Graafikko Milla Paloniemi, 37, on seurannut sisäistä ääntään ja ostanut kaksi ponia. Eikä siinä kaikki: nyt hän jo suunnittelee kokonaista ponitilaa, joka olisi samalla sarjakuvakurssikeskus.

Se on koronan syytä. Kun ulkoinen melske on vaiennut, sisäinen hevoshulluus on kuulunut sitäkin selkeämmin.

Sisäisen äänen ansiota on sekin, että alun perin pohjanmaalaisesta mutta sittemmin helsinkiläistyneestä Paloniemestä tuli pari vuotta sitten tamperelainen, tarkemmin sanottuna pispalalainen.

Täällä yhdistyvät kaupunki- ja mökkielämän parhaat puolet, hän sanoo: vieressä on järvi, ja pihalla sipsuttaa siilejä.

Se sopii hyvin, sillä Paloniemi muistetaan pahansisuisesta siilistään, jonka kielenkäyttö ei kestä tapakonsultin lähempää tarkastelua.

Kiroileva siili syntyi 17 vuotta sitten luennolla Espoo-Vantaan ammattikorkeakoulussa, jossa tuolloin parikymppinen Paloniemi opiskeli graafista suunnittelua. Hänellä oli tapana tuhrustella muistiinpanojen marginaaleihin opetusta kuunnellessaan. Yhtäkkiä sivulla oli siili.

Paloniemi piirsi huvikseen siitä muutaman lyhyen sarjan ja laittoi ne internetiin. Vastaanotto oli hyvä. ”Sanottiin, että tämä on mahtava, jatka näiden tekemistä.”

Palautteen rohkaisemana Paloniemi tarjosi sarjojaan kustantamolle. Mutta siilihahmoa olisi pitänyt kuulemma vielä kehittää. Niinpä Paloniemi kustansi siilinsä itse. Vuoden 2006 kirjamessuilla hän meni omakustanteensa kanssa sarjakuvakustantaja Sammakon mes­sukoppiin. Siitä alkoi hedelmällinen yhteistyö.

Parhaimmillaan uusi siilialbumi ilmestyi joka vuosi ja sarjakuvaa julkaistiin useammassa päivälehdessä samaan aikaan. Mar­keteissa myytiin siilimukeja, kalentereita ja t-paitoja. Siili menestyi niin, että Paloniemi päätyi iltapäivälehtien suurimpien tulonsaajien listoille oikein kuvan kanssa.

”Yhtäkkiä mulla oli rahaa”, hän sanoo. ”Oli se tosi absurdia. Koin menestyksen myös ahdistavana, tuli tarkkailtu fiilis.”

Paloniemi osti siilirahoilla itselleen omakotitalon Helsingin Malmilta, kun ei oikein keksinyt, mitä muutakaan niillä pitäisi tehdä. Se tuntui järkevältä. Sittemmin talossa vietettiin monet hauskat juhlat.

Anarkistinen piirtäjä löi läpi vuonna 2007.

Paloniemi arvelee, että siili vetoaa ihmisiin, koska se ei pidättele tunteitaan.

”Siilillä ei ole impulssinhallintaa. Se on hyvin temperamenttinen, mutta sympaattinen kaikessa.”

Vuosien saatossa siili on tosin muuttunut. Se on alkanut ottaa tarpeen tullen poliittisia kantoja, jotka eivät välttämättä puhuttele aivan kaikkia siilifaneja, sanoo Paloniemi.

Miksi siili?

”Varmaan siinä oli jotain alitajuista”, sanoo Paloniemi. Se tiedetään, että lapsena Paloniemeen teki suuren vaikutuksen Kirsi Kunnaksen runo Tunteellinen siili.

Oi, sanoi siili, olen tunteellinen siili.

”Lausuin sitä suurella antaumuksella”, muistaa Paloniemi.

Tai sitten siili oli vastalause graafisen suunnittelun ankaruudelle ja pikkutarkkuudelle, ”fonttien parissa nyhräämiselle”, kuten Paloniemi asian ilmaisee.

”Ehkä siili oli mun pientä, hiljaista anar­kiaani. Olin tuolloin hyvin ujo.”

Koulutukselle on kuitenkin ollut käyttöä. Nyt Paloniemi toimii graafikkona, tekee kuvituksia, levynkansia ja julisteita — sen lisäksi, että opettaa ja johtaa sarjakuvatyöpajoja.

Viime aikoina Paloniemi on myös alkanut rämpyttää ukulelea ja tehdä omia lauluja. Vappuna oltiin studiossakin — saa nähdä, mitä siitä tulee.

Ei, kiroileva siili ei ole mennyt minnekään. Paloniemellä on nytkin työn alla uusi siilialbumi Kiroilevan siilin pehemoonen puoli, järjestyksessä yhdeksäs. Se käsittelee siilin rakkauselämää. Paloniemen haaveissa on myös julkaista siilin kiroilua japaniksi.

Pahin siilimania on laantunut, mutta edelleen eläin tuo pötyä Paloniemen pöytään.

”Siili on mahdollistanut monia muita juttuja, joita en olisi voinut ilman sitä koskaan tehdä.”