.

Rumia sanoja. Kiroilua esiintyi yhdysvaltalaisissa elokuvissa ja animaatioissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kunnes Motion Picture Association of America alkoi säädellä törkysanoja. Kuuluisimpia varhaisimpia kirosanoja oli suurelokuvassa Tuulen viemää (1939), kun Clark Gablen esittämä Rhett Butler sanoo viimeiset sanansa: ”Frankly, my dear I don’t give a damn.” Toisin kuin legenda väittää, tuottajat eivät saaneet tästä sakkoja. Vain toista kuukautta ennen elokuvan julkaisua sallittiin sanojen ”damn” ja ”hell” käyttö, jos sille oli hyvät perusteet.

Ensimmäinen valtavirran yhdysvaltalainen elokuva, jossa sanotaan ”fuck”, on tiettävästi M*A*S*H vuodelta 1970. Kyseisessä sotaelokuvassa näytettiin ensimmäistä kertaa realistisesti myös verta ja suolenpätkiä. Ennätyksellisen paljon f-sanaa on viljelty vuoden 2013 elokuvassa Wolf of Wall Street: 506 kertaa, keskimäärin 2,8 kertaa minuutissa.

Ensimmäinen elokuvasuudelma on vuodelta 1896.

Suudelma. Ensimmäinen suudelma nähtiin vuonna 1896 Thomas Edisonin noin parinkymmenen sekunnin lyhytelokuvassa, jota kutsutaan nimellä May Irwin Kiss tai The Kiss. Kyseessä oli kohokohta Broadwayn näytelmästä The Widow Jones. Pari pusuttelee varsin siveellisesti. Elokuvaa pidettiin sokeeravana pornografiana, ja roomalaiskatolinen kirkko vaati sen myötä tiukempaa sensuuria. Tuohon aikaan julkinen suutelu saattoi johtaa syytteeseen.

Georges Méliès ohjasi tieteislyhytelokuvan Le Voyage dans la Lune (Matka kuuhun).

Kuulento. Ensimmäinen avaruusseikkailu nähtiin valkokankaalla jo vuonna 1902 ranskalaisessa Georges Mélièsin ohjaamassa tieteislyhytelokuvassa Le Voyage dans la Lune (Matka kuuhun). Elokuva pohjautuu löyhästi Jules Vernen romaaniin Maasta Kuuhun.

Josephine Baker esitti pääroolia elokuvassa Zouzou.

Musta nainen. Josephine Baker oli ensimmäinen musta nainen, joka nähtiin pääroolissa ison budjetin elokuvassa. Hän tähditti ranskalaista elokuvaa Zouzou vuonna 1934. Stepin Fetchitiä on kutsuttu Hollywoodin ensimmäiseksi mustaksi filmitähdeksi. Hän oli ensimmäinen afrikkalais­amerikkalainen, jonka nimi mainittiin Hollywood-elokuvan lopputeksteissä.

Tätäkin ennen afrikkalais-amerikkalainen ohjaaja-tuottaja Oscar Micheaux (1884—1951) teki mustalle yleisölle pitkiä elokuvia, joissa kaikki näyttelijät olivat afrikkalais­amerikkalaisia.

Psykossa vetäistiin vessa.

Pönttö. Ensimmäinen vessanpönttö näkyi tiettävästi elokuvassa The Crowd vuodelta 1928. Sanotaan, että ensimmäinen yhdysvaltalaiselokuva, jossa vedettiin vessanpönttö, oli Alfred Hitchcockin Psyko (1960). Siinä Janet Leigh’n esittämä Marion Crane repii paperin, jolle on tehnyt laskelman varastetuista rahoistaan, ja huuhtoo sen palaset vessanpönttöön. Vessan vetäminen oli tietoinen ratkaisu, koska käsikirjoittaja halusi sen tuomaan elokuvaan realismia. Sitä seurasi yksi elokuvahistorian kuuluisimmista kohtauksista: 45 sekuntia kestävä suihkupuukotus. Kerrotaan, että sitä kuvattiin viikon verran 70:stä eri kuvakulmasta.

Jack Nicholson ja Ann-Margret näyttelivät elokuvassa Miehuusvuodet.

Turvaseksiä. Elokuva Miehuusvuodet vuodelta 1971 joutui vastaamaan säädyttömyydestään korkeimmassa oikeudessa asti. Elokuva käsitteli vapaata esiaviollista seksiä, ja siinä näkyi Hollywoodin ensimmäinen kondomi.

Danny Gloverin esittämä etsivä Roger Murtaugh soitti puhelimella elokuvassa Tappava ase.

Kämmenpuhelin. Elokuvassa Tappava ase (1987) käytetään tiettävästi ensimmäistä kertaa matkapuhelinta. Danny Gloverin esittämä etsivä Roger Murtaugh kanniskeli mukana noin kilon painoista puhelinta.

Miesten suudelma. Siivet vuodelta 1927 voitti parhaan elokuvan Oscarin palkinnon. Romanttisessa sotaelokuvassa esitetään ensimmäisen kerran Hollywood-suudelma kahden miespäähenkilön välillä.