Suomen viime sotien päättymisestä on yli 75 vuotta, mutta henkisiä sota-arpia kannamme yhä. Sota teki suomalaisista työkeskeisiä ja sulkeutuneita pärjääjiä, kertovat tutkijat.

Ei ihme, että Kari Tapion tulkitsemasta ja Raul Reimanin sanoittamasta kappaleesta on tullut Suomessa klassikko. Siinä kiteytyy sodan henkinen perintö: On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä harvemmin on onni myötä. Sen tietää vain yksin suomalainen.