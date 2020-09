Euroopanmestari Janne Holmén vastaa puhelimeen kotikaupungistaan Uppsalasta. Holmén muistetaan Suomen kestävyysjuoksun yksinäisenä tähtenä, mutta nykyisin hän on Uppsalan yliopiston tutkija. Sen lisäksi hän luennoi tuleville opettajille.

Holmén tutkii Suomen ja Ruotsin koulutusjärjestelmien eroja, kuten sitä, miten altis systeemi on uudistuksille. Historioitsijana häntä kiinnostaa vertailla Pohjoismaita, sillä ne ovat kulttuuriltaan ja perusedellytyksiltään niin samanlaisia. Se tekee erot erityisen mielenkiintoisiksi.

On kulunut 18 vuotta siitä, kun 24-vuo­tias Holmén juoksi maratonin EM-kultaa Münchenissa vuonna 2002. Se oli yksi Suomen urheiluhistorian suurimmista yllätyksistä ikinä.

Uutisfilmiltä näkee, miten katu oli paikoin pelkkää lätäkköä. Holmén karkasi, ja kolmenkymmenen kilometrin kieppeillä Holménin peesissä roikkunut Norjan Karl Johan Rasmussenkin jäi viimein taakse.

”Holmén on valtaisan kovassa vauhdissa” kommentoi Ylen kisastudion Antero Mertaranta tallenteessa. ”Tämä takaa tuleva porukka ei ota Holménia kiinni!”

”Ei ota!” komppasi Bror-Erik Wallenius.

Etumatkaa alkoi olla jo minuutti. Kisastu­diossa sanat eivät tahtoneet riittää.

”Tällaista urotekoa, sanan varsinaisessa merkityksessä, ei ole kuunaan, ikinä nähty!”

”Ei ole nähty!”

Holmén ylitti maaliviivan ajassa 2.12:14.

Janne Holmén juhli Euroopan mestaruutta.­

Isä Rune Holménin piti olla maalissa odottamassa, mutta voiton hetkellä hän matkusti vielä metrossa juomapaikalta stadionille.

”Toki vanhempani olivat hyvin iloisia”, sanoo Holmén. ”Se oli urani huippukohta ja ensimmäinen isompi kilpailuni.”

Holmén on naimisissa marokkolaissyntysen Laila Skahin kanssa – hänkin suurjuok­sijasukua – ja perheessä on kolme poikaa. Kaikki urheilevat: vanhin pelaa futista, keskimmäinen koripalloa ja nuorin yleisurheilee.

Myös Holmènin vanhemmat olivat huipputason kestävyysjuoksijoita. Äiti Nina Holmén juoksi EM-kultaa viidellätuhannella metrillä vuonna 1974.

Holmén sanoo, että urheilun periytyminen perheen sisällä ei ole niin harvinaista kuin luulisi. Uran alussa on kiistaton etu, että valmennusta saa kotona.

Ensimmäistä lenkkiään Holmén ei muista – hän sanoo olleensa silloin niin pieni – eikä hetkeä, jona olisi varta vasten päättänyt ryhtyä juoksijaksi. Mutta treenaminen alkoi kaksitoistavuotiaana. Valmentajana toimi koko aktiiviuran ajan oma isä.

Monet muistavat uutiskuvan, jossa onnellisen näköinen Holmén juoksee kunniakierrosta Münchenin stadionilla Suomen lippu pään päällä hulmuten.

Myöhemmin Holmén sanoi, että teko antoi ehkä väärän viestin. Holménin kanta oli jo tuolloin, että ajatus kansallisvaltiosta on aikansa elänyt.

Vielä paljon vakavampi tilanne on nyt, sanoo tohtori Holmén. Kansainvälistymis­kehitys on kokenut takaiskuja, ja etenkin USA:n ja Kiinan huonot välit huolestuttavat. Koronapandemia on saanut kansallisuudet etsimään turvaa sisältäpäin.

”Se on vaarallinen tendenssi.”

Vuonna 2009 Holmén luopui kilpakentistä tutkijan uransa vuoksi. Edelleen hän juoksee. Tosin entisen 200 kilometrin sijaan viikottainen matka on nyt 40 km.

Viime vuosina vasen lonkka on vaivannut. Mutta se ei estä Holménia lähtemästä lenkille tänäänkin. Hän aikoo tehdä intervalleja.

”Juoksen, jotta pysyisin terveenä ja pir­teänä”, hän sanoo. Vaikka urheilu-ura on ohitse, Holmén painaa edelleen tismalleen yhtä paljon kuin EM-voiton aikaan 18 vuotta sitten: tasan 62 kilogrammaa.

Miten on – arvosteleeko Janne Holmén mielessään sunnuntaijuoksijoiden tyyliä Uppsalan lenkkipoluilla?

Ei, sillä tekniikka ei ole kuulemma lainkaan niin tärkeää kuin nykyään annetaan ymmärtää. Mitä enemmän juoksee, sitä paremmaksi tulee, sanoo Holmén.

”Tärkeintä on, että juoksee.”